Télécommunication: L’Artp exige Free a cesser sa campagne de communication

L’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp) ordonne à FREE de cesser toute communication et de retirer les affiches portant sur la performance de son réseau et de retirer les affiches portant sur la performance du réseau de Free. A défaut, l’ARTP menace d’user de tous les moyens de droit à sa disposition pour mettre fin à cette pratique » SEULE L’ARTP, PAR LE TRUCHEMENT D’UNE CAMPAGNE DE MESURES, EST HABILITÉE À DONNER LA BONNE INFORMATION AU PUBLIC SUR LA PERFORMANCE DES OPÉRATEURS »

L’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp) demande à FREE de cesser la campagne de communication montrant qu’il est beaucoup plus performant que ses concurrents. «Nous vous ordonnons, sans délai, de cesser toute communication et de retirer les affiches portant sur la performance du réseau de Free. A défaut, l’ARTP se verra dans l’obligation d’user de tous les moyens de droit à sa disposition pour mettre fin à cette pratique», informe une source autorisée suite à la saisine d’Abdou Karim Sall au Dg de Free Mamadou Mbengue, le 20 avril dernier.

Le Dg de l’ARTP, Abdou Karim SALL, renseigne qu’il lui a été donné de «constater par le biais de supports de communications tels que les réseaux sociaux, les affiches publicitaires et un communiqué supposé provenir de Saga Africa Holdings Limited que ‘’Free est reconnu comme meilleur réseau du Sénégal’’ sans référence à aucune campagne de mesures de l’ARTP».

Dans un communiqué le directeur général de ladite institution, Abdoun Karim Sall renseigne qu’il lui a été donné de «constater par le biais de supports de communications tels que les réseaux sociaux, les affiches publicitaires et un communiqué supposé provenir de Saga Africa Holdings Limited que ‘’Free est reconnu comme meilleur réseau du Sénégal’’ sans référence à aucune campagne de mesures de l’ARTP».

Or, dit-il, «cette démarche constitue une violation des lois et règlements» d’autant plus que «seule l’ARTP, par le truchement d’une campagne de mesures, est habilitée à donner la bonne information au public sur la performance des opérateurs, y compris en matière de réseau».