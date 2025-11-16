Tensions au sommet de l’État : Fadilou Keita appelle à préparer la candidature de Sonko en 2029

Partager Facebook

Fadilou Keita a réagi à la crise actuelle qui sevit au Sénégal où la relation entre le Président de la République et son Premier ministre n’est pas au beau fixe. Le directeur général de la Caisse des Dépôts et de Consignations (CDC) a épargné Bassirou Diomaye Faye de ses critiques pour s’attaquer à celle qu’il a choisi pour piloter les travaux de restructuration de la coalition Diomaye. Fadilou Keita exige une réponse politique face aux actes posés par Mimi Touré. « La réponse politique aux actes posés par Mimi Touré doit être portée par nos sections communales en relation avec l’ensemble des responsables du parti militant dans lesdites coordinations (ministres, directeurs généraux, députés, PCA…) », a-t-il déclaré dans un premier temps.

Poursuivant, Fadilou Keita demande sans ambages aux militants et sympathisants du Pastef de préparer la candidature d’Ousmane Sonko en 2029. « Au nom et pour le compte de Paste_Les_Patriotes, il faut agir avec force et détermination puis entamer de préparer la candidature d’Ousmane Sonko en 2029 dont les résultats potentiels s’annonceront avec les résultats des locales de 2027 », a-t-il dit.

Il ajoute « nous pouvons avoir des divergences internes mais les incursions dans nos rangs ne sauraient être tolérées », conclut-il.

Publié par EL HADJI MODY DIOP