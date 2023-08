Tensions politiques : Le PUR condamne les propos de Barthélémy Dias

Les déclarations de Barthélémy Dias, le maire de Dakar, faites lors d’une conférence de presse le jeudi 10 août 2023, concernant Cheikh Tidiane Youm, n’ont pas été bien accueillies par les membres du PUR (Parti de l’Unité et du Rassemblement). En réaction, le parti a publié un communiqué officiel pour exprimer son mécontentement.

La sortie du maire de Dakar, Barthélémy Dias, jeudi dernier, contre le secrétaire général national du Parti de l’unité et du rassemblement (Pur), n’est pas du goût des militants et élus de la formation politique dirigée par Serigne Moustapha Sy.

A travers un communiqué, ces membres du conseil de la ville de Dakar ont condamné « fermement » les propos « déplacés, et irrespectueux » du responsable de Taxawu Sénégal, par « un discours insidieux et volontaire d’omission de ses prérogatives ». Selon Barthélémy Dias, Cheikh Tidiane Youm ne serait pas le représentant idéal du PUR. Cette déclaration, jugée irrespectueuse, a provoqué l’ire des responsables et des militants du parti.

Les conseillers à la Ville de Dakar et militants du Pur ont demandé à leur collègue maire de « faire preuve de plus de retenue, de respect et de considération à l’endroit du Pur et de l’ensemble de ses militants ». Renouvelant leur « confiance totale » à Serigne Moustapha Sy, ils s’engagent à travailler « main dans la main avec leur secrétaire général pour « le bien-être, la liberté et le droit à la vie de tout le peuple sénégalais ».