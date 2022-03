Tentative de liquidation du groupe « EXCAF TELECOM »: Les travailleurs accusent l’Etat du Sénégal

Les travailleurs d’Excaf Telecom sont sortis de leur mutisme pour dire non à une tentative de liquidation de leur groupe par Canal International. Ils pointent du doigt l’Etat qu’ils accusent d’être en partie responsable de cette situation. Ils sont plus de 500 employés présents partout dans les 14 régions du Sénégal.

La liquidation du groupe Excaf Telecom est une pilule que ne comptent pas avaler les travailleurs. En sit-in hier, devant leurs locaux, ils accusent l’Etat d’être responsable de cette situation. « Nous nous sommes mobilisés pour dire non à une tentative mafieuse de liquidation du groupe Excaf Telecom par le groupe Canal International. Une entreprise française qui n’a cessé de nous causer d’énormes difficultés depuis que nous avons gagné le marché de TNT. Depuis quelques jours, nous avons eu vent de la tentative de liquidation du groupe Excaf Télécom par Canal.

Nous savons qui est derrière cette décision-là. Nous les connaissons très bien. Ce sont des Sénégalais qui ont trahi leur pays, qui sont derrière Canal. Et nous les travailleurs d’Excaf n’accepterons pas cela », tonne Lansana Diandy, Secrétaire Général de la section Synpics Excaf Télécom. Poursuivant sa réaction, le porte-parole des travailleurs du groupe Excaf Télécom a aussi condamné la sortie d’un ministre de la République du Sénégal qui a soutenu que ‘’tous les Sénégalais ont besoin de Canal’’.

Selon lui, ce ‘’néocolonialisme’’ doit s’arrêter. « Vous avez tous entendu un ministre de la République dire que tous les Sénégalais ont besoin de Canal. Il est payé par le contribuable sénégalais, et il devait être le premier à défendre une entreprise nationale. Il renie le peuple Sénégalais pour défendre les intérêts des colons. Ce néocolonialisme doit s’arrêter. Allez chercher partout, vous ne verrez nulle part un décret de l’Etat du Sénégal depuis le Président Abdou Diouf jusqu’à présent qui autorise Canal de diffuser au Sénégal. Alors vous voulez qu’on collabore avec une entreprise illégalement installée au Sénégal et qui exploite les Sénégalais. Nous sommes plus de 500 employés. Nous sommes présents partout dans les 14 régions du Sénégal ».

Accusant l’Etat du Sénégal d’être en partie responsable de cette situation, ils l’invitent à soutenir cette entreprise nationale Excaf Telecom. « Aujourd’hui, si nous perdons notre monopole de l’audiovisuel, demain Canal peut imposer la vision occidentale au Sénégal. La vision de nous faire perdre nos valeurs religieuses, culturelles. Et demain, qu’est-ce que cela va devenir pour nos enfants? »

NGOYA NDIAYE