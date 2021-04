TEUNGUETH FC DÉCROCHE SA PREMIÈRE VICTOIRE EN LIGUE DES CHAMPIONS !

La cinquième tentative est finalement la bonne ! Tengueth FC, représentant du Sénégal en Ligue des champions de la CAF a enfin décroché sa toute première victoire en phase de poules de cette compétition qu’elle découvre à ce stade. Le club rufisquois s’est imposé sur le score de 2-1 face à l’Espérance de Tunis, pourtant leader du groupe D et invaincu au coup d’envoi, avec 3 victoires et un nul (10 points).

Au stade Lat Dior de Thiès, l’équipe de Youssouf Dabo a pourtant mal démarré la rencontre en concédant l’ouverture du score dès la 28e minute sur un coup franc magistral signé l’international tunisien Mouhamed Ali Ben Rhomdane.

L’avance des visiteurs ne durera qu’une dizaine de minutes et c’est par une géniale inspiration que Serigne Fallou Niang, remet les pendules à l’heure locale, grâce à un but d’une reprise accrobatique sur une passe de Baye Djiby Diop.

De retour des vestiaires avec plus de confiance, Teungueth FC continuera de mettre la pression. Aidée par la fraîcheur de trois remplacements à l’heure de jeu, le club de Rufisque prend l’avantage à la 72e minute sur un but de la tête, sur corner, de l’inévitable milieu de terrain, Baye Djiby Diop, déjà passeur décisif sur le premier but des siens.

Malgré l’entrée d’un autre international tunisien, Taha Yassine Khenissi, TFC tiendra le bon bout jusqu’au… bout du temps additionnel, pour enfin signer sa première victoire de prestige dans cette phase de groupe.

Au classement, avec 4 points, le club sénégalais, déjà éliminé, cherchera à éviter le bonnet d’âne provisoirement filé au Zamalek d’Égypte (2 points) en déplacement chez le 2e du groupe, MC d’Alger