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Teungueth FC sacré champion de Ligue 1, l’AS Cambèrène et la Sonacos reléguées

5 juin 2026 Actualité

Teungueth FC a décroché le titre de champion de Ligue 1, grâce à sa victoire (0-1) face à Guédiawaye FC, ce jeudi 4 juin 2026, au stade Amadou Barry, lors de la 30e et dernière journée de la compétition.

Après une première période vierge de buts, les protégés de Malick Daf, bien entrés dans la partie, ont ouvert le score au début de la seconde période grâce à leur capitaine Raphaël Ndong (1-0). Ce but, tant attendu par les Rufisquois, offre le titre de champion à leur équipe.

Au bas du classement, l’AS Cambèrène, battue (0-1) par le Jaraaf, retourne en Ligue 2 après une première saison d’apprentissage dans l’élite. La Sonacos, vaincue (1-2) par l’US Ouakam, est la deuxième équipe reléguée en Ligue 2.

En revanche, la Linguère a assuré son maintien grâce à un match nul (1-1) concédé à domicile face à Wally Daan.

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