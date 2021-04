Thiaroye: 2 pêcheurs portés disparus, 17 cadavres de migrants récupérés

Une pirogue, partie de Thiaroye-sur-mer, a chaviré hier au large de Ngor. Deux pêcheurs sont portés disparus alors que quatre rescapés sont signalés. L’un d’eux est grièvement blessé au niveau du dos.

Au sud-ouest des Îles Canaries, 17 cadavres ont été retrouvés dans un canot par l’armée espagnole, ce lundi, 26 avril 2021. Le canot en question était à la dérive et avait été repéré par un avion de l’armée espagnol à 500 km au sud-est de l’île d’El Hierro, la plus petite des Canaries. C’est par la suite qu’un navire de secours en mer a été envoyé dans la zone. Selon le journal espagnol El Diario, repris par InfoMigrants, « il n’est pas exclu qu’il y ait une femme et un mineur » parmi les cadavres.

Trois survivants du canot ont été secourus par hélicoptère, a précisé une porte-parole des secours. « Les trois hommes souffraient d’hypothermie mais étaient pour le reste en bonne condition » a-t-elle déclaré à l’AFP, ajoutant qu’ils avaient été héliportés à l’hôpital d’El Hierro. Les migrants étaient tous des Africains subsahariens, a précisé le porte-parole. Le canot dérivait à plus de 450 km au sud-ouest de l’île d’El Hierro. La provenance de l’embarcation n’a pas été établie. Les corps laissés sur le canot devraient être récupérés et rapatriés dans les heures à venir.