Thiaroye: La population exige la réhabilitation du statut de village

Les populations de Thiaroye ont tenu une conférence de presse hier au cours de laquelle ils disent non à la disparition de leurs localités. Ces derniers exigent le retour des 34 quartiers qui composés le village traditionnel.

Suite aux découpages administratifs de Thiaroye dans les années 96, Les populations du grand Thiaroye se sont mobilisés hier dans le but de sensibilisation la population pour une lutte contre la disparation de leur village traditionnel.

A l’en croire, Libasse Diagne membre du collectif par ailleurs porte-parole du mouvement, « composé de 75 milles habitants dans les années 96, Thiaroye a été amputé de plus de 20 quartiers en 1996. Le village de Thiaroye qui été composé de 34 quartiers c’est retrouvé avec 11 quartiers, se désole-t-il. Avec le projet de l’autoroute à péage, Thiaroye a aujourd’hui à sa disposition 9 quartiers.

C’est la cause pour laquelle les populations ce sont engagées pour combattre cette injustice qui risque de faire disparaitre leur localité. Et de poursuivre, il ajoute que Thiaroye détient des infrastructures et des ressources qui lui donne des potentiels économiques extrêmement enviable. C’est pourquoi indique-t-il, nous visons la révolution de deux choses : la démocratie locale qui suicide l’implication de la population dans leur domaine de manière inclusive et l’économie locale car leur économie local tend à sa disparition.

Il indique que les ancêtres avaient créé des ressources riches qu’ils doivent sauvegarder Surtout le marché de Thiaroye qui fait partit de la sous grande région. Il fait savoir que la mobilisation se poursuit après cette sensibilisation car un mémorandum sera mis en place pour mieux appuyer la lutte. Il nous renseigne que c’est habitant vivent mal depuis 1996 car selon lui c’est inadmissible pour eux de voir la disparation de leurs village sans qu’ils ne puissent intervenir.

Autres choses à savoir, selon ce collectif, c’est l’Etat qui est derrière tout car il cherche à effacer l’histoire de Thiaroye lié au Camp militaire notamment le massacre de Thiaroye commis par la France par les forces de l’armée française qui ont tué des tirailleurs ouest-africains qui protestaient à l’époque contre leurs mauvaises conditions, dans le camp militaire de Thiaroye, dans la périphérie de la capitale Dakar en 1944.

Juste rappelé que le collectif des impactés du Ter Section Thiaroye s’est joint dans ce combat et d’ailleurs les prochains jours risquent encore d’être déterminants car une grande mobilisation est prévue le 19 juin prochain. Et pour cause,pour réclamer leurs terrains promis par l’Etat du Sénégal.