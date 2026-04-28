Thierno Alassane Sall réclame la levée des scellés de l’affaire Sweet Beauté

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Le député de l’opposition Thierno Alassane Sall (TAS) a vivement réagi, ce mardi, lors de l’examen à l’Assemblée nationale de la proposition de loi modifiant le Code électoral. Dans une prise de position tranchée publiée sur ses réseaux sociaux, le leader de La République des Valeurs a critiqué la posture de la majorité PASTEF, qu’il accuse de procéder à une « rectification » sélective.

« Ainsi donc, PASTEF proclame vouloir faire œuvre de rectification. Soit. Mais alors, qu’y a-t-il de plus scélérat que la loi d’amnistie qui jette un voile sur des faits que le peuple a le droit de connaître ? », a-t-il notamment écrit, pointant du doigt l’incohérence entre la volonté d’équité électorale et le maintien de l’opacité sur les événements récents.

Le parlementaire s’est également interrogé sur la gestion de certains dossiers sensibles qui ont marqué la vie politique sénégalaise, évoquant en particulier le cas d’Ousmane Sonko : « Pourquoi le “complot” Sweet Beauté reste-t-il scellé, alors que des faits nouveaux graves méritent d’être investigués ? ». Pour Thierno Alassane Sall, la crédibilité de la réforme actuelle est indissociable d’une remise en cause de la loi d’amnistie.

« Si la majorité PASTEF veut réellement répondre à la commande de l’opinion, qu’elle revienne sur la loi d’amnistie », a-t-il conclu, liant ainsi la transparence électorale à l’exigence de vérité judiciaire.