Tirage coupe Caf: Le Jaraaf hérite de deux «cadors» et d’un illustre inconnu

Après avoir connu une élimination en quart de finale de l’édition 2020- 2021 par le Coton Sport de Garoua (Cameroun), l’ASC Jaraaf, ambitionne cette saison d’aller plus loin dans cette compétition.

La Confédération Africaine de Football (CAF) a effectué, hier, lundi 7 octobre au Caire, le tirage au sort des phases de groupes de la Coupe CAF. Unique représentant du Sénégal, le Jaraaf fait son retour dans cette compétition avec l’ambition de faire mieux que la place de quart de finaliste obtenue lors de leur dernière participation en 2020-202. Les « Vert et Blanc » vont évoluer dans le groupe C, en compagnie de l’USM Alger (Algérie), de l’ASEC Mimosas (Côte d’Ivoire) et d’Orapa United (Botswana). Le top départ de la compétition sera donné les 26 et 27 novembre prochains avec la 1ère journée.

Dans cette optique l’entraineur du Jaraaf est déjà prévenu. Il comptera sur la bonne préparation qui passe par une bonne tenue dans le championnat national qui démarre dans deux semaines. « Il faudra se focaliser sur le championnat. Il y a aura d’abord un match contre Génération foot le 19 octobre. Il y aura aussi d’autres matchs devant nous. D’ici là, il faut essayer de faire la meilleure préparation possible, de faire un bon début de championnat, d’être confiant et de gagner nos matchs. Il s’agit aussi de nous améliorer match par match. C’est le plus important », a-t-il réagi à l’issue du tirage.

Pour la phase de groupe, le Jaraaf va jouer six matchs. Avec au bout, le classement parmi les deux premières places de son groupe synonyme de second tour. Les Vert et Blanc entrent en lice le 28 novembre prochain avec le premier déplacement chez les Ivoriens de l’ASEC Mimosa. A rappeler que le top départ des phases de groupes sera donné avec les premières rencontres prévues du 26 au 27 novembre. Les dernières journées seront disputées du 13 au 15 décembre.