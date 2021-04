Titre de Marechal: Ces chefs d’Etats africains qui ont mal finis

Bien avant Idriss Déby, de nombreux dirigeants africains se sont donnés le titre de maréchal ou des statuts de dirigeants à vie. Il s’agit du grade militaire le plus élevé dans l’armée de ce pays d’Afrique centrale qui a connu une succession de rébellions, d’insurrections et de coups d’Etat souvent sanglants.

On peut donc accéder à la dignité de maréchal parce que l’on a excellé dans son métier d’officier général et lorsque le pouvoir politique, qui commande aux militaires, en décide. Dans tous les autres cas, cela relève de l’opérette et d’un mauvais mélange des genres. L’Histoire nous a donné quelques bons exemples d’illustres militaires devenus de grands hommes politiques, dont les plus célèbres sont Alexandre, Napoléon et de Gaulle.