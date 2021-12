Top 10 performances des Lions : Sadio Mané perd deux places

Il y a un chamboulement dans le classement du top 10 des performances des lions. Sadio Mané vient de quitter la première place pour se retrouver à la troisième position. Il a été détrôné par Mamadou Kaly Sène grâce à son triplé cette semaine. Le jeune sénégalais de Grasshopper est de nouveau leader de notre top 10 performance.

Sadio Mané a perdu son fauteuil cette semaine au profit d’un ancien leader Alors qu’il reste sur 5 matchs sans faire trembler les filets . Le nouveau patron c’est bien Kaly Sène avec son triplé phénoménal en championnat le week-end dernier face à St Gallen (4-0). En deuxième position on retrouve Makhtar Gueye d’Oostende qui a lui aussi retrouvé le chemin des filets.

Relégué depuis deux semaines par ses deux aînés, Sadio Mané et Makhtar Guèye, le jeune sénégalais de Grasshopper est de nouveau leader de notre top 10 performance. Mame Baba Thiam est juste sensationnel ces dernières semaines et remonte considérablement au classement en gagnant 4 places par rapport à la semaine précédente. En bas de notre tableau, les deux homonymes Ndiaye, se bousculent avec Ibrahima Ndiaye de Cukaricki qui effectue son retour dans ce top 10. Habib Diallo met la pression sur Sadio Mané qui n’enchaine pas à l’image de ses concurrents, en feu. Pape Habib Gueye qui avait fait son entrée il y a deux semaines, résiste aux performers et s’adjuge la 8e place.

Voici le classement des joueurs sénégalais les plus efficaces de la saison

Kaly Sène (Grasshopper, Suisse) 15 matchs – 9 buts – 4 passes décisives Makhtar Gueye (Oostende, Belgique) 17 matchs – 10 buts Sadio Mané (Liverpool, Angleterre) 21 matchs – 9 buts – 1 passe décisive Habib Diallo (Strasbourg, France) 16 matchs – 8 buts – 1 passe décisive Mame Baba Thiam (Kayserispor, Turquie) 12 matchs – 6 buts – 2 passes décisives Makhète Diop (Al-Dhafra SCC, EAU) 13 matchs – 7 buts Mame Birame Diouf (Hatayspor, Turquie) 15 matchs – 6 buts – 1 passe décisive Pape Habib Gueye (Courtrai, Belgique) 18 matchs – 6 buts – 1 passe décisive Ibrahima Ndiaye (Cukaricki, Serbie) 16 matchs – 5 buts – 1 passe décisive Ibrahima Ndiaye (Lucerne, Suisse) 17 matchs – 5 buts – 1 passe décisive