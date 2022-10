Top 20 mondial: Le Sénégal seul pays africain présent dans le classement

Comme tous les deux mois, la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) dévoile son classement des meilleures nations. Toujours leader du classement africain, le Champion d’Afrique en titre fait cependant du statuquo à l’échelle mondiale. Le groupe d’Aliou Cissé, qui a battu le Bolivie, avant de se faire accrocher par l’Iran, reste curieusement derrière la Colombie, non qualifiée Mondial, et les Etats-Unis.

Cette liste voit le Brésil (1841.3 points) toujours confortablement occuper la première place dans un top 5 inchangé avec : la Belgique(2e-1816.71), l’Argentine(3e-1773.88), la France(4e-1759.78) et l’Angleterre(5e-1728.47). Sur le continent Africain, le Sénégal est toujours dans le top 20 avec sa 18e place et ses 1584,38 points mais perd -0,21 point. Les Lions de la Teranga sont suivis du Maroc (22e-1563.5)-qui réalise un bond en avant de 5,15 points-, de la Tunisie (30e-1507.54), du Nigéria (32e-1507.54) et l’Algérie (37e-1489.1).

Le prochain classement sera dévoilé le 22 décembre 2022 soit 5 jours après la finale de la coupe du monde au Qatar.