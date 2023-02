Top Infos Rewmi du 01 02 2023: Vol de 7 millions de FCFA à Louga…Un infirmier tué par un mini-car à Tambacounda…Aminata Touré a pris part ce mardi à la conférence de presse du « collectif Jamm à Gen 3e mandat » pour signer en personne la pétition…

Astou Dione quitte Cheikh Yerim Seck

Quatre mois après avoir célébré leur mariage, c’est déjà la rupture entre Cheikh Yérim Yérim Seck et Astou Dione. La journaliste de 2stv aurait quitté le domicile conjugal. On en sait également un peu plus sur les raisons de ce départ. En réalité, la jeune dame a appris qu’elle n’est pas la 3eme « niettel » du journaliste, comme beaucoup le croyaient. « On ne sait même pas quelle place elle occupe, quatrième épouse ou même plus … », nous indique une source. Une autre source nous a révélé que l’animatrice aurait été mise au parfum du nombre réel de femmes de Cheikh Yérim Seck par le biais d’une enquête qu’elle a diligentée pour en savoir plus sur les absences fréquentes de son époux du domicile conjugal. Des investigations qui lui auraient permis de découvrir le pot aux roses.

Vol de 7 millions de FCFA à Louga…

Le prévenu a été attrait à la barre du TGI de Louga, hier, à la suite d’une plainte d’une personne qui l’accuse d’avoir volé dans sa chambre d’hôtel la somme de 7 millions FCFA. Agé de 26 ans, le mis en cause a nié les faits qui lui sont reprochés lors de son jugement. Malgré ses dénégations, le procureur a relevé « beaucoup de propos contradictoires comparés à ce qu’il a déclaré dans le procès-verbal de l’enquête préliminaire de la police ». Le représentant du ministère public a insisté sur le fait que « le vigile de l’hôtel, qui est le principal témoin de ses entrées et sorties, a déclaré qu’il était venu deux fois à l’hôtel rencontrer le plaignant avant d’y revenir la nuit vers une heure ».

… un jeune commerçant risque un an de prison ferme

»Je l’ai laissé entrer parce qu’il m’a dit que M. Makhoudia Niang », le plaignant, « lui avait demandé de venir le retrouver dans sa chambre », a dit le témoin. Or, ce dernier nie « avoir demandé au prévenu de revenir le voir à l’hôtel, surtout à cette heure-là » de la nuit, déclarant qu »il s’était endormi sans fermer la porte de sa chambre ». Le procureur a estimé qu’il y a beaucoup de choses qui « concordent avec les faits qui lui sont reprochés, notamment le fait que le prévenu était introuvable le lendemain de l’infraction et qu’il n’avait pas passé la nuit à son domicile ». Aussi a-t-il requis une peine d’emprisonnement d’un an ferme contre lui pour les faits de vol et dommages qui lui sont reprochés. L’affaire a été mise en délibéré au 7 février prochain.

Un infirmier tué par un mini-car à Tambacounda

Les blouses blanches de la région de Tambacounda sont endeuillées. En effet, Ils ont perdu un des leurs en l’occurrence l’infirmier chef de poste de Bélé , dans le département de Bakel. Ce dernier a été victime d’un accident qui lui a coûté la vie. C’est à bord de sa moto, en provenance de Tamba, qu’il est entré en collision avec un mini car. L’accident a eu lieu avant-hier lundi entre Sinthiou Fissa et Bélé.

Mimi Touré accélère la cadence contre un 3ème mandat

Aminata Touré a pris part ce mardi à la conférence de presse du « collectif Jamm à Gen 3e mandat » pour signer en personne la pétition lancée par l’édit collectif en format numérique et physique. Cette pétition a pour objectif d’atteindre plus de 10 millions de signatures, afin de dissuader le Président Macky à se présenter à la présidentielle de février 2024. « Je suis venue ici en personne signer la pétition lancée par le « collectif jamm mo 3e mandat ». Je viens de signer la pétition contre le troisième mandat. Ce qui est normal, car la Constitution est très claire et le président Macky Sall lui-même l’avait clairement indiqué en disant qu’il ferait deux mandats. Donc cette signature est naturelle. J’invite tous les démocrates à la signer puisque la paix est le produit intérieur brut le plus précieux, sa stabilité aussi. Si le chef de l’Etat veut s’entêter à vouloir faire un autre mandat que je considère comme illégal aussi bien du point de vue juridique que moral, cela va créer des problèmes », a-t-elle déclaré.