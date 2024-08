Partager Facebook

Top Infos Rewmi du 01/08/2024: Lutte contre la délinquance…..Les comptes du Groupe Walfadjri saisis !…….722 candidats à la migration irrégulière interpellés en 3 jours…..Retour de populations déplacées dans la commune de Djibidione….Trafic de kush à Ziguinchor….Un cas de fièvre du Nil signalé à Kaffrine….

Les comptes du Groupe Walfadjri saisis !

Bis repetita ! Le Groupe Walfadjri a vu, ce 30 juillet 2024, ses comptes saisis suite à l’avis à tiers détenteur (ATD) au moment où la boîte s’est penchée à payer les salaires. Une somme à recouvrer et qui date de 2016 dont une partie avait été versée. Mais visiblement, cette fois-ci, la direction des impôts veut tout recouvrer. À noter qu’au mois de juin dernier, le directeur général du Groupe Walfadjri avait sorti une note en guise d’information à ses employés : « Nous avons le regret d’informer le personnel du Groupe Walfadjri que, pour l’année 2024, la direction ne pourra malheureusement pas offrir la traditionnelle « Avance Tabaski » aux agents qui le souhaitent. La raison en est que les nouvelles autorités ont décidé de bloquer nos comptes bancaires avec un Avis à tiers détenteur (ATD) pour des impôts impayés de 2016 à 2018 », avait expliqué Cheikh Niass.

Trafic de kush à Ziguinchor

Un réseau de trafic de kush commandé par une prostituée de nationalité nigériane, a été démantelé par les éléments du commissariat central de Ziguinchor. Ainsi sept (7) personnes dont quatre (4) femmes ont été arrêtées dans le cadre de l’enquête. La chute de cette bande est consécutive à l’exploitation d’un renseignement relatif un réseau de trafic de la drogue kush appelée « Souss » et entretenu dans le milieu de la prostitution. La descente inopinée effectuée au quartier Goumel a permis aux policiers d’interpeller quatre (4) prostituées nigérianes dont la cheffe dudit réseau C. Merci Dickson. La perquisition du domicile s’est soldée par la saisie de 25 sachets plastiques déjà conditionnés dont le prix varie entre 30.000 FCFA et 25.000 FCFA, 01 sachet contenant des doses en papier dont le prix varie entre 10.000 FCFA et 7.000 FCFA et 02 sachets en plastique contenant chacun plus de 100g du même produit. Le fournisseur de cette bande a été arrêté au cours de la poursuite des investigations. Bangoura quittait la Gambie pour venir à Ziguinchor afin de ravitailler les prostituées en kush.

Lutte contre la délinquance

Dans le cadre de la lutte contre la délinquance, les éléments du commissariat central de Ziguinchor ont mis un dispositif de surveillance sur le pont Émile Badiane. Cette mission policière s’est révélée fructueuse. Selon des sources proches du dossier, les hommes du commissaire Malick Dieng ont intercepté le mécanicien K. Badji en possession de 5 kg de chanvre indien. Également, Islam G., né à Paris en 1992, a été arrêté avec deux autres kilos. Soit 7 kg de chanvre indien. Les deux dealers ont été présentés au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Ziguinchor.

722 candidats à la migration irrégulière

Entre le 26 et le 30 juillet 2024, les autorités navales ont intensifié leurs efforts pour lutter contre l’émigration irrégulière, interceptant plusieurs embarcations de migrants au large des côtes sénégalaises. Les opérations menées par la marine nationale ont conduit à l’interpellation de de 722 candidats. Le patrouilleur de haute mer (PHM) Niani a intercepté une pirogue au large de Saint-Louis, transportant 209 migrants. Parmi eux, 187 étaient de nationalité gambienne, 15 sénégalaise et les autres ressortissants de divers pays de la sous-région. Ces migrants, partis de Barra en Gambie, ont été remis aux services compétents pour traitement.

… interpellés en 3 jours

La journée du 29 juillet a été marquée par deux opérations majeures. La Base navale nord a interpellé 189 migrants à la Langue de Barbarie. Ces individus, en majorité sénégalais et gambiens, tentaient de rejoindre l’Europe de manière illégale. Le même jour, le PHM NIANI a arraisonné une autre pirogue, cette fois à plus de 200 km au large de Saint-Louis. L’embarcation, partie de Bargny, transportait 213 personnes, dont 63 Sénégalais, 44 Gambiens, 93 Guinéens et 13 Maliens. Enfin, le 30 juillet, le PHM NIANI a de nouveau été mobilisé pour arraisonner une pirogue à 140 km au large de Dakar. À bord se trouvaient 111 migrants, comprenant 62 Sénégalais, 22 Gambiens et 20 Guinéens. Les migrants interceptés ont été remis aux autorités compétentes pour recevoir l’aide nécessaire et être traités conformément aux lois en vigueur.

Un cas de fièvre du Nil signalé à Kaffrine

Un cas humain de fièvre du Nil occidental, également connue sous le nom de West Nile Fever, a été signalé à Kaffrine. La personne affectée est une jeune fille de 18 ans. Le cas a été confirmé par le ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l’Élevage, qui informe que ‘’la prise en charge a été effectuée au niveau du District sanitaire de Kaffrine.« Je rappelle que la maladie qui est une zoonose est transmise habituellement par les piqûres de moustiques du genre Culex. En effet, le cheval est sensible au virus et l’infection peut provoquer une fièvre, une encéphalomyélite et une paralysie des membres postérieurs », lit-on dans le communiqué qui nous est parvenu. Par ailleurs, note le ministère de l’Agriculture : « Généralement, les oiseaux migrateurs jouent le rôle de réservoirs du virus. Je vous demande de renforcer la surveillance épidémiologique et de procéder à la sensibilisation des éleveurs sur la protection contre les piqûres de moustiques et la destruction des larves de moustiques ».

Retour de populations déplacées dans la commune de Djibidione

La commune de Djibidione, dans l’arrondissement de Sindian, a annoncé le retour de populations qui avaient quitté le village de Madiédiame à cause de l’insécurité liée au conflit en Casamance.

”Ces populations avaient quitté leur localité en 2021 à cause des problèmes notés dans la zone pour rallier la Gambie voisine, notamment de l’autre côté de la bande frontalière entre Oupeut, Diakine et Batendeng Adjetemit “, a expliqué, le maire de la commune de Djibidione. Il s’exprimait au terme de la cérémonie marquant le retour au bercail des populations de la localité de Madiédiame avec à leur tête leur chef de village.

Retour de populations déplacées dans la commune de Djibidione (suite)

L’édile de Djibidione, Lamine Dièmé, a confié que sur les 59 villages de la commune, 19 ont vu leurs habitants partir à cause de l’insécurité. ”Mais aujourd’hui, les populations de ces villages ont envisagé de revenir au bercail”, a salué M. Diémé. Sur les raisons qui poussent aujourd’hui les populations déplacées à envisager leur retour, l’édile de Djibidione a évoqué l’alternance survenue cette année au Sénégal. Il a souligné que ce changement de régime politique a suscité un ”immense espoir” auprès de ces populations réfugiées en Gambie.

”L’avènement de Bassirou Diomaye Faye et d’Ousmane Sonko a été favorablement accueilli par les populations déplacées. Et il a fini également de susciter beaucoup d’espoirs dans la zone du Fogny”, a-t-il indiqué.Selon lui, “les habitants des villages de Kabounkoute, Madiédiame, et Djigoudière Manimane sont rentrés”, tandis que ceux de “10 autres villages envisageant également de retourner au bercail”. Il a plaidé pour un accompagnement de ces populations afin, dit-il, de leur permettre de s’installer durablement et reprendre leurs activités socioé-conomiques.