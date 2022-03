Top Infos Rewmi du 02 03 2022: Le nouveau maire de Dakar poursuit ses visites de courtoisie auprès des chefs religieux. Barthelemy Dias a été reçu ce mardi…Un grave est survenu, hier, en début d’après-midi, à Gorom 2, dans la commune de Bambilor…

Affaire Petrotim Timis a perdu son procès contre BBC

Suite et pas de la complexe affaire Petrotim qui a vivement rebondi au Sénégal après la diffusion d’un reportage de la BBC. « L’ami » et le « patron » d’Aliou Sall, Franck Timis, a perdu son procès contre la BBC à Londres engagé après le reportage sur les 10 milliards de dollars de royalties des blocs gaziers de St-Louis et Kayar. Selon Mamadou Lamine Diallo qui donne la nouvelle, Aliou Sall qui a été « balayé » de Guédiawaye par Yewwi, va sans doute essayer d’être député pour l’immunité parlementaire et la protection politicienne.

Le député non inscrit raille « les apprenants de BBY » qui, selon lui, ne savent pas que la géopolitique des ressources minérales est compliquée. « L’exploitation du pétrole et du gaz doit s’accompagner d’une stratégie géopolitique en toute connaissance de cause», conseille-t-il. «Les yeux rivés sur les commissions souvent dérisoires et les rentes captées par les firmes étrangères qui leur laissent une infime partie, nos élites prédatrices signent des contrats anti nationaux et nous mettent dans des pièges géopolitiques», regrette le patron de Tekki. « Macky Sall et son frère Aliou Sall ont compliqué inutilement nos relations avec la Mauritanie. Celle-ci ne se prive pas d’ouvrir un couloir au Mali que veut étrangler ADO de Côte d’Ivoire au détriment du Sénégal », ajoute-t-il.

Barthélémy

Le nouveau maire de Dakar poursuit ses visites de courtoisie auprès des chefs religieux. Barthelemy Dias a été reçu ce mardi, par l’Archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye ainsi que l’Abbé Gérard Diène, Vicaire Général et Curé de la Cathédrale Notre-Dame des Victoires de Dakar. Pour rappel, le successeur de Soham Wardini s’est rendu la semaine dernière chez la famille Omarienne où il a été reçu par Thierno Madani Tall. Ensuite, il s’était rendu chez la famille Dabakh et au domicile de Serigne Abdou Karim Mbacké Makarimal Akhla.

Racisme anti-africain

L’Ambassadeur de l’Ukraine à Dakar et la chancellerie polonaise réfutent les accusations de racisme contre les Africains qui tentent de fuir l’Ukraine. Yurii Pyvovarov informe qu’aux dernières informations reçues des services frontaliers ukrainiens, tout le monde passe mais à tour de rôle. « Il ne s’agit pas du tout de couleur de la peau. J’ai dit cela au ministre des Affaires étrangères, Aïssata Tall Sall, non mille fois non, c’est faux de penser que l’Ukraine bloque quelqu’un … des Africains sur la base de la couleur de peau, Non ! Tout le monde passe », a-t-il soutenu.

Pour sa part, l’Ambassadrice de Pologne à Dakar, Margareth Kassangana, a qualifié de « Fake-news » ces informations à travers un tweet. Elle assure que les réfugiés fuyant l’Ukraine entrent en Pologne, quelle que soit leur nationalité. Bien que le groupe dominant soit les citoyens Ukrainiens, les gardes-frontières ont également fait entrer en Pologne des ressortissants de pays tels que les États-Unis, le Nigeria, l’Inde ou encore, la Géorgie.

Mali : La France retire ses coopérants

Deux semaines après l’annonce du retrait définitif des troupes de Barkhane, le chef de l’État français a décidé de retirer les coopérants français des ministères maliens. Ce sont les petites mains invisibles qui aident et conseillent les autorités maliennes dans les différents ministères. Lundi 28 février dans l’après-midi, le chargé d’affaires de l’ambassade de France, Laurent Favier, s’est entretenu avec Abdoulaye Diop, le ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale pour informer les autorités maliennes de la volonté d’Emmanuel Macron de retirer tous les coopérants français en fonction dans les différents ministères maliens comme au sein de l’état-major.

Accident

Un grave est survenu, hier, en début d’après-midi, à Gorom 2, dans la commune de Bambilor. Un camion fou qui roulait à vive allure, a terminé sa course sur une dame âgée d’une cinquantaine d’années. La victime, grièvement blessée, a été très vite évacuée dans une structure sanitaire de la place. Le chauffeur du poids lourd s’est rendu directement à la gendarmerie pour se livrer.

Covid 19

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a rapporté, hier, 06 nouvelles contaminations au coronavirus sur un échantillon de 939 tests réalisés, soit un taux de positivité de 0,63%. Ces nouvelles contaminations concernent 01 cas contact suivi, 01 cas enregistré à l’AIBD et 04 issus de la transmission communautaire, notamment à Dakar (01), Louga (01), Matam (01) et Kolda (01). Le ministère a signalé que 20 patients avaient été contrôlés négatifs et déclarés guéris, alors que 04 malades sont pris en charge dans les services de réanimation. Aucun cas de décès n’a été enregistré lundi. Le ministère rappelle que depuis l’apparition de la pandémie en mars 2020, le Sénégal a comptabilisé 85.699 cas, dont 83.651 guéris, 1960 décès et 87 patients sous traitement. Sur le front de la vaccination, 1 448 116 personnes ont au moins reçu une dose de vaccin sur l’ensemble du territoire national.

Amadou Samba

Pour sa première, El Hadj Amadou Samba candidat à la mairie de la Ville de Rufisque a obtenu des scores honorables lors des élections locales de janvier 2022. L’actuel Directeur de la Coopération et du Partenariat à la caisse de dépôts et consignations du Sénégal (CDC) a obtenu 4 conseillers à la Ville (5001 voix), 3 conseillers à l’Est (1413 voix), 3 conseillers à l’Ouest (1043 voix), 6 conseillers au Nord (2910 voix).

C’est dire que 87% des votants ont choisi son ambitieux programme de développer la Ville de Rufisque et/ou le profil. Avec ce résultat honorable, il faudra compter avec Amadou Samba, s’il décide toutefois de se présenter aux élections législatives fixées au 31 juillet prochain. Il promet de continuer de mettre en branle notre engagement et nos compétences pour un développement durable et responsable de notre pays.