Top Infos Rewmi du 02 12 2021: La route a encore tué. Un accident s’est produit ce mercredi à Mbour, précisément au croisement Saly, Dame Dieng est convoqué lundi prochain à la Dic…

Thier est libre…

Du nouveau dans l’affaire du trafic des passeports diplomatiques qui éclabousse des membres du mouvement Y en a marre. Thierno Amadou Diallo, l’ami qui a filmé Kilifeu, a été libéré hier 1er décembre en début d’après-midi. Bénéficiant d’une liberté provisoire, Thier est sous contrôle judiciaire. Le rappeur de Keur Gui est, lui, toujours maintenu en prison. Qualifiant la détention de Kilifeu de « prise d’otage», Y en a marre prévoit une grande manifestation ce vendredi 10 Décembre, pour dénoncer ce qu’il appelle une «justice à vitesses». Kilifeu est poursuivi pour association de malfaiteurs, corruption, tentative de faux dans un document administratif, tentative de trafic de migrants… Les délits de tentative de trafic de migrants et complicité d’usage de faux ont été retenus contre Simon. Thier est poursuivi pour complicité de corruption, complicité de tentative de faux, usage de faux document administratif et complicité trafic de migrants. A rappeler que Thier a été pris en flagrant délit de cambriolage au domicile du célèbre homme d’affaires, Elimane Lam sise aux Almadies. Il avait subtilisé des bijoux de valeur et des numéraires.

…Leral convoqué à la Dic

Kilifeu avait traîné en justice, Dame Dieng, administrateur du site Leral, pour collecte illicite et diffusion de données à caractère personnel. Dame Dieng est convoqué lundi prochain à la Dic. Landing Bessane Seck dit Kilifeu, avait déposé sa plainte le 13 septembre 2021 par l’entremise de ses avocats, à la Brigade nationale de la lutte contre la cybercriminalité. Thierno Amadou Diallo dit “Thiers” aurait filmé Kilifeu à son insu. Et cette vidéo, diffusée en exclusivité par le site Léral.net lui vaut des déboires judiciaires.

Accident

La route a encore tué. Un accident s’est produit ce mercredi à Mbour, précisément au croisement Saly. Bilan : un mort. Le choc a eu lieu entre une moto Jakarta et un véhicule de type Minicar. Malheureusement une personne a perdu la vie. Il s’agit du passager du Jakarta. Un blessé grave a été pris en charge par les sapeurs-pompiers.

Covid-19

Hier, trois nouvelles contaminations au coronavirus ont été recensées parmi les 1.229 tests virologiques réalisés à travers le Sénégal, selon le bulletin quotidien du ministère de la Santé sur la pandémie de Covid-19. Ces trois nouvelles infections causées par la transmission communautaire ont toutes été recensées à Dakar, précise le ministère, faisant état d’un taux de positivité de 0,24 %. Deux patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, alors que deux cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.

Aucun décès causé par le coronavirus n’est survenu. Selon le ministère de la Santé, 73.990 cas de Covid-19 ont été recensés au Sénégal depuis l’apparition de la maladie le 2 mars 2020. Parmi les personnes infectées, 72.093 ont été déclarées guéries. Le coronavirus a fait 1.885 morts dans le pays. Onze personnes se font encore soigner de Covid-19. Depuis le début de la campagne de vaccination en février, 1.325.768 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19.

Assemblée nationale

Les députés sont convoqués en séances plénières pour l’examen des Projets de budget 2022 du Ministère du Tourisme et des Transports aériens. Ils vont également se pencher sur le projet de loi n°19/2021 modifiant la loi n°2009-05 du 09 janvier 2009 autorisant la prise de participation majoritaire de l’Etat dans la société anonyme dénommée Aéroport international Blaise Diagne – Société anonyme « AIBD. SA », précisant les modalités d’affectation de la Redevance de Développement des Infrastructures aéroportuaires « RDIA » et l’autorisant de la grever d’un privilège. Et, également le projet de loi n°30/2021 autorisant la création de la Société nationale dénommée « Sénégal Numérique SA (SENUM SA) ». Le vendredi 10 décembre, les parlementaires vont voter le projet de budget 2022 du Ministère de la Justice et le Projet de loi n°38/2021 portant révision de la Constitution pour le retour du poste du Premier ministre.

Retour de parquet

S. Ségnane qui tentait d’enterrer en catimini ses deux talibés au cimetière de Guédé situé à Touba a été déféré ce mercredi matin au parquet de Diourbel. Mais ll a fait l’objet d’un retour de parquet. Ainsi, le maître coranique devra passer cette nuit cette dans les locaux du commissariat central de Diourbel, avant d’être transféré, dans la matinée de jeudi, à nouveau devant le maître des poursuites

Nécrologie

L’ancienne photographe du quotidien national Awa Tounkara n’est plus. Elle est rappelée à Dieu ce mercredi à Dakar. Awa Tounkara a passé 37 ans au quotidien national, et a récemment été citée parmi les 100 femmes reporters-photographes du monde. Un hommage lui avait été rendu au mois de mai dernier pour rappel dans le quotidien le Soleil à travers la réalisation de son portrait. Une professionnelle qui a accompli sa passion avec une singulière simplicité témoigne-t-on.

Financement libyen

La Cour de cassation a écarté tous les recours procéduraux déposés par Nicolas Sarkozy et ses proches contre l’enquête sur les soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle 2007, selon des décisions consultées ce mercredi 1er décembre, par l’AFP. Dans un arrêt rendu mercredi, la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire français a confirmé la constitution de partie civile de l’association anti-corruption Sherpa. Cette décision est venue s’ajouter à la non-admission le 18 janvier des autres pourvois de M. Sarkozy et de ses proches contre le rejet en septembre 2020, en appel, de l’essentiel de leurs recours procéduraux.