Top Infos Rewmi du 03/02/2025

Bassirou Diomaye Faye a eu des « entretiens fructueux » avec Paul Kagamé et Félix Tshisekedi

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a déclaré, samedi, avoir eu des « entretiens fructueux » avec ses homologues rwandais Paul Kagamé et congolais Félix Tshisekedi sur la « situation préoccupante » à l’Est de la République démocratique du Congo. « J’ai eu des entretiens téléphoniques fructueux avec les Présidents Paul Kagamé et Félix Tshisekedi sur la situation préoccupante à l’Est de la RDC », a annoncé le président Faye sur son compte X. Le chef de l’Etat a déclaré qu’il souhaitait s’enquérir »de la tournure des événements et, avec les deux dirigeants, explorer les voies d’un dialogue franc pour une paix durable dans la région ». Selon lui, » le Sénégal reste engagé pour la stabilité et la sécurité en Afrique et dans le monde ». Le groupe armé du M23, appuyé par des forces rwandaises, est entré dans la ville de Goma, à l’est de la RDC, dans la nuit de dimanche 26 à lundi 27 janvier. Le M 23 combat l’armée congolaise dans la région de l’est depuis plus de trois ans. Le président de la République démocratique du Congo (RDC), Felix-Antoine Tshisekedi, a annoncé, mercredi soir, qu’une ‘’riposte vigoureuse et coordonnée’’ est en cours contre les ‘’terroristes‘’ du M23 qui ont pris le contrôle de l’Est du pays notamment à Goma.

Un élève tué par un camion à Kédougou

Les populations du village de Niéméniké, dans la région de Kédougou, sont sous le choc. À l’origine de ce traumatisme, la mort d’un des leurs, un élève. Un camionneur malien, en provenance de Dakar pour Bamako, arrivé à l’entrée du village, a garé son véhicule pour prendre son petit-déjeuner dans une gargote, ce dimanche vers 10 h. C’est sur ces entrefaites que les freins de son camion ont lâché et l’auto a fait une violente sortie de route avant de heurter de plein fouet un garçon de 10 ans, élève en classe de CE2 qui jouait avec ses amis. Il est mort sur le coup. Alertés, les hommes du commandant Thior se sont aussitôt déployés sur les lieux pour calmer, d’abord, les populations qui voulaient bloquer la circulation, en guise de protestations. Après les constats d’usage, le corps sans vie a été acheminé à la morgue de l’hôpital de Kédougou. Le chauffeur du camion est mis aux arrêts pour homicide involontaire et mis en danger de la vie d’autrui. Une enquête est ouverte.

Un garçon de 12 ans meurt dans une carrière de sable

C’est la tristesse et la consternation au village de Saré Wallon, dans la commune de Tanakanto, département de Kolda. En effet, un garçon de 12 ans a perdu la vie ce samedi 1er février 2025 dans la carrière de sable du village. Il s’agit de A. Diallo, un élève en classe de CM2, selon nos sources. Parti chercher du sable, il a été enseveli par un éboulement qui l’a asphyxié. Alertés, les sapeurs-pompiers se sont rendus sur les lieux pour tenter de le sauver et procéder aux constatations d’usage. Malheureusement, le garçon avait déjà rendu l’âme depuis un certain temps. Son corps sans vie a été transporté à l’hôpital régional.

42 décès chaque année sur l’axe Dakar-Mbour-Touba

Chaque année les axes autoroutiers Dakar – AIBD, Dakar – Mbour, Dakar – Thiès – Touba enregistrent 42 décès liés aux accidents de la route. Ceci est une révélation du Directeur général des autoroutes du Sénégal, Docteur Ibrahima Sall. Il pointe du doigt l’excès de vitesse, le non-respect du code de la route et la vétusté des véhicules comme principale cause. « La section Thiès – Touba, c’est la section où on a constaté plus d’excès de vitesse. Et pratiquement plus de 50 % de ces accidents se déroulent sur cet axe-là. En termes de trafic moyen journalier (TMJ) c’est la section le moyen fréquenté en termes de volume de trafic. Et pourtant, c’est la section en quelque sorte la plus accidentogène. Voilà, donc, c’est là où on note en fait le plus d’excès de vitesse », a révélé Dr Ibrahima Sall. En termes de solution, l’invité du JDD soutient : « Ce qu’on a comme solution, c’est déjà le projet de vidéo verbalisation qui est diligentée au niveau du Ministère des Infrastructures pour pouvoir détecter avec des caméras de surveillance les véhicules qui seront en excès de vitesse et derrière essayer d’appliquer les pénalités qu’il faut pour tous les véhicules qui seront en excès de vitesse parce que la vitesse maximale autorisée sur les autoroutes est de 110 km/h ».

Bilan de l’incendie au marché de Kaolack

Un incendie d’une rare violence s’est déclaré dans la nuit du samedi à dimanche au marché Zinc de Kaolack, plus précisément dans le secteur de « Pack Ba ». Le sinistre, survenu vers 22 heures, a causé d’importants dégâts matériels, estimés à plusieurs millions de FCFA. Selon le commandant Djibril Sall, du groupement d’incendie et de secours n°3, « les secours de Kaolack ont été alertés à 22h37 pour un incendie au niveau du marché. Sur place à 22h50, il s’agissait d’un feu de marché touchant des scieries et des cantines à usage mixte, couvrant une superficie d’environ 1000 m². Une victime, souffrant de brûlures légères, a été évacuée vers l’hôpital régional de Kaolack. Les dégâts matériels sont considérables, mais la rapidité d’intervention des secours a permis de limiter les risques de propagation et de maîtriser l’incendie après environ une heure d’opération. » Lors de cette intervention, le groupement d’incendie et de secours n°3 de Kaolack a mobilisé 15 engins et plus de 50 personnels. Les circonstances exactes de ce sinistre restent inconnues, mais une enquête a été ouverte par les autorités compétentes. Pour rappel, un incendie similaire s’était déclaré au marché « Guédji » de Kaolack le 22 décembre dernier, causant également d’importants dégâts matériels.

Opération de sécurisation

Dans la nuit du samedi au dimanche, la police sénégalaise a mené une importante opération de sécurisation sur l’ensemble du territoire national. Cette intervention, visant à assurer la tranquillité publique et lutter contre la délinquance, a permis l’arrestation de 366 individus, tous impliqués dans diverses infractions. Les infractions relevées au cours de cette opération sont variées. Parmi les interpellés, plusieurs ont été arrêtés pour des délits liés à la drogue, avec neuf personnes appréhendées pour détention et usage de chanvre indien, et deux pour détention et trafic de kush. Trois individus ont été interpellés pour usage collectif de kush, tandis que cinq autres étaient impliqués dans des faits de détention et usage collectif de chanvre indien. D’autres arrestations concernaient des comportements nuisibles à l’ordre public. Trois personnes ont été interpellées pour l’usage de produits cellulosiques, substances dont la consommation peut avoir des effets dangereux sur la santé et la sécurité.

Opération de sécurisation (Bis)

Des arrestations notables ont également eu lieu pour des faits plus graves, comme un individu pour mise en danger de la vie d’autrui, un pour coups et blessures volontaires, et un autre pour tentative de meurtre. Les autorités ont également agi contre la criminalité violente et les activités illégales. Parmi les interpellés, un individu a été appréhendé pour détention d’arme blanche, tandis que trois autres étaient impliqués dans l’exploitation d’un établissement de prostitution. Le proxénétisme et la conduite en état d’ébriété étaient également des motifs d’arrestation, de même qu’une personne pour escroquerie et un autre pour recel. Les forces de l’ordre ont également mené des actions contre le racolage sur la voie publique, avec quatre interpellations. De plus, un individu a été arrêté pour tentative de vol, un autre pour vol avec effraction commis la nuit, et un dernier pour complicité de vol. En tout, 14 personnes ont été arrêtées pour des faits de vol.