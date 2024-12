Top Infos Rewmi du 03/12/2024

Partager Facebook

Un incendie dans une maison à Mbour fait 6 victimes

Un véritable drame s’est produit dans la nuit de samedi à dimanche, au Quartier 11 Novembre à Mbour, aux alentours de 4h45. Six membres d’une même famille ont perdu la vie, asphyxiés par les fumées. Parmi les victimes, une femme de 48 ans. Pour l’heure, la cause de l’incendie demeure inconnue. Cependant, la famille avait alerté les secours aux alentours de 4h45, signalant qu’une partie de la maison était en flammes, a-t-on appris. Les premiers témoignages indiquent que l’incendie serait causé par un court-circuit.

Une fille de 7 ans violée à Yeumbeul

L’affaire défraie la chronique à Yeumbeul où une fille de 7 ans a été violée au domicile familial sis à Darou Salam 6. La victime accuse son cousin âgé de 15 ans d’être son agresseur sexuel. L’affaire a été portée devant la justice. Tout a commencé lorsque le chef de service du commissariat de Yeumbeul-Comico a été avisé par la responsable de l’AEMO de Keur Massar des faits. Les investigations menées par les hommes du commissaire Cheikh A. T. Diallo ont permis d’identifier la victime. Entendue en présence de sa mère, la fillette A. M. G., née en 2017, a confié qu’elle a été victime, le 24 novembre dernier, d’attouchements sexuels de la part de son cousin D. K., apprenti tapissier de son état.

Une fille de 7 ans violée à Yeumbeul (Bis)

Le limier en chef de la police de Comico a réquisitionné les services d’un gynécologue. Après examen, le certificat médical versé dans le dossier a fait état d’une déchirure hyménéale récente et des lésions vulgaires, selon des sources de Seneweb proches du parquet. Il ressort du rapport médical que la victime a subi une forte hémorragie consécutive à son agression sexuelle. Arrêté puis interrogé sur procès-verbal, le suspect âgé de 15 ans a nié catégoriquement les faits. Malgré tout, D. K. a été déféré vendredi dernier au tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye pour viol.

Un homme retrouvé pendu dans une maison inachevée

Un homme a été retrouvé pendu dans une maison inachevée, dans un quartier situé au croisement Kaolack, à l’arrêt Mor Lam. Le suicidé, nous dit-on, a baptisé son enfant, la semaine dernière. Les sapeurs-pompiers, qui sont arrivés sur les lieux, attendent le constat de la police pour évacuer le corps. Naguère, une mère et ses cinq enfants ont été asphyxiés dans un incendie à Mbour.

Escroquerie foncière

La brigade de la DSCOS de Pikine-Guédiawaye a démantelé un gang de malfaiteurs qui occupait illégalement des terrains à Mbao, à travers des démarches frauduleuses. Les gendarmes ont arrêté le gérant d’une agence immobilière, un faux huissier et un clerc d’huissier. Déféré, le trio incriminé a été placé sous mandat de dépôt par le juge d’instruction. Les habitants de Mbao et ses environs peuvent désormais pousser un ouf de soulagement, à la suite du démantèlement d’un gang d’escrocs qui accaparait illégalement des terrains d’autrui à usage d’habitation dans cette localité. Tout a commencé lorsque la brigade de la Direction de la surveillance et du contrôle de l’occupation du sol (DSCOS) de Pikine-Guédiawaye a enregistré des plaintes relatives à des occupations illégales de terrains dans le secteur de Mbao. Séance tenante, le commandant de cette unité a mis en action ses hommes pour élucider cette affaire. Les investigations ont été fructueuses. Les gendarmes ont arrêté le gérant d’une agence immobilière à Mbao qui vendait les terrains. M. N. D. a été retrouvé en possession de fausses cartes nationales d’identité et de passeports.

Escroquerie foncière (Bis)

Il utilisait ces documents pour s’approprier les terrains d’autrui, d’après l’enquête. Ce gérant collaborait dans son entreprise « criminelle » avec son cousin M. G. qui se faisait passer pour un huissier de justice, en établissant des procès-verbaux de constat d’huissier dans ses bureaux situés à Mbao. Ce dernier a été interpellé également par les éléments de la DSCOS de Pikine-Guédiawaye. Il ressort du dossier que le faux huissier M. G. travaillait également en collaboration avec le clerc d’huissier M. D. qui a été mis aux arrêts. La perquisition du domicile du faux huissier a permis aux gendarmes de saisir des procès-verbaux de constat et les ordinateurs qu’il utilisait pour confectionner ces faux documents.

Au terme de l’enquête, les trois mis en cause ont été déférés au tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux, escroquerie et usurpation de fonction, selon des sources proches du parquet. Le procureur a demandé l’ouverture d’une information judiciaire et requis le mandat de dépôt contre le gérant de l’agence immobilière, le faux huissier et le clerc d’huissier. Ils ont été placés sous mandat de dépôt par le juge d’instruction chargé du dossier.

Un incident de camion à l’AIBD provoque des retards sur les vols HC 403 et HC 404

Les vols HC 403 et HC 404, reliant Paris à Dakar, subissent des perturbations importantes, entraînant des retards sur les horaires initialement programmés. Ces désagréments font suite à un incident survenu le 1er décembre à l’aéroport international Blaise Diagne de Dakar (AIBD). En effet, une « manœuvre incorrecte d’un camion de prestations a endommagé la porte arrière de l’aéronef, perturbant ainsi le déroulement des opérations », a fait savoir la direction Marketing et réseau de Air Sénégal. Air Sénégal a reprogrammé les vols affectés. Les passagers ont été informés de ces ajustements et bénéficient de la prise en charge conformément aux procédures en cas d’irrégularités.