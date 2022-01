Top Infos Rewmi du 04 01 2022: Deux personnes qui se trouvaient à bord d’une moto ont trouvé la mort, lundi, entre les villages de Teubi et Tobor à l’entrée de Ziguinchor…Le directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor, Cheikh Tidiane Diop et celui des Douanes, Abdourahmane Dièye, n’ont pas été relevés de leur poste…

Air Sénégal

Nos articles sur la mauvaise qualité de service et les retards notés à Air Sénégal avaient fait réagir le chef de l’Etat. Le Président, sensible à la grogne de certains clients de la compagnie nationale Air Sénégal, avait sommé le DG de Air Sénégal de respecter les règles de performance du transport aérien, que sont la sécurité, la sûreté, la rigueur dans l’organisation du service. Mais que nenni ! On nous apprend que plus de 500 passagers sont bloqués depuis trois jours à l’aéroport Malpensa de Milan. La raison ? Le vol a accusé un retard. Pis, les passagers ne savent à qui parler ; ces derniers se disent être sans interlocuteur. C’est dire qu’il n’y a pas encore de solutions à Air Sénégal.

Meurtre

Une bagarre entre « fakhmen » vire au meurtre. Noreyni, âgé de plus de quarante ans, a atrocement tué Fallou. Le drame a eu lieu à la plage de Yoff Tonghor. Le présumé meurtrier, décrit par les témoins comme un bagarreur très sanguinaire, a tranché la gorge de son vis-à-vis, lors de la bataille. Dimanche soir, les deux protagonistes se sont donné rendez-vous au niveau du quai de pêche pour solder leurs comptes. C’est dans ces circonstances que Noreyni- sorti récemment de prison- a égorgé Fallou avant de prendre la fuite. Il a été arrêté le même jour par la gendarmerie grâce à la mobilisation des populations. Sérieusement corrigé, Noreyni a bénéficié de soins au Centre de santé Philippe Senghor avant d’être placé en position de garde à vue. «Par trois fois, on s’est bagarré. Il est venu chez moi et il m’a volé mon téléphone. Il s’est bagarré avec beaucoup de jeunes, ici », témoigne un jeune pêcheur. Le corps sans vie de la victime, originaire de la ville sainte de Touba, a été évacué par les sapeurs-pompiers.

Accident

Deux personnes qui se trouvaient à bord d’une moto ont trouvé la mort, lundi, entre les villages de Teubi et Tobor à l’entrée de Ziguinchor. La moto a heurté un véhicule en panne et tracté, faisant deux morts sur le coup et plusieurs blessés, dont un dans un état grave. Le choc a eu lieu vers 4h du matin entre les villages de Tobor et Teubi à l’entrée de Ziguinchor. Les blessés ont été évacués dans les structures de soins de la ville de Ziguinchor. Dans la nuit de dimanche à lundi toujours, un conducteur de moto ’’Jakarta’’ a heurté un taxi sur la voie des ’’54 mètres’’ dans la commune de Ziguinchor. Il a succombé à ses blessures quelques heures après le choc. Dans la matinée de lundi, une collision entre deux véhicules a eu lieu sur l’axe Ziguinchor-Bignona, faisant plusieurs blessés.

Accident (Bis)

Un cycliste chinois a été tué par un camion à Yoff Tonghor. Le drame a eu lieu vers 16 h 30, plus précisément sur l’axe quai de pêche – autoroute Seydina Limamou Laye, à hauteur de la pharmacie de cette localité. Le camion appartenant à la société Sud Frais Sénégal a tué L. X. qui circulait à vélo. Le camionneur M. M. F. a été placé en garde à vue pour homicide involontaire. Le candidat de la coalition Yewwi Askan Wi (Yaw) pour le département de Bignona, Yancoba Diémé, est victime d’un accident de la circulation qui s’est produit vers Badiouré, après une activité de porte-à-porte organisée dans la matinée à Tenghory. Diémé était accompagné de son chauffeur et de son chargé de protocole, Amadou Diang Baïlo Diallo. Aucune autre information n’est donnée sur l’état de santé des victimes.

Trésor et Douanes

Le directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor, Cheikh Tidiane Diop et celui des Douanes, Abdourahmane Dièye, n’ont pas été relevés de leur poste, contrairement à ce qui a été annoncé par certains médias. Le ministère des Finances et du Budget, qui «assure l’autorité hiérarchique de ces régies financières, tient à démentir ces informations inexactes». «A ce jour, aucun décret n’est pris pour mettre fin aux fonctions desdits directeurs généraux», a souligné le ministère des Finances et du budget.

Grève

L’école sénégalaise démarre mal le nouvel An. Les deux syndicats les plus représentatifs du moyen-secondaire, à savoir le Saemss et le Cusems ont annoncé 72 h de grève. Les camarades de Saourou Sène et Abdoulaye Ndoye annoncent un débrayage à partir de 9h demain, mardi 4 janvier, suivi d’une assemblée générale. Le mercredi également, il y aura débrayage à la même heure, puis une grève totale le jeudi. A cela s’ajoute un «boycott de toutes les évaluations, des activités sportives et des cellules pédagogiques ». Outre ces actions, les deux syndicats annoncent « une grande marche nationale des enseignants du Sénégal » à Thiès, dans la semaine du 10 au 15 janvier. Les revendications se résument à deux points : la correction du système de rémunération des agents de la fonction publique et le respect du protocole d’accord du 30 avril 2018.

Mokgweetsi Masisi infecté par Omicron

Le Président du Bostwana a été testé positif au Covid-19, infecté par le variant Omicron. Toutefois, le chef de l’Etat ne présente aucun symptôme et fait l’objet d’un suivi médical étroit, a déclaré le gouvernement dans un communiqué, ajoutant que Mokgweetsi Masisi a été testé positif lors d’un contrôle de routine. Le vice-président Slumber Tsogwane le remplace jusqu’à nouvel ordre, précise le gouvernement.