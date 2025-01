Top Infos Rewmi du 06/01/2025

Partager Facebook

Ce que Ngagne Demba Fall pense du pardon

Au nom de la réconciliation, de l’unité et de la paix sociale, le pardon est un acte salutaire au vu de la tragédie que le pays a traversé ces trois dernières années sous le régime de Macky Sall. Cependant, pardonner ne voudrait pas dire oublier ou passer sous silence les actes délictuels et répréhensibles commis lors des événements passés. Avant de pardonner, il faut d’abord rendre justice. Les Sénégalais ont besoin de savoir ce qui s’est réellement passé entre mars 2021 et juin 2023. La meilleure façon de rendre service à ce pays est de situer d’abord et avant tout les responsabilités. Ce n’est ni une justice des vainqueurs, ni une chasse aux sorcières, mais un devoir de vérité, de mémoire et de justice. La communication, ce n’est pas seulement le discours, ce sont aussi les actes posés et leurs significations auprès des cibles.

Ce que Ngagne Demba Fall pense du pardon (Bis)

Les plaies sont encore béantes, les traumatismes encore visibles, récompenser celles et ceux qui ont combattu le projet pourraient être perçus comme une trahison ou un manque de reconnaissance au vu des sacrifices consentis. Certes, il faudra compter sur toutes les compétences, mais celles qui ne croyaient ni en vous ni en votre projet et qui ont tout fait pour qu’il échoue ne vous apporteront que des ennuis. Ainsi, il faudra toujours garder à l’esprit que ceux qui resteront, quoi qu’il arrive, quoi qu’il en coûte, méritent respect et considération. En effet, tous les collaborateurs du PR et PM devraient intégrer cet état de fait. Il faudra donc être vigilants, et surtout savoir qu’en politique rien n’est définitivement acquis. Le duo Diomaye- Sonko a la chance d’avoir des militants et sympathisants qui ont donné sang, argent et liberté sans rien demander en retour. Par contre, dans la façon de gérer, il faudra leur montrer constamment que leurs sacrifices ne seront pas vains et qu’ils pourront toujours compter sur votre lucidité et sur votre clairvoyance.

Abba Mbaye sur les nominations de Diomaye

Sur les critiques de ses nominations par les sympathisants de PASTEF, le président de la République Bassirou Diomaye Faye doit « réaffirmer son autorité ». C’est l’avis d’Ababacar Abba Mbaye, ancien parlementaire, invité de l’émission Grand Jury de ce dimanche 5 janvier. Face au journaliste Georges Déthié Diop, l’ancien responsable du parti Taxawu Sénégal de Khalifa Sall estime que les patriotes exagèrent à « critiquer à chaque fois la signature du Président de la République qui est le président de tous les Sénégalais, pas seulement le président de PASTEF » a dit M. Mbaye. Après les critiques sur la nomination de Samba Ndiaye comme président du Conseil d’administration de la Sn-Hlm, c’est au tour de la sociologue Awa Bocar Ly de subir des attaques de la part des patriotes suite à sa nomination en tant que membre du collège du Conseil national de régulation de l’Audiovisuel (CNRA). Les sympathisants du régime au pouvoir accusent cette dernière d’avoir été une proche de l’ancien régime de Macky Sall.

Réaction de GMS après la nomination d’Aoua Bocar Ly Tall

Le député Guy Marius Sagna a exprimé sa ferme opposition à la nomination d’Aoua Bocar Ly Tall, dénonçant ses récents propos qu’il juge « divisifs » et « dangereux » pour l’unité nationale du Sénégal. Dans un communiqué, il déclare : « D’abord un principe. Nous ne pouvons pas confier le projet à des concitoyens dont le plan était que nous soyons peut-être en ce moment en plein deuxième tour de l’élection présidentielle et sans candidat ». Car, selon lui, dans l’objectif « un Sénégal souverain, juste et prospère », il y a d’abord « UN Sénégal ». « Cette femme a fait la promotion d’un Sénégal divisé sur une base dangereuse – ethnique – inflammable », a-t-il encore dénoncé. Et d’ajouter : « Ensuite de la mesure. C’est excessif de demander la démission d’un ministre pour cela. Enfin, il faut corriger cette erreur soit par la démission de la concernée ou qu’elle soit enlevée des membres du CNRA ».

Affaire du vol de 40 millions à Mbar

La Brigade de Recherches de Kaolack, commandée par l’adjudant-chef Modou Ndiaye, a mis fin à la terreur d’un gang s’activant dans le vol en réunion commis en temps de nuit avec usage de moyens de locomotion. Les gendarmes de cette unité d’élite de la compagnie du Saloum ont arrêté quatre malfaiteurs dont trois cambrioleurs à Mbour. La commune de Mbar sise dans la région de Fatick a été le théâtre d’un acte de banditisme. Dans la nuit du 17 au 18 décembre dernier, six malfaiteurs ont cambriolé un magasin emportant le coffre-fort contenant la somme de 40 millions de francs CFA. Alertés des faits, les gendarmes de la Brigade de Proximité de Colobane (Saloum) sous la direction du commandant Séye ont ouvert une enquête. Il ressort du dossier que l’un des cambrioleurs est passé par une fenêtre pour accéder dans le magasin. Une fois à l’intérieur, il a détruit les cadenas pour ouvrir les portes. Les gendarmes de Colobane ont sollicité le concours de leurs collègues de la Brigade de Recherches (BR) de Kaolack. Ces derniers ont réussi à identifier les mis en cause grâce à leur expertise avérée dans le domaine des investigations criminelles. Le chef du Gang Amadou Ka domicilié à Ndoukhoura Peulh, dans la commune de Diamniadio, a été localisé ainsi que sa bande.Les éléments de la BR du Saloum ont interpellé C.Sow résidant à Mbar. Interrogé sur procès-verbal, ce dernier a avoué avoir fourni au chef de la bande, Amadou Ka, des renseignements sur le magasin de ses voisins.

Affaire du vol de 40 millions à Mbar (suite)

L’indicateur de la bande a reçu une commission de 250 000 francs CFA après le partage du butin. C.Sow ignorait, dit-il, le montant global emporté lors de l’attaque. Confronté aux résultats des réquisitions et d’autres éléments de l’enquête, C.Sow a collaboré avec la justice dans le cadre de la poursuite des investigations. Ainsi, une gendarme est entrée en contact avec le chef du gang Amadou Ka en lui tendant un piège. Ne se doutant de rien, le caïd Ka s’est présenté, à bord de son nouveau véhicule de marque Peugeot 406, sur les lieux du rendez-vous à Saly où il a été arrêté ainsi que le marabout de bande, H.Ka, selon des sources de Seneweb proches du parquet. Mis devant le fait accompli, Amadou Ka a livré aux enquêteurs son acolyte A.Dabo qui a été cueilli au quartier Oncad de Mbour, le 30 décembre dernier. Par la suite, la Brigade de Recherches (BR) de Kaolack a mis les quatre membres du gang à la disposition de leurs collègues de Colobane Saloum pour la poursuite de l’enquête. Aux dernières nouvelles, le chef de gang Amadou Ka, le charlatan H.Ka, C.Sow et A.Dabo ont été déférés vendredi dernier au tribunal de grande instance de Fatick. Les quatre mis en cause sont poursuivis pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis en temps de nuit avec effraction et usage de moyens de locomotion. Les deux membres de la bande en cavale sont recherchés par la gendarmerie.

185 Kg de Yamba saisis à Géréo

Il était environ 03h30 lorsque les éléments de la Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Thiès, en partenariat avec leurs homologues de l’unité de Mbour, ont procédé à une intervention ciblée sur la plage de Gereo. L’opération, menée dans le plus grand secret, visait à intercepter un trafic présumé de drogue dans cette zone côtière, souvent utilisée comme point de transit par les réseaux de narcotrafic. Grâce à une coordination rigoureuse et une surveillance préalable, les agents ont mis la main sur cinq colis contenant du chanvre indien. Ces colis, pesant au total 185 kilogrammes, ont été immédiatement placés sous scellés pour les besoins de l’enquête. La plage de Gereo, située entre Thiès et Mbour, est connue pour être une zone stratégique prisée par les trafiquants de drogue, en raison de son accès facile par voie maritime. Ce type de saisie, bien que significatif, révèle l’ampleur du défi auquel sont confrontées les autorités dans leur lutte contre les réseaux criminels qui exploitent ces zones reculées pour échapper aux contrôles. Dans ce communiqué, la Police nationale a réaffirmé son engagement à intensifier la lutte contre le trafic de stupéfiants. Cette saisie s’inscrit dans une série d’opérations qui visent à démanteler les réseaux de drogue actifs sur le territoire sénégalais. Comme l’a souligné la Police nationale dans son communiqué, la saisie de ces 185 kg de chanvre indien à Gereo illustre une avancée importante dans la guerre contre le narcotrafic, un fléau qui mine les communautés. L’enquête se poursuit pour identifier les responsables et remonter les filières impliquées dans cette opération illicite.