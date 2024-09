Top Infos Rewmi du 06/09/2024

Partager Facebook

Un commerçant viole une déficiente mentale dans sa boutique

Âgé de 42 ans, E. M. Mbaye a été déféré au parquet par le commissariat central de Guédiawaye pour viol sur une déficiente mentale. Le commerçant avait appâté avec ses vêtements N. M. N., âgée de 22 ans, pour la violer dans sa boutique. L’affaire suscite l’indignation dans la banlieue dakaroise où une déficiente mentale âgée de 22 ans a été piégée puis violée par un commerçant. Ce jour-là, E. M. Mbaye, s’activant dans la vente de vêtements, a appâté la jeune dame pour l’attirer dans sa boutique située au marché Peund. Une fois à l’intérieur, le sieur Mbaye a violé la déficiente mentale.

À la suite de la dénonciation faite par la victime, sa mère est allée se plaindre auprès du mis en cause qui a reconnu les faits. L’affaire a fini par atterrir sur la table du commissaire principal Daouda Bodian, chef de service du commissariat central de Guédiawaye. Séance tenante, les éléments de la brigade de recherches ont interpellé le commerçant incriminé. Interrogé sur procès-verbal, E. M. Mbaye, âgé de 42 ans, a avoué avoir entretenu des rapports sexuels avec la déficiente mentale. Au terme de l’enquête, le présumé violeur a été présenté au procureur.

Emigration irrégulière

Le Haut-Commandement de la gendarmerie nationale poursuit son engagement dans la lutte contre l’émigration irrégulière sur l’ensemble du territoire national. À cet effet, la brigade territoriale de Bignona a intercepté, le 3 septembre 2024, vers 12 h, deux véhicules de transport en commun à Mankadian, dans la commune de Bignona, a-t-on appris du chef de la Divcom.

Ils transportaient des candidats à l’émigration irrégulière devant rejoindre leur point de regroupement. Le bilan de l’opération fait état de l’arrestation de 55 candidats, dont 12 femmes et huit enfants répartis comme suit : 43 Guinéens, 10 Sénégalais, un Ivoirien et un Gambien. La gendarmerie invite les populations à contacter gratuitement les numéros verts 800 00 20 20 ou 123 pour tout renseignement utile, renseigne le lieutenant-colonel Ibrahima Ndiaye.

Le président de la gare routière de Kolda envoyé en prison

Vieux Diédhiou dit « Bouly » est placé sous mandat de dépôt par le tribunal de grande instance de Kolda. Le président de la gare routière de la capitale du Fouladou est poursuivi pour plusieurs infractions, dont l’entrave à la liberté d’exercice de travail et coups et blessures volontaires sur autrui. Tout est parti de l’ouverture de la nouvelle gare routière à la sortie de Kolda, dans la commune de Dioulacolon.

Vieux Diédhiou et ses camarades ont investi les lieux pour empêcher le fonctionnement du garage qui, disent-ils, « ne respecte pas les règles d’existence et de fonctionnement selon les lois du secteur des transports ». Il s’en est suivi des échauffourées.

Le camp de Bouly est accusé de coups et blessures sur Lamine Kane Baldé de la nouvelle équipe chargée de la gestion de la gare. Il a fallu l’intervention de la gendarmerie pour calmer les esprits et restaurer l’ordre. Une plainte a conduit à l’arrestation de Vieux Diédhiou et six de ses partisans. Ils sont placés sous mandat de dépôt, en attendant leur procès prévu au courant du mois de septembre. À signaler que depuis plus d’un an, les deux camps rivaux se disputent la gestion de la gare routière de Kolda. Une gestion confiée à Vieux Diédhiou, d’abord par élection, puis par consensus, après la fin de son premier mandat. Mais le consensus a fini par être brisé du fait que l’autre camp dirigé par Magnan Diouf conteste la gestion de Vieux Diédhiou. Depuis lors, le torchon brûle entre les protagonistes qui continuent de se regarder en chiens de faïence. L’issue du procès va sans doute mettre fin à cet épisode.

La direction des Eaux et Forêts rassure sur l’état des lions

Une image virale d’un lion « affamé » du parc Hann circule sur les réseaux sociaux. Des visiteurs ont dénoncé « l’état alarmant de l’animal qui ne serait pas bien nourri. » Face à cette polémique qui commençait à prendre de l’ampleur sur le net, la direction des Eaux et Forêts et de la Conservation des sols du parc zoologique de Hann a sorti un communiqué pour clarifier les choses. « Le zoo abrite actuellement sept (07) lions, dont six ont plus de 20 ans, tandis que le plus jeune en a 18 », lit-on sur le document.

Selon la direction, « ces chiffres témoignent de conditions de détention satisfaisantes, où les animaux sont nourris régulièrement et les cages nettoyées quotidiennement. » Toutefois, la direction reconnaît que « l’animal est effectivement pensionnaire du parc, mais précise que les images datent de 2017, insinuant ainsi que l’état de santé du lion s’est amélioré depuis. » Les autorités soulignent que les conditions de vie des animaux sont bien surveillées, et l’âge avancé des lions est présenté comme une preuve de leur bon entretien, réfutant les inquiétudes soulevées par les images partagées en ligne.

Une nouvelle plainte annoncée contre Dieguy Diop

La bataille entre Diéguy Diop et le ministre de la Microfinance et de l’économie solidaire Aliou Dione a franchi un nouveau cap. Le ministre Aliou Dione a porté plainte contre l’ancienne directrice de la Promotion de l’économie sociale et solidaire. L’actuel ministre n’a pas nommé les faits reprochés à l’ancienne directrice. Il s’est en quelque sorte limité à des insinuations. Il a parlé plutôt de « dépassement budgétaire ». » Le dossier suit son cours. Dans quelques jours, les gens sauront ce qui s’est passé dans cette direction.

Un budget annuel qui est épuisé au premier trimestre. C’est quelque chose qu’il faut expliquer, au lieu de faire dans la négation et accuser les gens de méconnaître la politique publique. Il faut retracer tous ces millions qui ont disparu. Ce sont de pareilles pratiques qui se passaient dans les directions et agences de l’Etat », a argumenté monsieur Dione.

Le ministre Aliou Dione a confié avoir commandité un audit dès son arrivée à son ministère. Et que tous les dossiers sont transmis à la justice. « Je n’ai aucune réponse pour lui. Puisqu’il n’ose pas me citer nommément », a réagi Diéguy Diop, la principale concernée. Et l’ancien directrice de poursuivre, « il s’est juste contenté de faire allusion à une directrice.

Et comme c’était moi la directrice de ce service, les gens ont fait un recoupement. Donc, je n’ai pas de temps à lui accorder. Par ailleurs, s’il a un combat politique contre moi, il n’a qu’à faire face ». L’ancienne directrice a informé avoir reçu aucune convocation concernant cette affaire, encore moins la visite d’un organe de contrôle. » Il n’a aucune connaissance des finances publiques (Aliou Dione ndlr). Il n’a aucune idée sur ce que c’est une direction nationale ou générale », a laissé entendre Diéguy Diop.

Les députés demandés de se présenter avec leurs véhicules, ce vendredi

Pour des besoins d’expertise et de régularisation des véhicules, il est demandé aux députés de la 13 législature de se présenter avec leurs véhicules auprès de Monsieur Moussa MANE, chef de garage de l’Assemblée nationale, le vendredi 06 septembre 2024 à 08 heures précises, munis de leurs pièces nationale d’identité. C’est ce que renseigne un communiqué transmis. Tout député de ladite législature souhaitant des informations, peut prendre contact avec le chef de garage ou avec son adjoint.