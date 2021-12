Top Infos Rewmi du 06 12 2021: Le procureur de Ziguinchor a, pour la troisième fois, rencontré les 25 personnes détenues après le massacre de 14 bûcherons, La gendarmerie a anéanti un réseau de trafic de devises qui s’activait sur l’axe Dakar-Nouakchott…

DAHRA DJOLOFF

Un mécanicien sans permis fauche un élève

Cela s’est passé à Dahra Djoloff, une localité du département de Linguère. En effet, un élève de 14 ans, a été victime d’un grave accident de la circulation, mardi dernier en plein centre-ville, il aurait frôlé la mort, selon des témoignages recueillis sur place. L’élève a été violemment fauché par un véhicule particulier conduit par un mécanicien du nom de Mamadou Niang, non titulaire d’un permis de conduire. Après le choc, au lieu de s’occuper de la victime qui s’est retrouvée la jambe cassée, le mécanicien indélicat a pris la fuite. Mais il a été vite appréhendé et déposé à la brigade de gendarmerie de Dahra. Le mis en cause a été déféré au parquet de Louga pour conduite sans permis de conduire et délit de fuite.

Trafic de devises

La gendarmerie a anéanti un réseau de trafic de devises qui s’activait sur l’axe Dakar-Nouakchott. La tentative de transfert illégal de devises a été déjouée vendredi dernier à l’Aibd. Selon des sources exclusives de Rewmi Quotidien, des Mauritaniens ont été arrêtés par la gendarmerie, en possession d’une importante somme d’argent en devises équivalent à près de deux milliards de francs Cfa, alors qu’ils s’apprêtaient à embarquer pour la Mauritanie. L’argent était dissimulé à l’intérieur de leurs bagages. C’est le comportement suspect d’un des voyageurs dans la salle d’embarquement qui a poussé les pandores à l’inspecter pour découvrir le montant en devises caché. Un procès-verbal de saisie a été rédigé et la somme d’argent a été confisquée, tandis que les passagers ont été arrêtés en attendant la suite des enquêtes. Un haut gardé de la Douane est suspecté d’avoir laissé filer les passagers. Affaire à suivre !

Bofa Bayotte

Le procureur de Ziguinchor a, pour la troisième fois, rencontré les 25 personnes détenues après le massacre de 14 bûcherons survenu dans la forêt de Boffa-Boyotte le 6 janvier 2018. Une rencontre qui, selon les sources de Libération, a duré plus de trois heures de temps à l’intérieur de la prison Ziguinchor. «Le procureur de la République a expliqué aux détenus l’état de la procédure pour laquelle le parquet a déjà transmis son réquisitoire définitif au juge d’instruction qui reste seul compétent pour décider de leur sort».

Bofa Bayotte

En attendant d’être édifiés, les mis en cause présumés ont annoncé une grève de la faim. Le présumé planificateur du massacre, le journaliste René Capin Basséne, le postier Omar Ampoi Bodian et leurs compagnons de cellules, qui dénoncent une lenteur dans la gestion de leur dossier, exigent la tenue d’un procès juste et équitable pour être fixés sur leur sort. Ils vont entamer leur diète le lundi prochain. A en croire le porte-parole du collectif des familles des personnes détenues, «nos parents ne feront, pour cette fois-ci, aucune concession. Mieux, ils ne renonceront pas à leur diète qu’après engagement ferme des autorités d’ouvrir leur procès», a laissé entendre Sékou Bodian.

Chanvre indien

La douane de Keur Moussa a saisi 200 kg de chanvre indien d’une valeur estimée à 32 millions de Fcfa. La saisie a eu lieu samedi au cours d’une embuscade à Keur Youga Sadio. Les contrebandiers ont réussi à prendre la poudre d’escampette. Cette saisie intervient une semaine après celle effectuée à Guinguinéo, par le service régional des douanes qui a mis la main sur 4 colis de chanvre indien, soit 300 kg.

Soham Wardini

Wardini est toujours membre de l’Alliance des forces de progrès (Afp). C’est elle-même qui le dit sur le plateau d’ITV. Et même si elle a gelé ses activités, depuis 4 ou 5 ans, dans la formation politique du président de l’Assemblée nationale, Moustapha Niasse, la maire de Dakar renseigne qu’elle n’a jamais démissionné de son parti. Elle n’a pas aussi était exclue. « En politique, on a toujours quelques désagréments qui font que, parfois, vous préférez prendre du recul. Je suis dans cette position. Dieu seul sait ce qui va arriver demain », a-t-elle déclaré à l’émission le Jury Du Dimanche dont elle a été l’invitée, ce 5 décembre, 2021. Quid de ses relations avec Moustapha Nasse ? L’ancienne responsable de l’Afp à Mermoz Sacré Cœur renseigne qu’elles sont au beau fixe. « C’est un grand frère. Le président Niasse est un homme, pour qui, j’ai beaucoup de respect. On se parle de temps en temps. Il y a certains camarades de l’Afp qui sont avec moi, parce que, lorsque j’ai eu ce petit problème, certaines femmes de mon département m’avaient suivies », a-t-elle déclaré.

Postfinances

Du nouveau dans l’affaire de Postfinances où 1,5 milliard de Fcfa a été détourné. Le Syndicat national des travailleurs de la Poste et des télécommunications a promis de servir une citation directe au Directeur général du groupe SN La Poste. Bibi Baldé soutenait qu’il ne s’agit pas de « déficit » mais d’un problème de « recouvrement ». L’argent volé a été «prêté» à des entrepreneurs, des fournisseurs et à des agents de La Poste qui ont disparu dans la nature. Le DG de Postfinances Saliou Fédior a été viré pour avoir réclamé la lumière sur le déficit de 1,5 milliard Fcfa.

30 civils tués

C’est une nouvelle attaque contre des civils qui a eu lieu, vendredi 3 décembre, dans centre du pays. Des hommes armés, des jihadistes présumés, ont mitraillé un bus et tiré sur les passagers. L’attaque est survenue près de la localité de Bandiagara, dans la région de Mopti, dans le centre du pays. Au moins trente civils ont été tués. Les images sont insoutenables. Le camion de transport, en partie calciné, a été retrouvé au bord d’une route. A l’intérieur, des corps d’une trentaine de civils méconnaissables. Parmi eux, des femmes et des enfants. On compte également des survivants blessés mais aussi des portés disparus. Ont-ils été emmenés par les jihadistes, accusés d’être responsables de l’attaque, ou bien ont-ils pu à un moment s’échapper du groupe ? Pas de précisions pour le moment. Le Président malien a décrété trois jours de deuil national.