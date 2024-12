Top Infos Rewmi du 06/12/2024

Partager Facebook

Abdoulaye Mamadou Guissé d’Omart City envoyé en prison

Abdoulaye Mamadou Guissé a passé sa première nuit en prison. Après avoir fait l’objet d’un retour de parquet, le président d’Omart City Sénégal a été inculpé puis placé sous mandat de dépôt, ce jeudi, par le juge d’instruction du 2e cabinet du tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye. L’inculpé était assisté dans cette affaire par son avocat Me Abdou Dialy Kane.

Pour rappel, Omart City a enrôlé plusieurs candidats pour un projet de logements sociaux dans plusieurs régions du Sénégal. Elle faisait des inscriptions moyennant 6 000 ou 5 500 F CFA par personne pour les frais de dossier. Suite à des dénonciations, Abdoulaye Mamadou Guissé a été arrêté samedi dernier par les gendarmes de la Brigade territoriale de la Zone Franche Industrielle pour escroquerie, blanchiment de capitaux (…). Le responsable de l’ONG Omart City était recherché également par la Section de Recherches de Saint-Louis et le commissariat central de Diourbel suite à une délégation judiciaire du juge d’instruction du premier cabinet près le Tribunal de Grande Instance du Baol.

8 tonnes de produits prohibés saisis

Le service départemental de Vélingara a saisi 08 tonnes de produits impropres à la consommation dans les boutiques de la commune et du département. C’est une belle prise que le service vient d’effectuer sous la houlette de l’adjudant Pathé Baldé, chef de la brigade départementale d’hygiène. Ainsi, le service vient de mettre hors d’état de nuire ces produits périmés pour préserver la santé des populations. Interpellé sur la question au téléphone, il précise « notre souci demeure la prévention de la santé des populations avec des opérations de contrôles dans les boutiques. » Dans la foulée, il soutient « les commerçants veulent continuer les anciennes pratiques que j’ai catégoriquement refusées. Ainsi, si un commerçant est fautif, on le convoque et il paie en fonction de l’infraction. En ce sens, on vous donne un reçu pour payer au trésor. » Dans cette dynamique, l’adjudant Pathé Baldé estime aller à la chasse aux produits impropres dans un souci de la préservation de la santé publique, surtout dans cette zone transfrontalière (Gambie et les deux Guinées Conakry et Bissau).

Campagne de commercialisation de l’arachide

La Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS) envisage de collecter 300.000 tonnes de graines d’arachide au cours de la nouvelle campagne de commercialisation des récoltes 2024-2025, a-t-on appris, jeudi, à Louga (nord), de son directeur général, El Hadji Ndane Diagne. C’est un objectif fixé par la SONACOS et le ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, selon M. Diagne.

Pour lancer officiellement la campagne de collecte des graines d’arachide dans la région de Louga, il a remis un chèque de La Banque agricole à un entrepreneur local, Massyla Ndiaye, pour une valeur de 22.110.000 francs CFA. El Hadji Ndane Diagne dit être « confiant » quant à la capacité de la SONACOS à atteindre la quantité de graines d’arachide souhaitée, avec l’aide des entrepreneurs prenant part à la collecte. « Tout camion qui arrive avec des graines d’arachide sera déchargé rapidement, et le paiement sera effectué sans délai », a-t-il promis. « Nous avons entamé les déchargements. Nous avons recruté du personnel pour accélérer les opérations et satisfaire la forte demande », a assuré le directeur général de la SONACOS.

Dakar et Abu Dhabi veulent renforcer leur coopération

Le chef de l’Etat Bassirou Diomaye Faye et Son Altesse Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis, ont exprimé jeudi, à Abu Dhabi, leur volonté commune de renforcer la coopération entre leurs deux pays dans plusieurs domaines. ‘’C’est avec un grand plaisir que j’ai été reçu par Son Altesse Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis. Ensemble, nous avons exprimé notre volonté commune de renforcer la coopération entre nos deux nations, notamment dans des secteurs clés tels que l’énergie, les infrastructures, le numérique, l’éducation et l’agriculture’’, a indiqué le président Faye dans un message partagé sur le réseau social X.

Le président Bassirou Diomaye Faye est arrivé mercredi aux Émirats arabes unis pour une visite officielle de 48 heures à l’invitation de son Altesse Mohamed Bin Zayed. ‘’Cette rencontre ouvre de nouvelles perspectives pour des partenariats innovants et bénéfiques pour nos peuples’’, a souligné la présidence sénégalaise. Après les Émirats arabes unis, le chef de l’Etat sénégalais Bassirou Diomaye Faye est attendu vendredi, à Doha, au Qatar, où il va participer à un forum consacré aux enjeux globaux.

Opérations de déguerpissement à Rufisque

A l’heure où ces lignes étaient écrites, hier, les opérations de déguerpissement se poursuivaient à Rufisque. Ces opérations concernent particulièrement le long du 10 boulevard Maurice Guèye et les alentours du marché central. Pour rappel, le Préfet de Rufisque Magatte Diouck avait notifié dans un communiqué qu’à partir du 5 décembre prochain, des opérations de déguerpissement seront lancées dans la ville de Rufisque. L’autorité avait invité les occupants à prendre toutes leurs précautions pour libérer l’espace anarchiquement occupé.

232,5 kilos de chanvre indien saisis à Mbour

Les éléments de l‘unité de lutte anti-drogue de Mbour de la Brigade régionale des stupéfiants de Thiès ont mené une opération de lutte contre le trafic de drogue le 2 décembre 2024, aux environs de 08h 00. Au cours de cette intervention deux individus N. Gningue et N. Ngom. Une grande quantité de drogue a été saisie. En effet, les investigations consécutives ont permis d’identifier les convoyeurs de la drogue.

Cette opération a conduit à la saisie de plusieurs colis de chanvre indien, d’un poids total de 232,5 kg, transportés à bord de deux charrettes. Les deux suspects sont actuellement en garde à vue, et les enquêtes se poursuivent pour identifier et interpeller d’autres membres du réseau.

Emmanuel Macron écarte toute idée de démission

« Le mandat que vous m’avez démocratiquement confié est un mandat de cinq ans et je l’exercerai pleinement jusqu’à son terme », a annoncé Emmanuel Macron, au lendemain du renversement du gouvernement de Michel Barnier par l’Assemblée nationale. Le départ du chef de l’État est souhaité par 59% à 61% des Français, selon des sondages Odoxa et Elabe publiés ce jeudi. Plusieurs responsables politiques se sont joints ces derniers jours aux voix de La France insoumise (LFI) qui appelle à la démission du président de la République de leurs vœux depuis l’été. « Je n’assumerai jamais l’irresponsabilité des autres, et notamment des parlementaires qui ont choisi en conscience de faire tomber le budget et le gouvernement de la France à quelques jours des fêtes de Noël », a-t-il insisté dans une allocution d’une dizaine de minutes, tout en accusant les oppositions d’extrême gauche et d’extrême droite de s’être unies « dans un front antirépublicain » pour semer le « chaos ». Ils « ne pensent qu’à une seule chose, l’élection présidentielle, pour la préparer, pour la provoquer, pour la précipiter », a-t-il ainsi fustigé.

« Les députés du RN ont choisi de voter une motion de censure qui disait le contraire de leur programme qui insultait leurs propres électeurs », a encore déploré Emmanuel Macron, estimant qu’ils avaient choisi le « désordre qui est le seul projet qui les unit à l’extrême gauche, et cela avec la complicité du reste du Nouveau Front populaire ».