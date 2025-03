Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Top Infos Rewmi du 07/03/2025: La « awo » asperge de l’acide à la « niarel » après une dispute….Un vieil homme retrouvé mort dans sa chambre à Keur Madiabel…Un insulteur d’Ousmane Sonko arrêté à Touba…Un conducteur de moto perd la vie à Fatick…Vers une commission d’enquête parlementaire sur le contrat d’armement de 45 milliards…

Un insulteur d’Ousmane Sonko arrêté à Touba

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, M. Sarr, maçon de profession, a eu des propos outrageants à l’endroit du chef du gouvernement sénégalais. Il a aussi dit regretter d’avoir participé activement à l’élection du tandem Diomaye-Sonko. La raison de son ire est le licenciement de ses trois neveux au niveau du Port autonome de Dakar. Le procureur de la République s’est autosaisi et a confié le dossier à la Section de recherches de Colobane. Les investigations des gendarmes ont permis d’arrêter M. Sarr, surpris dans les bras de Morphée, chez lui à Touba, tôt hier matin. Transféré à Dakar, il est placé en garde à vue dans les locaux de la SR.

La « awo » asperge de l’acide à la « niarel » après une dispute

Une scène de ménage entre deux coépouses défraie la chronique au quartier Guinaw-Rails Sud de Pikine. La « awo », A. Gadiaga a ébouillanté la « niarel » S. Sow avec de l’acide, après une dispute. Grièvement brûlée, la victime est dans un état critique à l’hôpital Général Idrissa Pouye de Grand-Yoff. Selon les informations proches du dossier, à la suite d’une plainte déposée le 7 février 2025, A. Gadiaga et son fils ont été arrêtés par la police pour coups et blessures volontaires. Ils seront déférés, aujourd’hui vendredi, au tribunal de Pikine-Guédiawaye.

Un conducteur de moto perd la vie à Fatick

Les conducteurs de Jakarta de Darel, un quartier de Fatick, sont en deuil. Un des leurs a perdu la vie dans un accident de la circulation survenu dans la nuit du 5 mars. Le drame s’est produit à la sortie de Fatick, sur la route nationale numéro 1. En effet, la victime a été percutée par un motocycliste qui était derrière lui. Il a ainsi succombé à ses blessures à l’hôpital régional de Fatick.

Un étudiant arrêté avec 60 vidéos obscènes de son ex-copine

Étudiant à l’Université virtuelle du Sénégal, M. S. risque de compromettre son cursus scolaire, pour avoir trempé dans un scandale sexuel qui lui a valu son arrestation par la police. En effet, cet étudiant sortait avec S. B. Régulièrement, la dame, domiciliée dans la banlieue dakaroise, filmait ses parties intimes qu’elle envoyait à son petit ami résidant à Thiès. Ce dernier les conservait. Mais leur idylle a volé en éclats, à l’initiative de S. B. Depuis lors, l’étudiant M. S. n’a cessé de menacer de partager les images obscènes de son ex-amie. Il l’a sommée aussi de lui remettre tous ses bijoux, plus la bague qu’il lui avait offerte.

Désemparée, S. B. a porté plainte à la sûreté urbaine du commissariat central de Thiès. Sur instruction des enquêteurs, elle a fixé un rendez-vous à son ex-copain. Ne se doutant de rien, M. S. a débarqué au lieu indiqué où il a été arrêté par des policiers en civil. L’exploitation de son téléphone a permis de découvrir plus de 60 vidéos obscènes de la victime. Malgré la lettre de désistement de la plaignante, l’étudiant a été déféré hier mercredi. L’appareil cellulaire mis sous scellé a été mis à la disposition du chef du parquet de Thiès.

Un vieil homme retrouvé mort dans sa chambre à Keur Madiabel

A. Faye, âgé de plus de 70 ans, a été retrouvé mort dans sa chambre. La découverte macabre a eu lieu mardi dernier vers 19 h 30 au quartier Léona de Keur Madiabel, dans le département de Nioro du Rip (région de Kaolack). Selon une source généralement bien informée, le vieil homme vivait seul dans cette maison. Il ne possédait ni carte d’identité ni extrait de naissance, et aucun membre de sa famille ne s’est encore manifesté pour réclamer son corps. La victime était malade et souffrait d’un AVC. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du décès.

Vers une commission d’enquête parlementaire sur le contrat d’armement de 45 milliards

L’Assemblée nationale pourrait bientôt se pencher sur une affaire aux allures de scandale. Une proposition de résolution visant la création d’une commission d’enquête parlementaire a été déposée par le député Babacar Ndiaye, membre de la coalition PASTEF, pour faire la lumière sur un contrat d’armement de 45 milliards de francs CFA signé en 2022 par le ministère de l’Environnement avec le marchand d’armes nigérien Aboubakar Hima, alias « Petit Boubé ». Le marché en question prévoit l’acquisition de fusils d’assaut, de munitions, de pick-up, de citernes, de motos et de drones, destinés aux agents des Eaux et Forêts ainsi qu’aux Parcs nationaux. Une commande d’une ampleur inhabituelle pour un ministère dont les missions se concentrent sur la protection de l’environnement et la lutte contre le braconnage.

Plus surprenant encore, les armes commandées n’ont jamais été livrées aux agents concernés. Cette absence de matériel interroge d’autant plus que, selon des experts, le montant du contrat serait largement surévalué. En effet, des estimations indiquent que la commande n’aurait pas dû excéder 25 milliards de francs CFA, soulevant ainsi la question de l’affectation des 20 milliards restants.

Spéculation foncière

Le député du parti Pastef, Amadou Ba, a proposé une solution pour résoudre les problèmes de spéculations foncières qui minent le Sénégal. Le parlementaire envisage de soumettre une proposition de loi à l’Assemblée nationale, visant à suspendre la compétence des collectivités locales en matière foncière jusqu’aux prochaines élections.

L’objectif principal de cette initiative est de centraliser la gestion des terres pour faciliter l’accès des structures publiques au foncier nécessaire au développement national.