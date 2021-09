Top Infos Rewmi du 09 09 2021: Une antenne de la Sonatel implantée sur la terrasse d’un immeuble sis à l’Unité 6 des Parcelles Assainies a pris feu, Wave, qui s’active dans le mobile money au Sénégal et en Côte d’Ivoire, a annoncé un investissement de série A de 200 millions de dollars…

Il droguait ses fils et sa fille de 3 ans…

C’est le scandale du siècle. Le parquet ivoirien enquête sur une affaire de viol inédite. Un Ivoirien a drogué ses fils et sa fille de 3 ans, puis les viole avec son frère cadet. Saisi par une mère en détresse, le parquet veut comprendre comment ce père de famille en est arrivé à droguer régulièrement ses fils et sa fillette, avant de faire l’amour avec eux. Coffi Gbetondji Martial, le père des jeunes filles est un assureur. Il se livrait à cette pratique sur ses filles avec son frère Coffi Gbetondji, responsable commercial dans une boite de la place.

…puis les violait avec son frère cadet

Ces deux pères indignes droguaient les enfants âgés de 13, 11, 8, 5 et 3 ans, avant de les violer. C’est la mère qui ayant fait la remarque, a saisi le parquet. Les enfants ont confirmé les faits devant un éducateur et leur mère pendant l’enquête. Les enfants étaient drogués au MDMA, un stupéfiant qui procure des sensations hallucinogènes et stimulantes. Ils ont été déférés après l’ouverture d’une information judiciaire contre eux.

Pique

La petite phrase assassine de l’ex DG de l’Onas ne va pas plaire au patron de D-Media. En effet, Lassana Gagny s’est fendu d’un tweet moqueur pour fustiger l’attitude de Bougane Guèye Dany qui s’est retiré hier, de la coalition Yewwi Askan Wi. “Les militants de Bougane se limitent au personnel de Sen Tv”, raille-t-il. Non sans préciser que Bougane “traduit tous les dysfonctionnements de la presse comme outil de chantage dans notre pays.”

Incendie

Une antenne de la Sonatel implantée sur la terrasse d’un immeuble sis à l’Unité 6 des Parcelles Assainies a pris feu. L’incendie s’est déclaré, hier mercredi, tôt le matin. L’origine du sinistre est, pour le moment, inconnue. Les sapeurs-pompiers qui ont effectué le déplacement ont éteint les flammes.

Accident

Les accidents impliquant des camions continuent encore de faire des victimes à Kaolack. Hier matin, un jeune conducteur de Jakarta a péri dans un accident, non loin de l’école Dialagne. Sa moto Jakarta a été écrabouillée par un camion de vidange qui essayait d’éviter une charrette. Décédé sur le coup, son corps a été déposé à la morgue de l’hôpital régional El Hadj Ibrahima Niass.

Ocrtis

L’Ocrtis change de patron. Ndiarra Sène, Commissaire de Police Divisionnaire, est nommé Directeur de l’Office central de Répression du Trafic illicite des Stupéfiants, en remplacement du Commissaire de Police Divisionnaire Ibrahima Diop, appelé à d’autres fonctions. Alassane Niane, Commissaire de Police Divisionnaire, est nommé Directeur de la Formation de la Police Nationale, en remplacement du Commissaire de Police Divisionnaire Ousmane Guèye, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.

Wave

Wave, qui s’active dans le mobile money au Sénégal et en Côte d’Ivoire, a annoncé un investissement de série A de 200 millions de dollars. Ce tour de table a été mené par Sequoia Heritage, Founders Fund, Stripe et Ribbit. L’ancien Directeur de Y- Combinator Sam Altman et Partech Africa, déjà investisseur de Wave, y ont également participé. Suite à cet investissement, Wave est désormais évalué à 1,7 milliard de dollars. C’est la plus importante levée de fonds en Série A pour une fintech opérant exclusivement en Afrique. Avec cette levée de fonds, Wave va s’étendre à de nouveaux marchés africains, comme en Ouganda et au Mali, et renforcer sa présence dans les marchés existants. Wave va également, selon un communiqué, utiliser cet investissement pour renforcer son offre de services digitaux et étendre ses équipes d’opérations locales, de développement, d’ingénieurs et de commerciaux. Wave emploie, à ce jour, plus de 800 personnes, d’après la même source.

Passeports diplomatiques

Deux députés de BBY, El Hadji Mamadou Sall et Boubacar Biaye sont mouillés dans une affaire de trafic de passeports diplomatiques. Ce dernier, par ailleurs président du conseil départemental de Sédhiou, se lave à grande eau. « Je n’ai rien à se reprocher. J’ai appris cette affaire dans la presse comme tout le monde. Mais je l’ai accueilli avec sérénité. Avec une croyance en Dieu, en toute sincérité, je n’ai pas été vexé. C’est le travail de la presse de livrer ce qu’elle a comme information“, a expliqué Biaye. Qui précise: “Je connais bien Condé, on n’est pas amis’’. ‘’Depuis que je suis député, aucun de mes enfants n’a un passeport de service, ça n’a jamais existé. On peut aller vérifier à l’assemblée’’, se dédouane-t-il. ‘’Je ne suis pas entendu ni convoqué.’’

Sangomar

La société indienne Oil & Natural Gas Corp. étudie la possibilité d’acheter à Woodside Petroleum Ltd. une participation minoritaire importante dans le projet pétrolier Sangomar, au large des côtes sénégalaises, dont le coût s’élève à plus de 4 milliards de dollars, selon bnnbloomberg.ca. L’entreprise publique ONGC discute de l’acquisition d’une participation de 20 à 40 % dans le champ, a déclaré le site, citant des sources anonymes. La société australienne Woodside travaille avec Jefferies Financial Group Inc. sur la vente, qui pourrait également attirer d’autres prétendants, ont précisé les dites sources.

De quoi est mort Amobe Mevegue?

Amobe Mevégué est décédé ce mercredi 8 septembre dans un hôpital de la région parisienne. La cause de son décès n’a pas été dévoilée. Son décès a été annoncé sur la page Facebook personnelle de l’animateur et celle d’Ubiznews, qu’il avait lancée en 2012 sur le câble. Producteur pour plusieurs chaînes musicales, promoteur et animateur de l’émission Plein Sud sur RFI, il a également édité un magazine spécialisé, Afrobiz, avant de lancer en avril 2012 une chaîne, Ubiznews, disponible sur le câble. Très impliqué dans les questions de diversité, cet Eton originaire de la région du Centre, né en 1968, qui a renoncé à son prénom français – Alain –, militait pour une plus grande visibilité des Noirs dans les médias français. Fin août, il avait séjourné au Cameroun pour y assister aux obsèques de sa mère, décédée du Covid-19.