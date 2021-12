Top Infos Rewmi du 09 12 2021: Un laveur de voitures aurait volé deux millions Fcfa à Fass Paillotte,….Des affrontements ont éclaté hier entre étudiants de l’université Assane Seck de Ziguinchor et les forces de l’ordre….

Macky félicite Barrow

Le président Macky Sall s’est fendu d’un tweet pour féliciter Adama Barro, réélu président de la Gambie. « Je félicite chaleureusement le Président Adama Barrow pour sa brillante réélection et souhaite plein succès à son nouveau mandat. Le Sénégal et la Gambie partagent une histoire et un destin communs», a-t-il déclaré. Le chef de l’Etat a promis de renforcer les liens entre les deux pays.

«Je continuerai de travailler avec le Président Barrow pour renforcer ces liens », a écrit le président Macky Sall sur Twitter. Pour rappel, la victoire d’Adama Barrow a été annoncée ce dimanche soir par le président de la Commission électorale indépendante. D’après les résultats globaux annoncés, le président sortant l’emporte avec 53,2% des suffrages.

Laveur de voitures

Un laveur de voitures aurait volé deux millions Fcfa à Fass Paillotte. Le propriétaire du véhicule qui sortait tout fraichement d’une banque de la place, avait laissé le soin à son chauffeur de laver le véhicule. Et une tierce personne qui squattait le parking, s’est proposé d’exécuter cette tâche. Hélas, à l’abri du regard du chauffeur pointé, à quelques encablures, il aurait dû, en un clin d’œil, ouvrir un sac contenant 7 millions F Cfa, laissé négligemment à l’arrière, pour dissimuler dans sa poche, deux millions de F Cfa. Une plainte contre X a été déposée au commissariat de Médina.

Les universités en ébullition

Des affrontements ont éclaté hier entre étudiants de l’université Assane Seck de Ziguinchor et les forces de l’ordre. Après avoir décrété une journée sans tickets, les étudiants de l’UASZ ont boudé les amphis décrétant 48h de grève mercredi et jeudi. Ils dénoncent les chantiers inachevés depuis 2015 et le non-respect des engagements pris par le ministre de tutelle, Cheikh Oumar Hann. Pendant ce temps, les étudiants de l’université Aliou Diop de Bambey ont remis ça. Ils ont repris les affrontements avec les forces de l’ordre. Il y a eu des blessés dont Assane Ndour, le président de la coordination des étudiants de l’UADB qui a reçu une grenade lacrymogène en plein ventre. Les étudiants de la promotion 5 de l’Université Virtuelle du Sénégal, sont aussi en grève de faim à Guédiawaye Hamo 4, depuis la semaine dernière. Ils réclament leur sélection en Master.

Disparition

Sorti pour une partie de pêche de crevettes, M. Ngane a été emporté par les eaux après avoir glissé dans un « trou » très profond. Interpellés par la population, les sapeurs-pompiers se sont déportés sur les lieux pour essayer de repêcher le corps. Mais pour l’heure, toutes leurs tentatives sont restées vaines. Aidés par les autres pêcheurs de la commune, les sapeurs-pompiers continuent toutefois les recherches.

Air Sénégal

Le ministre du tourisme et des transports aériens qui faisait face aux députés a annoncé les gros investissements de la société avec l’achat d’Airbus. « Air Sénégal investit dans des aéroports neufs. Le 16 décembre prochain nous allons réceptionner notre premier Airbus A220. En 2022, deux Airbus A223, en 2023 un autre avion et en 2024, le dernier Airbus. Ce qui fait cinq Airbus d’ici 2024. Le secteur aérien est un secteur de grande concurrence. Si vous ne proposez de services de qualité, les clients vont voir ailleurs. Nous tiendrons compte de la qualité des services. Je demande aux députés de soutenir Air Sénégal », a révélé Alioune Sarr.

Interdiction de voyage

Le président Nana Addo Dankwa Akufo-Addo a, avec effet immédiat, interdit à tous les ministres et à leurs adjoints de voyager à l’extérieur du pays pendant un mois durant ce mois de décembre. La mesure d’interdiction de voyage n’est pas motivée mais elle semble être liée aux développements qui entourent l’adoption controversée du budget d’exercice 2022. Les ministres et ministres adjoints du gouvernement sont obligés de surseoir à tout voyage en ce mois de décembre s’ils en avaient programmé. Même si la décision ne semble pas être motivé, des sources proches du palais présidentiel renseigne que le président Addo souhaite que tous les députés du NPP soient présents au pays lorsque le parlement commencera la mise en œuvre des prévisions budgétaires. Vu que la plupart des ministres nommés au gouvernement sont de tradition des députés.

7 soldats tués

Sept casques bleus de la Minusma ont été tués et trois autres grièvement blessés ce mercredi par un engin explosif dans le centre du Mali. L’incident a eu lieu dans la zone de Bandiagara, dans la région de Mopti, a ajouté la Minusma. Cet incident survient au lendemain de l’annonce par la Minusma du décès, lundi à Dakar, d’un casque bleu qui avait été touché dans l’explosion d’un engin explosif improvisé au passage de son véhicule, le 22 novembre près de Tessalit, dans le nord du Mali. Toutefois, la nationalité du Casque bleu n’a pas été précisée.