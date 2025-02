Top Infos Rewmi du 10/02/2025

Partager Facebook

Pape Sané de Walf convoqué ce lundi

Le chroniqueur de Walf TV Pape Sané est convoqué aujourd’hui lundi par la Division des investigations criminelles. En effet, après la vive polémique suscitée par sa déclaration relative à l’implication d’un ministre de la République sur un scandale présumé qui se chiffre à des milliards, le procureur s’est autosaisi pour élucider cette affaire, a appris notre source. C’est dans ces circonstances que le patron du parquet a ordonné au chef de la DIC d’ouvrir une enquête. Affaire à suivre…

Un enseignant et son fils tués dans un accident

Le monde de l’éducation est plongé dans la tristesse à Kolda avec le décès d’un enseignant. Aliou Sow, comme c’est de lui qu’il s’agit, a perdu la vie dans un accident de la circulation. Accompagné de son garçon dans le même véhicule de transport en commun, Aliou Sow, admis à l’hôpital régional, a succombé à ses blessures. Son fils, âgé de plus de sept ans, a rendu l’âme sur le coup. Ce car de transport en commun avait à son bord plusieurs fidèles musulmans qui revenaient à Kolda après la ziarra annuelle de Médina Khouda dans le département de Vélingara. Sur le chemin du retour, à quelques kilomètres de l’entrée de Kolda, le chauffeur a percuté un camion stationné le long de la route. L’irréparable s’en est suivi avec un mort sur place et plusieurs blessés graves, tous évacués à l’hôpital régional de Kolda. Aliou Sow était, jusqu’au moment de sa mort, enseignant d’arabe à l’école élémentaire de Sinthiang Samba Coulibaly, un quartier de la commune de Dioulacolon, à un jet de pierres de la ville de Kolda. D’ailleurs, Aliou Sow était aussi l’imam de la mosquée de son quartier, Hafia. C’est ce samedi que l’enseignant et son fils ont été portés en terre au cimetière de Hafia, en présence d’une très grande foule. Enseignants, élèves, parents, amis et religieux étaient là pour accompagner Aliou et son fils à leur dernière demeure. Aliou Sow laisse derrière lui trois épouses et des enfants.

Mame Thierno « The King » arrêté

Mame Thierno Fall alias « The King » a été placé en garde vue dans les locaux de la Section de Recherches de Colobane, pour nécessité d’enquête. L’arrestation du célèbre influenceur, par ailleurs charlatan, est consécutive à la publication d’une vidéo dans laquelle il a exhibé un sac contenant des billets de banque d’une valeur de 500 millions de francs CFA, d’après ses propos. Face au tollé suscité par cette séquence devenue virale, le procureur de la République a actionné la SR. Il soupçonne les faits de charlatanisme et de blanchiment de capitaux. Mais les limiers de Colobane n’ont saisi qu’une trentaine de millions, lors de la perquisition, selon une source généralement bien informée. Une vérification de l’authenticité de ces billets est en cours.

21 orpailleurs clandestins interpellés dans le parc national de Niokolo Koba

Ils sont venus des communes de Salémata, d’Oubadji et de la Guinée pour s’introduire nuitamment dans le parc. C’est au cours d’une opération de sécurisation que les éléments du Lt colonel Moïse Diédhiou ont démantelé ce réseau d’orpailleurs clandestins. Ils ont été arrêtés et déférés au parquet de Tambacounda pour exploitation illicite de substances minérales et altération du domaine forestier. Un lot important de matériel composé de motos, de vélos et des groupes électrogènes ont aussi été saisis à par les gardes du parc.

Un père viole et engrossé sa propre fille

Une affaire d’inceste suscite l’indignation à Thiaroye. Le ressortissant guinéen aux initiales S. T. a violé sa propre fille âgée de 15 ans. Elle a fini par choper une grossesse. Les faits se sont déroulés en 2020. La fille, qui n’a pas dénoncé son père à l’époque, a accouché en 2021. M. T., âgée aujourd’hui de 20 ans, a pris son courage à deux mains pour surmonter le chagrin et porté plainte contre son géniteur à la brigade territoriale de Thiaroye. Il ressort du dossier que le pater avait surpris sa fille de 15 ans dans les bras du Morphée pour la violer. « Je vis avec mon père au Sénégal. Ma mère se trouve en Guinée. Après mon agression sexuelle, j’avais peur de le dénoncer » confesse M. T. aux enquêteurs. Cueilli chez lui par les gendarmes, le père de la fille a reconnu a confessé le viol et la paternité de l’enfant. Pour sa défense, S. T. a dit avoir, ce jour-là, été sous l’emprise de l’alcool : « J’étais ivre au moment des faits. » Au terme de l’enquête, S. T. a été déféré jeudi dernier pour viol, détournement de mineure, pédophilie et inceste, selon nos sources proches du parquet.

Un motocycliste meurt dans un accident

La tragédie s’est produite ce samedi soir 8 février 2025, sur les coups de 20 heures, dans un accident survenu à hauteur de Km50, sur la route de Dakar. Un conducteur d’une grande moto communément appelée « Routier », demeurant à Ngaye-Mécké où il quittait presque tous les jours pour regagner la capitale, Dakar, a heurté violemment un véhicule et a succombé sur le coup à ses blessures. Nombre de Thiessois disent avoir l’habitude d’apercevoir la victime traverser avec sa moto la ville aux-deux-gares.

Le journaliste Barka Ba nommé conseiller du président de l’Assemblée nationale

Le journaliste chevronné Barka Ba a récemment été nommé conseiller spécial du président de l’Assemblée nationale du Sénégal, Malick Ndiaye. Cette annonce a été faite au début du mois de février 2025. Barka Ba, ancien directeur de l’information de la Télévision Future Médias (TFM), est un visage bien connu dans le paysage médiatique sénégalais. Son parcours professionnel l’a amené à travailler dans divers organes de presse. Ce qui lui a permis de se forger une solide réputation dans le domaine de l’information. Il a notamment fait ses preuves à Nouvel Horizon, Kotch, ainsi qu’au Groupe Futur Média (GFM), où il a contribué à la couverture de l’actualité nationale et internationale.