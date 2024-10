Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Top Infos Rewmi du 10 Octobre 2024: Séjour de Diomaye au King Fahd : la réponse de la direction…..Remaniement au Pds : Wade promeut Mayoro Faye….Écartée des listes, la jeunesse libérale décide de boycotter les élections……Ministère de la Communication, Ousseynou Dieng limogé……Présumée exclusion d’une élève de l’école Sainte-Bernadette : les précisions de la Directrice……

Affaire Aser : le journaliste Adama Gaye parle de « scandale du siècle ».

Dans un post sur sa page facebook, ce dernier s’en est vertement pris à Abass fall qui aurait selon lui « encaissé 5 milliards aux espagnols pour exiger à Jean Michel Séne d’écarter Aee power Sénégal. Abass Fall s’est récemment payé une villa de luxe avec des centaines de millions. » Pour lui les Espagnols qui ont reçu 36 milliards pour l’avance de démarrage. Ils en ont déjà bouffé les 30 jusqu’à s’étouffer ! La question qui fracasse la République est : où est donc passé l’argent, le ngogne, manaam, ana xaliss bi, ak fane lagniouko dougueul. (Affaire à suivre)

Séjour de Diomaye au King Fahd : la réponse de la direction

Dans un communiqué rendu Public, la Direction du King Fahd Palace informe que le séjour du Président de la République (à l’hôtel) a été entièrement soldé ». « À ce jour, Monsieur Bassirou Diomaye Faye ne doit rien à l’hôtel. », précise la structure hôtelière. Cette réaction du King Fahd fait suite à des allégations faisant état d’une facture non réglée par le Président de la République tournant autour de 420 millions FCFA.

Écartée des listes, la jeunesse libérale décide de boycotter les élections

La jeunesse du Parti démocratique sénégalais (PDS) exprime sa vive indignation face à ses pairs. Écartée des listes législatives, l’Union des Jeunesses Travaillistes et Libérales a décidé de « boycotter totalement » toutes les activités liées aux élections législatives, après une large concertation, selon Franck Daddy Diatta, le secrétaire national de la jeunesse libérale. De plus, elle s’engage à organiser une réunion de son bureau exécutif national dans les plus brefs délais afin de statuer de manière définitive si aucune explication sérieuse « n’est fournie concernant cette situation jugée inacceptable. »

Remaniement au Pds : Wade promeut Mayoro Faye

Les uns descendent du train Parti démocratique sénégalais (Pds), les autres montent. Et Mayoro Faye a pris du galon. Dans une « décision administrative portant nomination de secrétaires nationaux », Me Abdoulaye Wade a promu le responsable libéral à Saint-Louis « Secrétaire général national chargé des relations internationales du parti en remplacement de Tafsir Thioye, démissionnaire ».

FDSUT : Aly Koto Ndiaye cède sa place à Serigne Abdoul Ahad NDIAYE

Monsieur Serigne Abdoul Ahad NDIAYE, Ingénieur en informatique et industriel, est nommé Président du Comité directeur du Fonds de Développement du Service universel (FDSUT), en remplacement de Monsieur Aly Coto NDIAYE. Cette décision est prise en Conseil des ministres du 9 octobre. Aly Koto Ndiaye, ancien ministre de la jeunesse, de l’emploi et de la formation professionnelle avait été nommé à la tête du Fonds de Développement du Service universel des Télécommunications (FDSUT) sous le magistère de Macky Sall.

Ministère de la Communication, Ousseynou Dieng limogé

Monsieur Habibou DIA, titulaire d’un Master 2 en Journalisme et Communication, est nommé Directeur de la communication au Ministère de la Communication, des télécommunications et du Numérique, en remplacement de Monsieur Ousseynou Dieng. Ingénieur en Management de l’audiovisuel, Ousseynou Dieng était nommé nouveau Directeur de la Communication au ministère de la Communication, des Télécommunications, des Postes et de l’Economie numérique.

Délégué général au pèlerinage : le Gnrl Mamadou Gaye aux commandes

Mamadou GAYE, Général de division (2s), titulaire d’un Master en sciences militaires, est nommé Délégué général au pèlerinage aux Lieux saints de l’Islam, en remplacement de Monsieur Boubacar Sarr. Il sera secondé par Monsieur Assane Ndiaye précédemment Premier Conseiller à l’Ambassade du Sénégal à RYAD et à la Représentation permanente du Sénégal auprès de l’Organisation de la Conférence islamique. Il est nommé Premier Délégué général adjoint au pèlerinage aux Lieux saints de l’Islam, en remplacement de Monsieur Khadim Sylla.

Présumée exclusion d’une élève de l’école Sainte-Bernadette : les précisions de la Directrice

La directrice de l’école Sainte-Bernadette, sise à la Sicap Baobab, a apporté des clarifications sur le renvoi présumé d’une élève de son établissement pour avoir porté le voile, qui serait interdit par le règlement intérieur. Selon Sœur Marie-Thérèse Philippe Diouf, l’élève en question a bel et bien fait cours, elle a été interpellée sur l’article 4 du règlement intérieur de l’école sur le port vestimentaire. « L’élève n’a pas été exclue de la classe et a fait cours jusqu’à la fin de l’heure comme tous ses camarades » a précisé la directrice.

Les collectivités territoriales décrètent un mot d’ordre de grève de 120 heures

L’intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales a réaffirmé la poursuite du mot d’ordre de grève de 120 heures. Cette mobilisation aura lieu sur cinq jours consécutifs (jusqu’au vendredi 11 octobre 2024.) Dans le cadre de son plan d’action, un sit-in est prévu le jeudi 10 octobre 2024, de 10 heures à 12 heures, devant les locaux du Ministère de l’Urbanisme, des Collectivités Territoriales et de l’Aménagement des Territoires à Dakar. L’intersyndicale appelle à une mobilisation massive des travailleurs de la région de Dakar pour cet événement.

Italie : un Sénégalais risque une lourde sanction pour agression ayant conduit à l’avortement de sa femme

Un Sénégalais de 27 ans a été jugé à Rimini en Italie, pour violence familiale. Il aurait battu sa femme et menacé à mort à plusieurs reprises pendant des années. En effet, d’après l’accusation, il aurait donné « des coups-de-poing et des coups de pied à sa femme, cette violence aurait également conduit son avortement ». Mais la goutte d’eau qui fait déborder le vase a été notée au moment où en plus de la violence le mari a décidé de séparer l’enfant de sa maman.

Kafountine : la collision de deux pirogues fait un mort et deux rescapés

La communauté des pêcheurs de Kafountine (situé en Basse-Casamance) est frappée par un nouveau drame. Dans la nuit du 7 au 8 octobre 2024, un violent choc entre deux pirogues a causé la mort d’un jeune pêcheur, âgé d’une vingtaine d’années. Selon les témoins, la pirogue de la victime a été percutée par une autre embarcation lors d’une sortie en haute mer.

Malgré les efforts des équipes de secours de Kafountine, le corps du jeune pêcheur n’a pas été retrouvé, et les recherches se poursuivent, indique L’Observateur. Deux autres pêcheurs présents dans la même pirogue ont réussi à échapper à la tragédie.

Drame à Thiès

Les habitants sont gagnés par une vague de tristesse depuis l’annonce ce mercredi du décès tragique de « Binetou » par électrocution. D’après les témoignages, la jeune femme, mère d’un petit garçon, a été victime d’une décharge électrique alors qu’elle était en train de s’activer dans l’exécution des tâches ménagères. Les voisins ont trouvé son corps allongé dans la cuisine et près d’elle un réfrigérateur avec ses accessoires. Sa belle-mère, qui a versé de chaudes larmes, a fait savoir que la victime est une fille unique dont le mari a voyagé pour aller gagner sa vie à l’étranger. Les sapeurs-pompiers qui ont été alertés, ont déposé le corps de la jeune femme à l’hôpital de Thiès.

Passeport des sénégalais de la Diaspora

Lors du Conseil des ministres tenu le mercredi 9 octobre 2024, sous la présidence du chef de l’État Bassirou Diomaye Diakhar Faye, la gestion des Sénégalais de l’extérieur a figuré parmi les points centraux. Le président de la République a rappelé que la situation quotidienne de cette importante communauté doit rester « une préoccupation majeure du gouvernement ». Il a insisté sur la nécessité d’une « mobilisation plus soutenue de nos missions diplomatiques et consulaires » afin d’accompagner efficacement les Sénégalais vivant hors des frontières du pays. Dans cette optique, il a exhorté le gouvernement à accélérer les procédures d’obtention des documents administratifs essentiels, tels que les passeports et les cartes nationales d’identité, afin de répondre aux besoins urgents de la diaspora.