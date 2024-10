Partager Facebook

Top Infos Rewmi du 11/10/2024: Perturbation sur le réseau TNT…Elections législatives anticipées…Le Coordonnateur de la Cojer interpellé par la DIC….Le préfet interdit le sit-in des travailleurs des collectivités territoriales….Madiambal Diagne a finalement pris l’avion….Me Malick Sall et ses amis quittent le « Macky »…

Le Coordonnateur de la Cojer interpellé par la DIC

Le coordonnateur national de la Convergence des jeunesses républicaines (Cojer) a été interpellé hier jeudi par la Division des investigations criminelles. Moussa Sow puisque c’est de lui qu’il s’agit est soupçonné d’avoir collecté illicitement des images dans les locaux de cette unité d’élite de la police nationale. Pris en flagrant délit, son téléphone portable a été confisqué par les limiers qui l’ont retenu une bonne partie de la journée du jeudi dans les locaux de la DIC. Aux dernières nouvelles, M. Sow a été finalement libéré. Il était à la DIC pour apporter son soutien à Diéguy Diop, à la suite de sa nouvelle convocation.

Madiambal Diagne a finalement pris l’avion

Dans un poste sur le réseau social X, l’on voit Madiambal Diagne sur une photo à l’intérieur de l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD), valise en main, sourire aux lèvres et les deux doigts en signe de victoire attendant l’embarquement de son vol pour le Canada. « Un combat de gagné ! Mes libertés individuelles ne sont pas négociables. J’attends l’embarquement de mon vol pour le Canada. Les agents de la Police ont été très courtois. A très bientôt pour la campagne électorale, a posté l’ancien journaliste par ailleurs patron du groupe Avenir Communication.

Perturbation sur le réseau TNT

A travers un communiqué, la Société de Télédiffusion du Sénégal (TDS-SA) informe qu’un incident est survenu sur le réseau de diffusion des signaux TNT dont la collecte et le transport sont assurés par un de ses partenaires techniques. Le communiqué renseigne que ce problème serait à l’origine de ces perturbations occasionnant une restriction du service fourni sur la TNT. Toutefois, ce blocage est en train d’être levé selon les responsables de communication de TDS-SA qui indiquent dans la même foulée qu’un dispositif plus innovant et plus résilient a été mis en place afin de procéder à la refonte de l’architecture TNT pour assurer la continuité d’un service de qualité aux usagers. L’opérateur de diffusion national présente ses excuses à sa clientèle (Téléspectateurs et éditeurs) pour les désagréments causés par ces perturbations indépendantes de sa volonté.

Le préfet interdit le sit-in des travailleurs des collectivités territoriales

Le préfet de Dakar a interdit le sit-in que les travailleurs des collectivités territoriales avaient prévu de tenir ce jeudi matin devant le ministère de l’Urbanisme, des collectivités territoriales et de l’aménagement des territoires. Les travailleurs, regroupés au sein de l’intersyndicale, se sont conformés à cette décision, mais ont annoncé une marche nationale pour la semaine prochaine, en réitérant leur demande d’audience à leur ministre tutelle afin de lui exposer leurs doléances. Selon Ndiagua Diop, porte-parole de l’intersyndicale, l’arrêté d’interdiction a été reçu tardivement, changeant le lieu initialement choisi pour le sit-in. « Nous avions demandé de l’organiser devant les grilles du ministère des Collectivités Territoriales, mais le préfet nous a ordonné de le tenir du côté du rond-point Liberté 5 », a-t-il expliqué.

En réponse à cette décision, les travailleurs ont choisi de reporter le sit-in et de demander une nouvelle autorisation pour une marche nationale. M. Diop a exprimé leur frustration face à l’absence de dialogue avec les autorités : « Nous voulons nous faire entendre, mais malheureusement, le préfet en a décidé autrement. Nous avons proposé plusieurs itinéraires pour la marche, et nous attendons l’autorisation pour manifester notre colère face à ce gouvernement qui refuse de nous parler. » Les travailleurs des collectivités territoriales réclament principalement une revalorisation salariale, similaire à celle accordée aux autres agents de l’État. Ils dénoncent le manque de réponse à leurs revendications malgré des mois d’attente. Face à cette situation, l’intersyndicale a maintenu son plan d’action, incluant un sit-in devant le ministère, prévu pour jeudi, ainsi qu’une mobilisation des travailleurs dans les différentes régions du pays. L’intersyndicale rappelle également que le mot d’ordre de grève de 120 heures reste en vigueur du lundi 7 au vendredi 11 octobre 2024.

Elections législatives anticipées

En prélude des élections législatives du 17 novembre prochain, le Directeur général des Élections rappelle, les listes de candidats aux élections l’obligation de désigner des plénipotentiaires auprès des autorités administratives compétentes durant la période du jeudi 10 au samedi 12 Octobre 2024, soit entre le trente septième (37º) et le trente cinquième (35º) jour avant celui du scrutin. La DGE invite ainsi toutes les listes à se conformer à cette formalité.

La députée de « Fekké Macci Bolé » vote pour le Pastef

La coalition Pastef enregistre un soutien de taille à Linguère. En effet, la députée de « Fekké Macci Bolé » a fait son choix de soutenir la coalition Pastef pour les élections législatives de 2024. Face à la presse, Dahra Ndèye Fatou Guissé a fait savoir qu’elle a pris cette décision après avoir consulté toutes les cellules de leur mouvement du département de Linguère. « Le mouvement FEKKE MACCI BOLE a répondu favorablement à la main tendue du ministre El Malick Ndiaye d’aller ensemble aux législatives avec le Pastef du 17 novembre prochain » a fait savoir la parlementaire sortante. L’ancienne députée Ndèye Fatou Guissé a réaffirmé son engagement derrière son leader Youssou Ndour qui affirme-t-elle ne cesse de la soutenir.

Me Malick Sall et ses amis quittent le « Macky »

Les amis de Me Malick Sall, ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice ont tenu à exprimer leurs frustrations survenues lors des investitures sur les listes électorales, en vue des prochaines législatives. Ainsi, ces anomalies ont eu pour conséquence directe le départ de Me Sall de la Coalition entraînant avec lui un beau monde. Dont El Hadji Amadou Thimbo, Abdoul Guissé, ancien sénateur, etc. Les amis de Me Sall ont étalé dans leur missive les raisons de leur départ de la coalition dirigée par Macky Sall. « Les investitures de la coalition Takku Wallu Sénégal, coalition dirigée par le Président Macky SALL ont, une fois de plus, illustré la duplicité et la fourberie dans le pilotage de l’APR dans le département de Matam avec la bénédiction du patron du parti » ont fustigé Malick Sall et compagnons. En voie intelligible, ces derniers accusent Macky Sall de cautionner « une nouvelle fois l’ostracisme des oligarques de l’APR », ont argué les partisans de la robe noire, Malick Sall. En clair, ils accusent sans ambages Macky Sall d’avoir cautionné cette forfaiture. « Après la traîtrise lors des précédentes élections locales, le gazage des forces vives de l’APR de Matam à Matam lors de la précampagne des dernières législatives, le Président Macky SALL vient de cautionner une nouvelle fois l’ostracisme des oligarques de l’APR », ont ajouté les amis de Malick Sall.