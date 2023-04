Top Infos Rewmi du 12 04 2023: Awa Ba, qui était portée disparue depuis quelques jours, a été retrouvée morte, calcinée…Cinq personnes ont perdu la vie et 37 autres blessées après qu’un bus de transport en commun s’est renversé mardi vers la sortie de Louga (Nord)…Sur sa page Facebook, Omar Bounkhab Sylla révèle que « des personnes malintentionnées, en complicité avec des sites, auraient monté de faux audios…

Accident mortel

Cinq personnes ont perdu la vie et 37 autres blessées après qu’un bus de transport en commun s’est renversé mardi vers la sortie de Louga (Nord) sur la route nationale numéro 2. Quinze parmi les blessés sont dans un état grave, a précisé à l’APS le commandant de la 52e compagnie d’incendie et de secours de Louga. Il fait savoir que l’accident s’est produit dans la matinée à la sortie de la commune de Louga, en face de l’usine SPIA, en allant vers Dakar. Le bus provenait de la ville de Dagana. Les cinq passagers qui ont trouvé la mort sont décédés sur-le-champ. Il s’agit de deux hommes et trois femmes. Les trente-sept personnes blessées, dont quinze sont dans un état grave, ont été acheminées à l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga.

Meurtre de Awa Ba

Les populations de Keur Macoumba Diop et des villages environnants ont assisté à une horrible scène, le week-end pascal. En effet, Awa Ba, qui était portée disparue depuis quelques jours, a été retrouvée morte, calcinée. La vendeuse de poissons, qui résidait à Diogo, a été identifiée par son mari. Elle a été inhumée sur place, à cause de l’état «irrécupérable» du corps. D’après nos informations, le jour de sa disparition, un frigoriste avait admis avoir déposé la dame au garage de Tivaouane, mais sa famille n’est jamais arrivée à la joindre au téléphone. Elle devait se rendre au centre-ville de Tivaouane pour une réunion avec ses amies et collègues de travail. Son corps a été retrouvé brûlé dans un champ à l’aide de fagots de bois. Elle laisse derrière elle un mari et trois enfants éplorés. Toutefois, les habitants du village de Keur Macoumba Diop, situé dans le département de Tivaouane, crient au secours. Ils se disent délaissés et oubliés par les autorités étatiques et craignent pour leur sécurité.

« Audios fuités » de l’ancien DG de DDD

Sur sa page Facebook, Omar Bounkhab Sylla révèle que « des personnes malintentionnées, en complicité avec des sites, auraient monté de faux audios et vidéos pour tenter de nuire à sa réputation ». Ce, en lui prêtant des propos injurieux et discourtois. Un fait que fustige l’ancien directeur général de la société nationale de transport public Dakar Dem Dikk. Il prend à témoin l’opinion et rassure que «rien ne le déviera des valeurs». Cette sortie de l’ex-DG du Petit Train Bleu et des Grands Trains du Sénégal coïncide avec la tenue d’une série de grands rassemblements au quartier général du Mouvement des Valeurs à Louga en ce mois d’avril. La dernière rencontre de ce mouvement a eu lieu le samedi 8 avril à son quartier général, à la cité Watel où Omar Bounkhatab Sylla semble confirmer sa base naturelle à Louga.

Une petite pluie arrose Dakar

Les populations de Dakar se sont réveillées hier mardi sous une pluie, pas très forte, mais «inattendue». En effet, dans certaines régions comme celle du Sud, cela pourrait se produire. Mais à Dakar, les populations ont l’habitude de voir la pluie s’abattre sur les toits des maisons, vers les mois de juin ou même de juillet. Un facteur scientifique peut-être ? Les météorologues sont bien placés pour édifier «les non-initiés» sur ce fait qui s’est produit en ce début de mois.

Députés Yewwi Askan Wi

Le députés de la coalition Yewwi Askan Wi disent refuser le blocage volontaire de l’Assemblée nationale par la mouvance présidentielle Benno Bokk Yakaar. Faisant le bilan de leurs activités, ils informent avoir adressé 90 questions au gouvernement à la date du 28 mars, et seulement 14% ont obtenu une réponse. Ces questions se présentent comme suit: 48 questions écrites dont 13 ont obtenu une réponse. 30 questions orales et zéro réponse. Et enfin, 12 questions d’actualités sans réponse non plus. Également, les députés de Yewwi ont fait 3 propositions de résolution pour la création d’une commission d’enquête parlementaire et deux (2) pour la traduction de ministres devant la Haute Cour de Justice. L’Assemblée nationale s’est vu soumettre deux (2) propositions de loi. Les projets, disent-ils, soumis au président Amadou Mame Diop est jusqu’ici sans traitement. En plus, plusieurs saisines et plaintes ont été faites auprès des autorités judiciaires, à savoir le Conseil constitutionnel, la Cour suprême et la Cour des comptes. Sans oublier les 5 points de presse pour informer la population de l’actualité parlementaire.

LONASE

« Une gestion chaotique des ressources humaines à la Lonase ». Tel est l’agencement du collectif des Contractuels de cette boîte dont leur objectif principal à travers cette dénonciation est de » recouvrer leurs droits et de lutter contre l’injustice et l’iniquité érigées en style managérial à LONASE ». Au banc des accusés, leur directeur général, Lat Diop. « Les agents contractuels vivent un calvaire inhumain indescriptible » sous l’ère de M. Lat Diop. Ce dernier est en train de sacrifier des pères et mères de famille qui ont fait 5 voire 15 ans dans cette boîte », informe le collectif. « Nous travailleurs contractuels, nous sommes victimes de la mal -gouvernance de M. Lat Diop qui ne cesse d’embaucher ses proches et qui oublie les dignes travailleurs qui participent quotidiennement aux performances financières de la LONASE », fait remarquer le collectif dans un communiqué.

LONASE (bis)

Ces contractuels de Lonase soulignent qu’avec la gestion M. de Lat Diop, des charretiers et des femmes de ménage constituant sa clientèle politique ont été recrutés à la pelle à la Lonase comme agents contractuels. Dans les agences de Dakar, certains de ses courtisans ne viennent qu’à la fin du mois pour percevoir indûment leur salaire d’agents contractuels. Et pourtant, ce tigre à papier politique a été laminé et humilié par une novice en politique dans sa zone de Golf. » Le Dg Lat Diop est également accusé par ces contractuels d’envoyer beaucoup de leurs » qui ont tout juste manifester leur mécontentement. D’autres, pour des motifs fallacieux et ridicules ont été aussi arbitrairement licenciés ou affectés. Des hauts cadres de l’entreprise sont complices de cette gestion nébuleuse . Ils ont peur des sanctions de Hitler Diop ». Le collectif fait savoir à l’opinion qu’il ne laissera pas faire et n’acceptera jamais d’être les agneaux du sacrifice. « Nous dénoncerons ces forfaitures et injustices partout où besoin sera. Notre combat ne fait que commencer », conclut-il.