Top Infos Rewmi du 13 07 2021

«Gloria» répond à « Mbourou ak Soow »

Khalifa Sall que certains avaient, dans les réseaux sociaux, désigné comme étant le “Gloria” évoqué par Macky Sall à Thiès pour annoncer l’arrivée d’un nouveau soutien après Idrissa Seck, a clôt le débat à sa manière. “Je suis allergique au lactose”, a-t-il tranché après avoir rappelé qu’il avait décliné la grâce présidentielle et qu’on l’a presque “expulsé” de la prison. A noter que Khalifa Sall était à Fatick, ce samedi où il a fait beaucoup de visites de proximité entre autres activités.

½ tonne de drogue saisie

La police judiciaire de Guinée-Bissau (PJ) a arrêté ce vendredi 9 juillet 2021 deux individus avec ½ tonne de drogue. Selon capitalnews, ces derniers ont dissimulé la drogue dans plusieurs sacs. Cette quantité de drogue a été transportée dans une pirogue et les membres de cette pirogue ont été interpellés à “Bissausinho”, sur l’axe qui relie Quinhamel à Bissau, en provenance du Sénégal vers 1h du matin

Talon renonce à un 3e mandat

Le Président béninois, Patrice Talon, a officiellement renoncé à briguer un troisième mandat au terme de ses deux mandats constitutionnels. “Je mesure la portée du relais et devant vous combien je vais m’engager, vous prendre à témoin pour passer ce relais, le troisième dimanche de mai 2026, à celui qui aura la confiance du peuple béninois”, a déclaré le président Talon ce samedi à Cotonou. Le président béninois s’exprimait à la clôture du 2e sommet citoyen ouest-africain sur la bonne gouvernance, l’alternance et la démocratie qui se déroulait, depuis jeudi dernier, dans la métropole béninoise. Arrivé au pouvoir le 6 avril 2016, le Président béninois, Patrice Talon, a été réélu au premier tour de l’élection présidentielle du 11 avril 2021 avec 86,36% des voix.

Drame conjugal

On en sait un peu plus sur le drame conjugal qui secoue Bounkiling depuis vendredi dernier. En effet, Dieynaba Sané avait tué son mari avant de se rendre elle-même à la gendarmerie. Selon les premiers témoignages, le couple, qui vit à Grand-Dakar, un quartier de la localité, était instable et se disputait tout le temps. Vendredi, vers 13 heures, Lassana Sagna (photo) et son épouse ont encore eu une violente dispute. Dieynaba Sané lui a asséné un coup de couteau fatal au niveau de la cage thoracique. Face aux gendarmes, la meurtrière présumée a plaidé la légitime défense, affirmant que son défunt mari “était aussi armé au moment des faits”. Ce que contestent certains témoignages qui évoquent un meurtre prémédité. Dieynaba Sané sera présentée au procureur ce lundi.

Birahim Seck tacle Bougane, Gakou vole à son secours

Le coordonnateur du Forum civil, Birahim Seck, primé Cauris d’or, Cauris de la bonne gouvernance est revenu à la charge après les précisions de Bougane Guèye Dany sur l’affaire du redressement fiscal dont il fait l’objet. “D’abord, pas d’amalgame à nouveau, le quitus fiscal n’a rien à voir avec le redressement fiscal”, affirme Birahim Seck. Il ajoute : “Ensuite, un quitus fiscal constate la conformité de la situation d’impôts déclarés. Enfin, après contrôle par l’administration fiscale, des dissimulations ou sous-déclarations peuvent être décelées, d’où la mise sous redressement ou délivrance d’une attestation de non-redressement”, a-t-il déclaré.

Le leader du Grand Parti vole au secours de Bougane Guèye Dany. “Mon cher jeune frère, j´ai appris pour votre redressement fiscal de 2.4 milliards de Fcfa. Comme tu le sais, j´ai aussi subi un tel forfait avec un redressement de 11 milliards il n’y a guère longtemps”, a écrit Malick Gackou en direction de Bougane Guèye Dany. “Dommage que dans notre pays, encore, le régime en place continue d’utiliser les leviers étatiques pour intimider des adversaires politiques. Peine perdue. Tu as mon soutien car le combat pour le Sénégal n’a pas de prix et notre sens élevé du patriotisme demeure le gage de notre engagement pour le devenir de notre Nation. Courage et persévérance. Vive le Sénégal debout et éternel”, a souligné Gakou.

Accident

Deux personnes ont perdu la vie dans un accident de la circulation survenu samedi au matin sur la Nationale 1, à hauteur de Ngogom, un village de la commune de Sandiara, dans le département de Mbour (ouest). L’accident qui a également fait un blessé grave a impliqué un car de transport en commun et une moto-taxi qui sont entrés en collision. Le conducteur de la moto et un de ses passagers ayant perdu la vie sur le coup. Les corps sans vie ont été conduits à la morgue du centre de santé de Grand-Mbour, par les sapeurs-pompiers qui avaient auparavant évacué le blessé aux urgences de la même structure sanitaire.

Deux « tabaskis » en vue

Le Sénégal risque encore de célébrer la Tabaski dans la division. Le Comité national de pilotage transitoire pour le croissant lunaire célèbre la Tabaski le mercredi 21 juillet 2021. Par contre, la Coordination des musulmans du Sénégal va fêter l’Aïd la veille, mardi 20 juillet. Après avoir observé, vendredi dernier 9 juillet, le croissant lunaire « au Sénégal, dans la sous-région et à travers le monde musulman, la lune n’a pas été aperçu », signale la CMS. Par conséquent, poursuit-elle dans un communiqué, « dimanche 11 juillet sera le premier jour du mois lunaire de Zul Hijjah (mois de la Tabaski) ». Ainsi, poursuit la commission d’observation du croissant lunaire de la CMS, « le mardi 20 juillet 2021 sera l’Aïd El Kabir communément appelé Tabaski ».

Grève

Le transport public sera perturbé, lundi et mardi, à Dakar, avec le mot d’ordre de grève de 48 heures décrété par les chauffeurs des bus Aftu. Ils dénoncent les licenciements abusifs, les mauvaises conditions de travail, des salaires dérisoires, entre autres griefs. ‘’On travaille depuis 15 ans sans avancement. On avait fait des démarches pour avoir une rencontre avec les responsables, en vain. La seule solution actuellement, c’est d’aller en grève, lundi et mardi, pour réclamer la régularisation des chauffeurs de bus Aftu. Si rien n’est fait, une autre grève plus longue sera observée’’, prévient Souleymane Ndiaye, porte-parole des chauffeurs.