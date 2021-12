Top Infos Rewmi du 13 12 2021: Un scandale de vol de matériel médical éclabousse l’hôpital régional de Thiès…L’affaire Adji Sarr est loin de connaître son épilogue. Le journaliste Babacar Touré a encore révélé que….Une tragédie. Au moins près de 100 morts, des maisons aplaties à perte de vue et des enchevêtrements de gravats…..

Macky a 60 ans

Le Président de la République a fêté ses 60 ans, ce samedi 11 décembre 2021. Macky Sall est né le 11 décembre 1961 à Fatick. Et, le Chef de l’Etat a eu un anniversaire digne de son rang. Ses homologues africains, comme Adama Barrow de la Gambie, Umaro Sissoco Embalo de la Guinée-Bissau, entre autres, lui ont souhaité un «joyeux anniversaire» à l’occasion d’un dîner en prélude du 60e Sommet de la Cedeao. Le tout accompagné d’un magnifique gâteau et dans une ambiance bon enfant. Le Président Macky Sall est arrivé en début de soirée à Abuja (Nigeria), ce samedi 11 décembre. Lors de cette rencontre, les Chefs d’Etat ont abordé des questions importantes de paix et sécurité, ainsi que d’autres liées à la vie institutionnelle de l’Organisation.

Matériel médical volé

Un scandale de vol de matériel médical éclabousse l’hôpital régional de Thiès. Deux agents de cette structure sanitaire sont arrêtés par la police pour vol et vente illicite de médicaments. Il s’agit de l’agent de facturation, M.Ndiouck et l’Aide-opératoire au bloc, A. Gadiouga. 2 bouteilles de sérum salé, 2 bouteilles de sérum glucosé et (26) bouteilles de ringer lactate, un carton contenant 15 combinaisons de bloc opératoire, un carton contenant 30 flacons Perfalgan et 09 cathéter et un carton contenant 60 paires de gants chirurgicaux ont été saisis. Le directeur de l’hôpital Alioune Faye déclare qu’on lui avait signalé, en 2019, un réseau parallèle de vente de médicaments au sein de l’hôpital régional de Thiès.

Découverte macabre

Un vigile répondant au nom d’Ousmane Faye a été retrouvé mort samedi matin, vers le terrain de Grand-Yoff. Des blessures, constatées au niveau du visage du défunt, la police a ouvert une enquête. Ses proches parlent d’une agression armée.

Sudes-Esr

Le Sudes-Esr a décrété 48 heures de grève. Ce, suite à l’agression physique d’enseignants de l’Institut de français pour les étudiants étrangers qui protestaient pacifiquement et légalement contre la tenue d’un test illégal, organisé en catimini à l’Ensept. La grève débute à compter du lundi 13 décembre 2021. Le Sudes-Esr a porté plainte contre le recteur de l’Ucad qu’il tient pour personnellement responsable de cette agression. Les enseignants vont internationaliser le combat à travers une pétition de l’International de l’éducation (Ie) en soutien aux collègues et camarades de l’Ife. Le Sudes-Esr compte tirer toutes les conséquences de cette affaire et se réserve le droit de recourir à tous les moyens légaux quant aux suites à donner à l’agression de ses membres.

Affaire Adji Sarr

L’affaire Adji Sarr est loin de connaître son épilogue. Le journaliste Babacar Touré a encore révélé que la « masseuse la plus connue du pays » est de retour à Dakar. « Adji Sarr est de retour à Dakar. Elle est, encore, placée sous protection de la BIP. Quand je vous avais dit qu’elle s’était enfuie, elle a été amenée dans son village pour y être prise en photo afin de démentir mes propos », confie le journaliste. Babacar Touré de préciser que « Me El Hadji Diouf a annoncé une plainte contre moi, j’attends toujours cette plainte. Adji Sarr, même après son retour, s’est encore enfuie. Les deux camps sont en train de se tirailler parce qu’elle se rend compte que les comploteurs ne veulent plus lui donner de l’argent ». « Ces mêmes comploteurs sont déçus du fait que les premières accusations d’Adji Sarr (envers Sonko) sont fausses. Le temps nous édifiera. Quand le mensonge prend l’ascenseur, la vérité prend l’escalier. Même si elle met plus de temps, la vérité finit toujours par arriver », termine Babacar Touré.

Tornades meurtrières

Une tragédie. Au moins près de 100 morts, des maisons aplaties à perte de vue et des enchevêtrements de gravats. Le bilan provisoire était dévastateur dans la nuit de samedi 11 à dimanche 12 décembre, après le déferlement sur le centre et le sud des Etats-Unis d’une série de tornades d’une violence inouïe. Mayfield, une bourgade de 10.000 habitants, a été à l’épicentre de la catastrophe. Le gouverneur Andy Beshear a affirmé que le bilan s’élèverait à plus de 100 décès, précisant même s’attendre à ce que le chiffre monte de manière considérable.

Manif’

Ce samedi, ils étaient des dizaines de militants et sympathisants du RPG Arc-En-Ciel, l’ancien parti au pouvoir, à s’être mobilisés pour animer un meeting en faveur de la libération de l’ancien président Alpha Condé placé à résidence surveillée à Landréah depuis le coup de force du commandant du groupement des Forces Spéciales, le 5 septembre dernier. Des jeunes partisans d’Alpha Condé ont tenté de se rassembler au siège de leur parti pour exiger sa libération. Une tentative étouffée dans l’œuf : des agents des forces de l’ordre ont occupé les lieux dès les premières heures. Ils ont été vite dispersés à coups de grenades lacrymogènes après quelques échauffourées. Dans la mêlée, certains ont été interpellés et conduits vers une destination inconnue.

Trois frères tuent leur père pour un smartphone

Un homme de 56 ans aurait été battu à mort par ses trois fils qui l’ont accusé d’être entré par effraction dans leur maison pour voler un smartphone qu’ils possèdent conjointement. L’incident s’est produit dans le village de Shikangania dans la circonscription de Lurambi, dans le comté de Kakamega au Kenya, après que les garçons (deux lycéens et un élève du primaire) ont invité leur père à une réunion d’arrangement funéraire dans une enceinte voisine.

Après avoir battu leur père à mort, ils ont jeté son corps dans un buisson voisin. Le cadavre a été découvert par deux filles qui se rendaient à l’école. Un agent de sécurité qui a confirmé l’incident a révélé que les trois frères et sœurs ont été arrêtés et sont détenus au poste de police de Kakamega. M. Kabeya a déclaré que les garçons resteraient en détention pendant que la police poursuivrait ses enquêtes. Alors que le corps du défunt est actuellement conservé à la morgue de l’hôpital de référence de Kakamega, la famille a demandé à la police d’autoriser les trois personnes à passer leurs examens de fin d’année pendant leur détention.