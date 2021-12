Top Infos Rewmi du 15 12 2021: L’arrivée de la Can au Cameroun va entraîner les prostituées à arrondir leurs prix à la hausse, Le Grand Parti (BPGP) n’approuve pas la hausse du prix du pain. Malick Gakou et Cie il dénonce avec la dernière énergie la flambée des denrées de première nécessité…

Sanctions

L’association «And samm jikko yi» veut faire déposer à l’assemblée nationale un projet de loi sur la criminalisation de l’homosexualité. Ce projet de loi prévoit, entre autres durcissements, de déchoir de leurs droits civiques, les homosexuels condamnés. JAMRA invite les électeurs à sanctionner tout député qui s’abstiendra de voter cette loi. Matar Guèye et Cie invitent les électeurs à sanctionner négativement, lors des prochaines Législatives, tout député qui s’abstiendra de voter cette loi, qui a déjà reçu la bénédiction de tous les khalifes généraux du Sénégal. Mais également des leaders des religions traditionnelles du Bois Sacré. Selon JAMRA, il est évident que les Lobbies LGBT, revigorés par leur dernier fait d’arme au Gabon, où ils ont réussi à faire légaliser l’homosexualité par l’Assemblée nationale, le 23 juin 2020, et par le Sénat gabonais, le 29 juin, sont déterminés à venir à bout de la légendaire résistance sénégalaise, en ne laissant pas prospérer cette salutaire proposition de loi. Mais l’agenda maçonnique des lobbies LGBT ne sera jamais agréé sur cette bénie où reposent Bamba, Maodo, Baye Niasse, Baye Laye », rassure JAMRA.

6 nouveaux d’Omicron

Le variant Omicron signalé au début du mois de décembre au Sénégal poursuit sa progression. L’Iressef a communiqué au ministère de la Santé six nouveaux cas d’Omicron qui viennent s’ajouter au voyageur chez qui cette variante a été séquencée. Le professeur Souleymane Mboup ne cache pas son inquiétude face à cette nouvelle manifestation du Coronavirus au Sénégal. Ce, en raison du faible taux de vaccination et l’abandon des mesures barrières.

COVID-19

Les cas de contamination à la Covid-19 ont connu une baisse, hier. Les résultats des examens virologiques enregistrés dans le communiqué n°653, font état de deux contaminations au coronavirus sur 963 tests effectués, soit un taux de positivité de 0,20 %. Ces nouveaux patients proviennent tous de la transmission communautaire et sont localisés dans le département de Dakar (2). Actuellement, 2 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation du pays. Là où aucun nouveau décès lié à la Covid-19 n’a été enregistré dans «nos structures hospitalières», hier. En outre, renseigne le ministère de la Santé et de l’Action sociale, 9 patients ont été contrôlés négatifs, donc déclarés guéris. Il précise que l’état de santé des autres malades hospitalisés est stable. Depuis le 2 mars 2020, le Sénégal compte 74 094 cas positifs au coronavirus. Ils sont 72 169 personnes guéries, 1 886 malades décédés, 1 évacué (finalement décédé en France) et 38 patients sous traitement. Également, 1 340 793 personnes ont été vaccinées contre la Covid-19. Ce, avec 1 233 doses injectées la veille. Toutefois, les autorités sanitaires continuent d’exhorter les populations à aller se faire vacciner.

Grand Parti

Le Grand Parti (BPGP) n’approuve pas la hausse du prix du pain. Malick Gakou et Cie il dénonce avec la dernière énergie la flambée des denrées de première nécessité. Selon, le Grand parti, « La hausse vertigineuse du prix du pain qui passe de 150 à 175 francs CFA constitue une agression de trop pour le panier de la ménagère et risque durablement de renforcer la précarité et la pauvreté dans notre pays. » De son point de vue, « cette situation illustre, à bien des égards, les échecs répétitifs du gouvernement en matière de protection du filet social et de la défense des couches vulnérables ». Ainsi, « nous en appelons à sa responsabilité pour pallier à toute perspective de menaces de l’ordre social et de la stabilité des familles déjà durement éprouvées par la crise », affirme le GP.

Liste BBY Mbacké

L’opposition est dans tous ses états. Alors que plusieurs de ses listes ont été rejetées celle communale proportionnelle de la coalition Benno Bokk Yakaar de Mbacké a été validée alors qu’elle présente des anomalies. En effet, la parité n’a pas été respectée avec la présence de deux dames aux numéros 34 et 35. Diop Ndiaye, ménagère a juste derrière elle Marie Jeanine Mendy, elle aussi ménagère. L’opposition qui grince les dents et compte ester en justice. Reste à savoir ce qui adviendra dès lors que les délais de recours sont épuisés et que le préfet a déjà son arrêté, surtout quand on a en face un code électoral assez imparfait et assez incomplet.

Recours

Le Parti démocrate Uni de Gambie (UDP) a déposé ce mardi une requête électorale à la Cour suprême de Gambie. Ousaïnou Darboe, principal opposant du président sortant Adama Barrow conteste les résultats de la présidentielle du 4 décembre dernier. Il fustige les propos du Président Adama Barrow qui avait déclaré qu’il gagnerait par la force et bien qu’il ait été déclaré vainqueur par la Commission électorale indépendante du pays, la fiabilité des résultats est contestable. Il évoque le manque d’équité de cette élection à la lumière de la myriade de fautes, de corruption identifiée avec les preuves recueillies par le parti contre le NPP au pouvoir et la Commission électorale indépendante.

Can : les prostituées augmentent leurs prix

L’arrivée de la Can au Cameroun va entraîner les prostituées à arrondir leurs prix à la hausse. Selon afrinews247, l’association des travailleuses de sexe du Cameroun a annoncé une augmentation des prix. Actuellement, les professionnelles du sexe publient et révisent de nouveaux prix avant la grande fête du football africain. C’est dire que les professionnels du sexe sont aux derniers réglages pour satisfaire les supporters et spectateurs qui ne se contenteront pas seulement des matchs de football.