Top Infos Rewmi du 16 02 2023

Mbacké, tous les élèves déférés seront libres



Le juge d’instruction du premier cabinet près le tribunal de grande instance de Diourbel a suivi le parquet dans son réquisitoire introductif. Le magistrat instructeur a accordé la liberté provisoire, selon une source proche du parquet, à tous les élèves qui ont été arrêtés vendredi dernier à Touba et à Mbacké, lors du meeting avorté de Pastef d’Ousmane Sonko. Suite à cette clémence de la justice, le Collectif des gouvernements scolaires du département de Mbacké va reprendre les cours très prochainement. Une réunion d’urgence est convoquée ce mercredi à 15 h par cette structure en vue de lever le mot d’ordre de grève, renseigne notre source.

Le salaire des ASP connaît une augmentation



Une bonne nouvelle pour les Agents pour la Sécurité de Proximité (ASP). Le député Guy Marius Sagna a annoncé que leur pécule qui été à 50.000 FCFA est passé à 90.000 FCFA par mois. Dans le communiqué reçu par notre rédaction, le parlementaire félicite les concernés qui n’ont ménagé aucun effort pour y arriver. « Ce n’est pas une charité qui a été donnée aux ASP, mais leur victoire après une dure lutte. Je pense aux ASP qui ont été licenciés lors de cette lutte notamment Diamoko Traoré appelée familièrement Bajeen, Aïcha Koné appelée Chacha…et dont aujourd’hui est l’anniversaire (le maliversaire) de leur licenciement arbitraire », a déploré M. Sagna. Poursuivant, il n’a pas manqué de saluer l’augmentation faite par le gouvernement du président Macky Sall et l’engagement des membres de FRAPP. Car à l’en croire, les ASP méritent plus que ces 90.000 FCFA qui leur sont payés mensuellement. Ainsi, il a renseigné que la lutte ne sera pas arrêtée en si bon chemin et qu’il vise un changement du statut des ASP.

Des Burkinabé Interpellés par les gendarmes de Saraya pour…



C’est lundi dernier aux environs de 16 heures que les éléments de l’adjudant, Laye Diaw Ndiaye, commandant de la brigade de gendarmerie de Saraya ont procédé à un démantèlement d’un chantier d’orpaillage clandestin. Ces orpailleurs utilisaient des produits nocifs à l’environnement. Ainsi, au cours de cette opération, les hommes en bleu ont procédé à une importante saisie de quantité de produits nocifs composés de cyanure (une centaine de kilogrammes), d’une centaine de sacs de zinc et d’une importante quantité d’acide sulfurique. Les cinq individus d’origine burkinabé interpellés sont en garde à vue à la brigade de gendarmerie territoriale de Saraya. Ils sont poursuivis pour altération du domaine forestier et utilisation de produits nocifs sans autorisation. Ils seront présentés au procureur de la république près le tribunal de grande instance de Kédougou aux termes de l’enquête qui suit son cours.

Manipulations d’élections dans le monde



Le collectif de journalistes d’investigations « Forbidden Stories » a révélé, ce mercredi 15 février, qu’une société israélienne aurait influencé des dizaines d’élections dans le monde. Au moyen de faux comptes sur les réseaux sociaux, mais aussi d’espionnage et de lobbying auprès de décideurs politiques, cette cellule de désinformation aurait interféré dans des campagnes électorales et des référendums, notamment en Afrique et en Europe renseigne RFI.

La société, sans existence légale, surnommée « Team Jorge » par les journalistes, en raison du pseudonyme d’un de ses responsables, Tal Hanan, est composée d’anciens membres des services de sécurité israéliens selon les révélations du collectif mercredi. Ses différents commanditaires n’ont pas été identifiés

Un accident spectaculaire fait un mort sur le Pont Faidherbe



Un incident tragique et inhabituel s’est produit dans la nuit du mardi 14 février sur le pont Faidherbe de Saint-Louis. Une moto Jakarta qui tentait de dépasser un véhicule a heurté une ambulance. Deux personnes étaient sur le scooter. L’une est décédée sur le coup et l’autre a été admise aux urgences du centre hospitalier régional de Saint-Louis.