Top Infos Rewmi du 16 03 2022: Moustapha Diakhaté est en boule. Il considère la candidature annoncée de l’ex-maire de Dakar…Placé à la tête de la commune de Méouane à l’issue des dernières élections municipales, Cheikh Sall a résilié des contrats à durée indéterminée de certains agents de la mairie…

Caution

La coalition Bunt-Bi est déterminée à prendre part aux élections législatives du 31 juillet prochain. En effet, d’après une note qui nous est parvenue, la coalition conduite par son mandataire national, Dr El Hadj Ibrahima Mbow, accompagné des leaders de partis et mouvements politiques, a déposé, hier lundi 15 mars, sa caution fixée à 15 000 000 F CFA à la Caisse des dépôts et consignations (Cdc). « Cet acte hautement historique s’inscrit dans le cadre de montrer la voie aux autres partis et mouvements politiques qui aspirent à un véritable changement à l’Assemblée nationale », relève la note signée du service de communication de Bunt-Bi.

Macky 2012

Les leaders de la Coalition Macky 2012, sous la Coordination de Madame Fatoumata GUEYE DIOUF, tiennent à préciser qu’ils ne sont en aucune façon, ni de près, ni de loin, à l’origine de la conférence de presse convoquée hier, par « des usurpateurs » à travers un communiqué. A les en croire, l’attention de la presse est attirée à ce niveau et en conséquence, tous propos émanant de ce face-à-face avec elle, n’engagent que ceux qui jouent au yoyo avec le Président Macky SALL et nullement la coalition Macky2012. « Pour rappel en 2016, un petit groupe s’est retiré de la coalition Macky 2012 pour former « Domi Rewmi ». Puis en 2020, un groupuscule s’est formé pour créer « l’IRM ». La seule question à poser à ces usurpateurs aujourd’hui est de savoir qu’en est-il de IRM. Et pourquoi toute cette agitation? Par conséquent la seule voix autorisée et légitime pour parler au nom du Président Macky Sall, Président de la Coalition Macky 2012 est bien connue », ajoute le document.

Législatives

Moustapha Diakhaté est en boule. Il considère la candidature annoncée de l’ex-maire de Dakar, Khalifa Sall comme une « grossière farce » de la part de la coalition Yewwi Askan. Dans un post sur Facebook, l’ancien député va même jusqu’à qualifier cet acte « d’outrage à la République ». « La disqualification électorale de Khalifa Ababacar SALL ainsi que son inéligibilité découlent du code électoral consensuel de 1992, adopté avec le vote des députés du Parti socialiste et du Parti démocratique sénégalais », rappelle-t-il.

Législatives (Bis)

Moustapha Diakhaté n’a pas manqué de rappeler aux leaders de Yewwi que « c’est le code électoral qui interdit et autorise la participation aux Législatives ». Par conséquent, il avance que « parler de la candidature de Khalifa Sall pour les prochaines législatives est une fanfaronnade ». Pour Moustapha Diakhaté, « Khalifa Ababacar Sall ne peut pas être inscrit sur les listes électorales en application du code électoral autorisant cette interdiction ».

Licenciement

Placé à la tête de la commune de Méouane à l’issue des dernières élections municipales, Cheikh Sall a résilié des contrats à durée indéterminée de certains agents de la mairie, selon un communiqué du collectif des victimes parvenu à la rédaction de Rewmi quotidien. « Le nouveau maire de la commune de Méouane, Monsieur Cheikh Sall, vient de notifier verbalement l’arrêt de travail de certains agents de la municipalité, pourtant détenteurs de contrat de travail à durée indéterminée », indique la note. Selon les travailleurs, le nouveau maire ne veut pas les rencontrer pour leur exposer les motifs du licenciement. « C’est par le biais du secrétaire municipal qu’on a su qu’on a été licencié. Mais cela ne nous empêche pas de faire notre travail correctement, parce qu’on n’a pas reçu de note de licenciement jusqu’à ce que le maire envoie, lundi, son premier adjoint pour qu’il nous dise de rester chez-nous. » Le collectif va saisir l’Inspection du travail et engager un avocat pour faire valoir leur droit.

SSPP Le Soleil

« La Direction générale continuant de rester sans réaction, le Collège des délégués du personnel de la SSPP Le Soleil poursuit la lutte », lit-on dans un communiqué dont copie nous est parvenue à la rédaction. Après avoir procédé au dépôt d’une lettre de notification de différend collectif auprès de l’Inspecteur régional du travail en vue d’un règlement, conformément à l’article L272 du Code du Travail, le Collège a décidé « pour la journée de ce mercredi 16 Mars 2022, un Sit-In suivi de Concert de sifflets avec port de brassards rouges en présence du Secrétaire général National du Synpics, M. Bamba Kassé et une assemblée générale de partage et d’évaluation.