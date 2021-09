Top Infos Rewmi du 16 09 2021: Le Ministre Abdoulaye Diouf Sarr a fait brutaliser, ce mercredi 15 septembre 2021 vers 9 heures, Ansoumana Dione, C’est un tournant dans le dossier du TF 1451 pour lequel Ousmane Sonko accuse Mamour Diallo de détournement portant sur 94 milliards Fcfa…

Kilifeu et Simon écroués

Simon Landing Mbessane Seck dit «Kilifeu », Simon Kouka et Thierno Amadou Diallo ont été placés, hier, sous mandat de dépôt. Ce, suite à leur face-à-face avec le juge d’instruction du 2e cabinet qui a donc suivi le réquisitoire du parquet. Le procureur avait visé contre les activistes de Y en a marre et Thier dix infractions. Kilifeu est poursuivi pour association de malfaiteurs, corruption, tentative de faux dans un document administratif, tentative de trafic de migrants. Les délits de tentative de trafic de migrants et complicité d’usage de faux ont été retenus contre Simon. Quant à Thier, il est poursuivi pour complicité de corruption, complicité de tentative de faux, usage de faux document administratif et complicité trafic de migrants. Et, ils risquent jusqu’à dix ans de prison, si leur culpabilité est établie. Pour la corruption, la peine maximale est de dix ans, selon l’article 6 du Code pénal. Pour le trafic de personnes, l’article 4 dispose qu’il est puni de 5 à 10 ans d’emprisonnement la migration clandestine organisée par terre, mer ou air, que le territoire serve de zone d’origine, de transit ou de destination.

Assane Diouf

Initialement prévu ce mercredi, le procès d’Assane Diouf a été renvoyé au 29 septembre prochain pour plaidoiries. Motif évoqué ? Un avocat nouvellement constitué en la personne de Me Thioye, a sollicité le renvoi afin de mieux prendre connaissance du dossier. Ce renvoi s’explique, également, par le fait que d’autres avocats étaient absents parce qu’étant en train d’assister Kilifeu et Simon, poursuivis pour trafic de visas. Interrogé, le Procureur ne s’est pas opposé au renvoi, mais il a souhaité que ce soit un renvoi ferme. « L’insulteur public » numéro 1 a été arrêté à vue pour destruction du pare-brise d’un particulier avec qui il a eu une altercation lors de son live nocturne, très tard dans la soirée”. D’après l’avocat, “l’automobiliste n’a pas jugé opportun de porter plainte contre l’activiste, mais sur ordre de la hiérarchie, les policiers qui avaient procédé à l’interpellation des deux hommes sur les lieux ont retenu Assane Diouf, poursuivi du chef de destruction du bien d’autrui.

Felwine Sarr

Le magazine TIME a publié ce mercredi, 15 septembre, sa liste complète des 100 personnes les plus influentes de 2021 et prévoit de présenter la liste avec sept couvertures spéciales dans le monde entier. Sur la liste figure le Sénégalais Felwine Sarr. Sa contribution au débat sur la restitution du patrimoine africain lui vaut d’être dans le TIME100.

Ansoumana Dione brutalisé…

Le Ministre Abdoulaye Diouf Sarr a fait brutaliser, ce mercredi 15 septembre 2021 vers 9 heures, Ansoumana Dione, venu se rendre à son lieu de travail, au Ministère de la Santé et de l’Action Sociale. C’est Ansou, lui-même qui donne l’information. Etant sous contrat, en bonne et due forme, de janvier à décembre 2021, les gendarmes l’ont intercepté à l’intérieur de ce service public, pour s’en prendre violemment à lui, avant de l’arrêter. Quelques minutes après, il a été relâché avec interdiction d’accès au Ministère, sur « instruction illégale et arbitraire » du Ministre. Sur place, Ansoumana Dione a appelé son avocat pour lui envoyer un Huissier, pour constater cette seconde forfaiture. Il a rappelé que le ministre a retenu son salaire. En attendant d’être rétabli dans tous ses droits, Ansoumana interpelle le Président Macky Sall, les organisations de défense des droits de l’homme, dont la RADDHO, la Ligue Sénégalaise des Droits Humains et Amnesty international/Sénégal.

Permis de conduire

La gendarmerie intensifie ses activités pour faire face à la récurrence des accidents de la circulation. Ainsi, 47 200 véhicules et 8 224 motos ont été contrôlés et 30 349 infractions ont été relevées, portant sur des visites techniques expirées, des défauts d’assurance, des systèmes pneumatiques, de freinages ou d’éclairages défaillants entre autres. 1 780 permis de conduire ont également été saisis et 27.217.000 FCfa perçus au titre des amendes forfaitaires. Ces opérations entamées au début du mois d’août dernier visent, selon la gendarmerie, à encourager la mise en règle des motocyclettes, véhicules automobiles et hippomobiles grâce à un dispositif de contrôles systématiques des pièces afférentes à leur mise en circulation.

Flash météo

Des activités pluvio-orageuses sont attendues sur la partie Sud-est du pays, notamment à Kédougou. Toutefois, des risques de pluies faibles seront notés dans les localités Sud-ouest, Centre Sud et sur Bakel. Ailleurs, le ciel sera passagèrement nuageux à ensoleillé. Le temps chaud sera sensible sur l’ensemble du territoire notamment dans les zones Centre, Nord et Est où les températures maximales journalières évolueront entre 36°C et 40°C. Les visibilités seront généralement bonnes. Les vents seront de secteur Ouest à Sud-ouest et d’intensité faible à modérée. Les conditions météorologiques en mer seront stables sur les côtes sénégalaises durant la période de validité du bulletin.

Affaire 94 milliards

C’est un tournant dans le dossier du TF 1451 pour lequel Ousmane Sonko accuse Mamour Diallo de détournement portant sur 94 milliards Fcfa. Le tribunal de Dakar a ordonné au Conservateur de la propriété et des droits fonciers de Rufisque de remettre le titre foncier à l’état où il se trouvait avant l’acte notarié du 8 avril 1978 et février 1979 sous astreinte de 100.000 francs par jour de retard. Il reste à savoir si ce jugement sera appliqué sachant que la majeure partie du site est occupé par la SN/HLM qui y a construit des Parcelles.