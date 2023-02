Top Infos Rewmi du 17 02 2023: Beaucoup d’observateurs se disent outrés par ce qui s’est passé sur la Corniche Ouest à hauteur de Soumbédioune dans le convoi du président de Pastef/Les patriotes Ousmane Sonko…Le dimanche 25 février 2024 est la date retenue pour la présidentielle…Encore un nouvel accident sur l’autoroute Ila Touba. Un car « Ndiaga Ndiaye » s’est renversé…

La date de l’élection présidentielle dévoilée

Elle est enfin connue ! Le dimanche 25 février 2024 est la date retenue pour la présidentielle. L’information a été donnée par le Ministère de l’intérieur à travers un communiqué de presse. La prochaine présidentielle occupe, déjà, le débat .Certains hommes politiques ont déjà déclaré leur candidature à savoir Ousmane Sonko , Khalifa Sall ou encore Malick Gackou.

Birahim Seck contre la brutalité extrême contre Sonko

Beaucoup d’observateurs se disent outrés par ce qui s’est passé sur la Corniche Ouest à hauteur de Soumbédioune dans le convoi du président de Pastef/Les patriotes Ousmane Sonko. Coordonnateur du Forum civil, Birahim Seck a dénoncé l’acte commis par la police sur le maire de Ziguinchor et farouche opposant de Macky Sall. «Nous condamnons avec fermeté la brutalité extrême opérée sur Monsieur Ousmane Sonko et sur son avocat, Maitre Cledor Ciré Ly. Ces pratiques sont indignes dans une démocratie qui se veut un modèle en Afrique », a-t-il déclaré sur Twitter.

Abdourahmane Diouf et Seydi Gassama indignés

Dans un tweet, le président du parti Awalé, Abdourahmane DIOUF reste persuadé que « la violence d’État exercée sur la personne de Ousmane Sonko, être humain, chef de parti et candidat à l’élection présidentielle est inacceptable ». « Ni notre histoire ni nos valeurs ne nous permettent de descendre à ce niveau » poursuit-il. Seydi Gassama de son côté interpelle les forces de l’ordre. « Le maintien de l’ordre, c’est un métier ; mais c’est aussi de l’intelligence face à des situations. Si on trouble plus l’ordre qu’on le maintient » a-t-il posté sur son compte twitter. Par ailleurs, Abdourahmane Diouf interpelle l’État du Sénégal. « Les dirigeants de ce pays doivent revenir à la raison et comprendre définitivement qu’il y a une vie après le pouvoir. De Touba la Sainte où je me trouve, je prie pour que Macky Sall nous laisse un pays apaisé et en état d’être gouverné convenablement. Le Sénégal mérite mieux », conclut le leader du parti Awalé.

Un gendarme décède après un accident sur la Vdn

Un accident de circulation a coûté la vie à un gendarme ! Le drame est survenu, ce jeudi très tôt dans la matinée, sur la Vdn-Guédiawaye. Selon une source, le pandore à bord d’une moto, s’est retrouvé sous un camion avant de rendre l’âme. Ce véhicule était stationné sur la chaussée sans triangle de pré signalisation. Le défunt jeune S.Diop est issu de la cinquante deuxième promotion des élèves-gendarmes, d’après la même source.

Un bébé de 9 mois meurt dans un accident

Encore un nouvel accident sur l’autoroute Ila Touba. Un car « Ndiaga Ndiaye » s’est renversé ce matin sur l’autoroute à péage sens Diourbel -Touba. Le bilan fait un mort et 39 blessés. Selon notre source, un bébé de neuf mois a perdu la vie dans cet accident. Les victimes ont été évacuées à l’hôpital Matlaboul Fawzaïni, Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba et à l’hôpital Heinrich Lübke de Diourbel.

Bagarre entre militants de Sonko et de Mame Mbaye Niang

Une bagarre a éclaté, ce jeudi, devant le palais de justice de Dakar entre les partisans d’Ousmane Sonko et ceux de Mame Mbaye Niang. Au moment où les deux protagonistes sont à l’intérieur de la salle 3 du tribunal où siège le tribunal correctionnel de Dakar, leurs partisans se donnent en spectacle. N’eut été l’intervention de la presse et ensuite des policiers le pire allait se produire. Il faut dire que les partisans des deux camps ont été chassés des lieux par les policiers qui, on le rappelle, sont très nombreux aux alentours du palais de justice de Dakar.

Deux agresseurs volent la moto d’un jeune de 20 ans

Un jeune âgé de 20 ans environ, a été agressé à Ziguinchor, au quartier Alwar, aux environs de 22 h, selon les infos reçues. Pris au piège par deux individus non identifiés, ce jeune homme dont l’identité ne nous a pas été révélée, a été dépouillé de sa moto Jakarta. Il s’en est sorti avec des blessures légères à la main et à la tête, selon nos sources. Des cas d’agression et de vol de motos sont devenus monnaie courante, depuis quelques mois à Ziguinchor. Et les quartiers où l’obscurité règne en maître, comme Kandialang, Djibock et Kénia, entre autres, sont les zones ciblées par ces malfrats.

Magal de Sérigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké

Le magal de Sérigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké, événement marquant le rappel à Dieu du sixième Khalife des mourides, est célébré ce jeudi à Touba Alieu (Diourbel, centre). Situé à sept kilomètres de la cité religieuse de Touba, Touba Alieu est aujourd’hui le lieu de convergence de plusieurs centaines de fidèles mourides venus prendre part à ce magal dédié à ce fils de Sérigne Fallou Mbacké. Des séances de récital de Coran, des déclamations de Khassaïdes (poèmes écrits par Serigne Touba) sont au programme de cette journée de commémoration, sans oublier les repas copieux plus connus sous l’appellation ‘’berndé’’, préparés et mis à la disposition des fidèles et des hôtes de marque.