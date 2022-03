Top Infos Rewmi du 17 03 2022: Hier, Me El Hadj Diouf s’est déchaîné sur Ousmane Sonko. Sur un ton ironique…Thierno Diagne a été placé sous mandat de dépôt. Il était hier dans les locaux de la gendarmerie de Mbour….

Un nouveau suspect arrêté

Un nouveau suspect a été arrêté, dans l’affaire de la mort de Lassana Wagne, le bébé âgé de 7 mois, jeté dans un puits à Kédougou, région située dans l’extrême sud-est du pays. Il s’agit d’une voisine qui est très proche de la première interpellée dont la garde à vue a été prolongée.

Dans cette affaire, la coépouse de la maman du bébé a été la première à être arrêtée. Sa garde à vue a été prolongée pour les besoins de l’enquête, rapporte le canard. Porté disparu dans la soirée du 10 mars dernier alors qu’il dormait dans la chambre de sa maman, Lassana Wagué, un bébé de 7 mois, a été retrouvé mort lundi 14 mars, au fond d’un puits. Son corps était dans un état de putréfaction avancée.

Covid 19

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a rapporté mercredi, 07 nouvelles contaminations au coronavirus sur un échantillon de 1.369 tests réalisés au cours des dernières 24h, soit un taux de positivité de 0,51%. Ces nouvelles contaminations sont issues de la transmission communautaire, dont 5 dans la région de Dakar et 2 dans les autres régions. Le ministère a signalé que 10 patients avaient été contrôlés négatifs et déclarés guéris, alors que 03 malades sont pris en charge dans un service de réanimation. Ils sont, au total, 47 patients sous traitement dans les structures dédiées ou à domicile. Aucun cas de décès n’a été enregistré mardi. Deux ans après l’officialisation du premier cas de Covid-19 sur son territoire, le Sénégal a comptabilisé 85.815 infections. Parmi les personnes ayant contracté le virus, 83.803 ont recouvré la santé, 1964 ont perdu la vie.

Sur le front de la vaccination, 1 456 705 personnes ont au moins reçu une dose de vaccin sur l’ensemble du territoire national un peu plus d’un an après le lancement d’une campagne nationale.

Convocation

Au sortir de sa convocation hier, à la Direction des investigations criminelles (Dic), Cheikh Omar Diagne a fait savoir qu’elle fait suite à une plainte déposée par Maître Djibril War. Il a, par ailleurs, informé que cette plainte lui donne « le plaisir d’apporter les preuves » de ce qu’il « avance sur la Pga et le rôle de ses membres dans l’agenda Osig ». D’ailleurs, Cheikh Omar Diagne demande à être auditionné sur tout ce qu’il avance, car, précise-t-il, « nous sommes prêts à faire face à toutes les forces, tous les lobbys et toute forme de mafia dans notre rôle de sentinelle ».

Cheikh Omar affirme que « la peur reste le refuge des faibles. Un croyant qui craint Allah est incapable d’éprouver de la peur, fût-ce le poids d’un atome ». Cheikh Omar Diagne devra retourner en audition la semaine prochaine.

Mandat de dépôt

Thierno Diagne a été placé sous mandat de dépôt. Il était hier dans les locaux de la gendarmerie de Mbour. Le maire de Sindia, localité située à proximité de la Petite-Côte, a été arrêté, ce mardi, pour « arnaque foncière portant sur 1,7 milliard de francs Cfa, au préjudice de la fondation Sonatel. Le partisan de la coalition Benno Bokk Yakaar est cité dans énormément de dossiers. Engagé dans la bataille des locales comme tête de liste communale de la coalition Benno Bokk Yaakar de Sindia, les autorités s’étaient bouché les oreilles et avaient fermé les yeux sur le scandale.

Mandat de dépôt (Bis)

Réélu à la tête de son Conseil municipal, l’ancien responsable socialiste est l’une des premières victimes de la levée du coude présidentiel de certains dossiers. En effet, lors de la dernière rentrée des Cours et Tribunaux, le premier magistrat du pays, devant les cas récurrents de spoliation foncière, avait juré la main sur le cœur, qu’il ne protégerait plus personne. Dans une dynamique de renouveau depuis le sacre continental des «Lions» et l’inauguration en grande pompe du stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio qui l’ont, un tantinet, réconcilié avec sa jeunesse, Macky Sall, a également cru bon de redorer le blason de notre justice malmenée, ces derniers temps, de toutes parts, en la laissant faire et prendre ses responsabilités. Et Thierno Diagne, dont la supercherie avait été découverte par une notaire basée dans la station touristique de Saly Portudal, en paie aujourd’hui les frais.

« Raye Mbéllé »

Hier, Me El Hadj Diouf s’est déchaîné sur Ousmane Sonko. Sur un ton ironique, le souteneur d’Adji Sarr a laissé entendre qu’Ousmane Sonko est allé se faire masser avant de passer « au raye mbéllé ». Le tonitruant avocat a tiré à boulets rouges sur Sonko et Cie et se dit pressé d’en découdre avec lui au tribunal. Car, ajoute Me Diouf, « les choses se précisent peu à peu, sachant qu’Ousmane Sonko a peur sur toute la ligne. Et il verra. »

Environnement

Face à la récurrence du phénomène qui continue de frapper le cœur du secteur informel, « la machine de la négligence doit disparaître au détriment de la révolution dans les idées et dans les actes », souligne l’ADES. L’alliance des écologistes du Sénégal (ADES) a appelé à une accélération de la mise en œuvre du Programme national de modernisation des marchés, afin de juguler les incendies récurrents dans les lieux d’activité du secteur informel. Dans un communiqué, elle invite notamment l’Etat à accélérer le Programme national de modernisations des marchés et accompagner les collectivités territoriales dans la mise aux normes des bâtiments publics en mettant en avant la démarche QESE (qualité hygiène, sécurité, environnement) avec en filigrane, le principe des 3 P (prévention, protection, prévision).

Sabotage

Dans un communiqué de presse, le parti Pasteef dénonce un « vrai sabotage » des opérations pour empêcher les compatriotes de la diaspora de s’inscrire sur les listes électorales pour les Législatives de juillet 2022. Pour le respect de la Constitution et des droits constitutionnel des Sénégalais, le parti Pastef invite les services du Ministère des Affaires étrangères et ceux du Ministère de l’Intérieur de « prendre dans les meilleurs délais, les dispositions additionnelles nécessaires pour une amélioration des inscriptions des Sénégalais de la diaspora ». Par décret n°2022-240 du 14 février 2022, Macky Sall donne aux Sénégalais moins de trente jours pour procéder au changement de leur lieu de vote ou s’inscrire sur les listes en vue des Législatives de juillet 2022. « Si la révision semble se dérouler sans grandes difficultés au Sénégal, dans la diaspora, on assiste à un vrai sabotage des opérations pour empêcher une grande masse de compatriotes de s’inscrire ou modifier leur inscription », lit-on dans le communiqué.