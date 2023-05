Top Infos Rewmi du 17 05 2023: Le commissariat de Pikine a procédé à seize arrestations de manifestants impliqués dans des actes de vandalisme et des scènes de pillag….la maison de Farba Ngom située à Tivaouane allait être réduite en cendres. Des manifestants ont tenté d’incendier, dans la nuit du lundi à mardi…Suite à un entretien accordé à nos confrères de Dakaractu, le conseil du leader de Pastef/les patriotes, Me Ciré Clédor Ly, n’a pas manqué de s’indigner sur les violations de droit….

La maison de Farba Ngom encore attaquée

N’eût été l’intervention rapide de la police, la maison de Farba Ngom située à Tivaouane allait être réduite en cendres. Des manifestants ont tenté d’incendier, dans la nuit du lundi à mardi, le domicile du député-maire des Agnams. Les assaillants ont lancé des cocktails Molotov dans cette concession occasionnant un incendie volontaire, selon notre source. Le feu a été vite maîtrisé grâce à l’intervention des éléments du commissariat urbain de Tivaouane. L’attaque a causé quelques dégâts matériels. Des vitres ont été cassées, d’après des sources. L’acte criminel commis ne sera pas impuni parce que les hommes du commissaire Ibrahima Diouf ont réussi à arrêter les trois présumés pyromanes. Ils sont tous des militants de la coordination communale de Pastef. Le trio incriminé est en garde à vue pour destruction de biens appartenant à autrui, tentative d’incendie volontaire, mise en danger de la personne d’autrui et trouble volontaire à l’ordre public. Les policiers du commissariat urbain de Tivaouane sont aux trousses d’autres membres de cet assaut.

16 manifestants arrêtés à Pikine

Le commissariat de Pikine a procédé à seize arrestations de manifestants impliqués dans des actes de vandalisme et des scènes de pillage, en marge des manifs pour dénoncer la tenue du procès opposant Adji Sarr à Ousmane Sonko. Tout ce beau monde arrêté par les hommes du commissaire Mame Arona Bâ est actuellement en garde à vue, selon des sources. Il s’agit de Pape Mbaye (15 ans), Cheikh Mbodj (16 ans), Ma Ndao Thior (25 ans), Ademba Ndoye (23 ans), Pape Mangoné Seck (22 ans), Malick Dione (42 ans), Malick Konté (15 ans), Pape Alioune Sylla (28 ans), Mouhamed Dieng (18 ans), Chérif Baldé (né en 2005), Mody Seck, Ousseynou Sèye (né en 2001), Moustapha Faye (21 ans), El Hadj Saliou Wone (22 ans) , Babacar Ngom né en 2009, Serigne Mbacké Ndiaye (23 ans), et Fallou Sylla (18 ans).

Seydi Gassama sur la violence policière

Deux (2) morts ont été annoncées, avant-hier lundi 15 mai, suite aux manifestations notées un peu partout à travers le pays. Des blessés graves aussi. «En réalité tout a été mis en œuvre, depuis les événements de mars 2021, non pas pour promouvoir la paix et la concorde nationale, mais pour préparer la confrontation avec l’opposition et les forces sociales du pays », a asséné le représentant d’Amnesty International au Sénégal, Seydi Gassama. Poursuivant, il soutient que «l’appareil répressif a été considérablement renforcé, en hommes et en équipements ». Pis Seydi Gassama insiste sur le fait que « de nouvelles lois ont été adoptées pour restreindre encore plus l’espace civique et l’instrumentation de la justice est arrivée à un niveau jamais atteint pendant les 40 dernières années ».

Me Ciré Clédor Ly

Suite à un entretien accordé à nos confrères de Dakaractu, le conseil du leader de Pastef/les patriotes, Me Ciré Clédor Ly, n’a pas manqué de s’indigner sur les violations de droit, les comportements judiciaires inédits et inexplicables, les violences, les restrictions de liberté que subit son client. Il a aussi expliqué le motif de la désobéissance civile déclarée par Ousmane Sonko. Il a aussi entionné qu’Ousmane Sonkoavait décidé de se rendre au tribunal jusqu’au moment où sa vie a été menacée.



Pour l’avocat, tout ce qui intéresse le pouvoir, c’est de l’éliminer de la course électorale en vue et cela, par quelque moyen que ce soit.

Cheikh Tidiane Lam

L’inspecteur Général de l’Administration de la Justice (Igaj), a tenu à faire une précision, suite aux propos qui lui sont attribués dans l’affaire Sonko vs Adji Sarr. L’inspecteur Général de l’Administration de la Justice est monté au créneau pour, dit-il, faire une précision. En effet, Cheikh Tidiane Lam déclare que des personnes malintentionnées font circuler un message. Celui-ci lui attribue à tort des propos sur la gestion du dossier Adj Sarr contre Ousmane Sonko, au cours d’une réunion de debriefing consécutive à une mission d’inspection de fonctionnement du Tribunal d’Instance Hors Classe de Dakar, courant janvier 2023, précise-t-il. «Je démens formellement avoir tenu de tels propos injustifiés et hors contexte. Je précise par ailleurs que je ne suis, ni de près, ni de loin, mêlé au traitement de ce dossier pendant devant les juridictions», a déclaré M. Lam dans une déclaration rendu publique ce mardi.

Trois dealers arrêtés à Yeumbeul

La Division des investigations criminelles (DIC) a encore secoué le milieu interlope, avec l’arrestation de trois dealers. Exploitant un renseignement relatif à un intense trafic de drogue à Yeumbeul, le chef de la Dic, le commissaire Adramé Sarr, a mis en branle les éléments du Groupe de recherches et d’interpellation (GRI) pour démanteler cette entreprise délictuelle. Les policiers se sont déployés aussitôt sur les lieux où ils ont installé un dispositif de surveillance.

La planque a été fructueuse, avec l’arrestation en flagrant délit de trois trafiquants, selon des sources généralement bien informées. Il s’agit de F. Mendy (arrêté avec 17 képas de drogue dure), de M. Mendy (arrêté avec 100 cornets de chanvre indien) et de K. Ndiaye (interpellé avec 35 cornets de drogue). Ils ont tous reconnu leur statut de dealers sur procès-verbal. Mais ils n’ont pas voulu dénoncer leur fournisseur.

Les cours suspendus à l’université de Ziguinchor

La coordination des étudiants de l’université Assane Seck de Ziguinchor décrète la suspension de toute activité socio-pédagogique, à compter de ce mardi 16 mai jusqu’à nouvel ordre. Les étudiants ont pris cette décision suite à la tension qui sévit actuellement dans cette partie sud du Sénégal due au procès opposant le maire Ousmane Sonko et la masseuse Adji Sarr. « Au regard du contexte actuel de Ziguinchor rendant impossible pour certains étudiants qui sont logés au centre-ville de rallier l’université, la coordination des étudiants de l’université Assane Seck décrète la suspension de toute activité socio-pédagogique à compter de ce mardi 16 mai jusqu’à nouvel ordre en attendant de voir l’évolution de la situation. Ainsi, nous prions les étudiants de rester chez eux pour plus de sécurité », peut-on lire dans un communiqué. TER

L’accès aux toilettes décentes et sécurisées est un droit, dans tous les pays signataires de l’agenda des Objectifs de Développement Durable (ODD). Les usagers du Train Express Régional (TER) n’ont pu se prévaloir de ce droit, le mardi 16 mai 2023. Selon nos sources, les personnes préposées à la sécurité ont reçu des instructions de leur Direction leur demandant de fermer les toilettes. Les motivations de cette décision n’ont pas été données aux clients.