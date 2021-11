Top Infos Rewmi du 18 11 2021: A Fatick, deux personnes se sont suicidées dans la même journée. Elles sont mortes par pendaison, Les ouvriers en charge des travaux de la boucle des Kalounayes sont en colère….

Suicide à Linguère: Un berger se pend à mort , 2 personnes se suicident à Fatick

Encore un cas de suicide ! Le drame s’est produit au village de Sotedji, distant de 10 km de la commune de Gassane, dans le département de Linguère. Berger âgé de 26 ans, Maodo Ba s’est donné la mort par pendaison. Selon nos sources, le berger s’est pendu à un arbre non loin du village à l’aide de son foulard. La découverte macabre a été faite par les membres de sa famille qui ont suivi ses pas jusqu’au lieu du drame. Ses motivations ne sont pas encore déterminées.

Mis au parfum du drame, les enquêteurs de la brigade de gendarmerie de Linguère, en compagnie de l’infirmier chef du poste de santé de Gassane, se sont rendus sur les lieux pour constat. La dépouille de Maodo Ba a été déposée à la morgue de l’hôpital Magatte Lô. D’après nos capteurs, le défunt berger ne souffrait d’aucune maladie mentale. L’enquête se poursuit.

A Fatick, deux personnes se sont suicidées dans la même journée. Elles sont mortes par pendaison. Un vieux âgé d’une soixantaine d’années (60) a été retrouvé pendu sur un arbre, dans un champ de pastèque derrière le village de Niakhar. Un autre cas de suicide a également été noté. Un jeune homme de 37 ans, a été retrouvé pendu dans un des bâtiments de la maison familiale. Il habite le village de Mboyène, dans la commune de Ngayokhème. Les corps sans vie ont été amenés par les sapeurs-pompiers à la morgue de l’hôpital régional de Fatick. La gendarmerie nationale a ouvert une enquête.

Samba Khary Ndiaye (Linguère)

Grogne

Les ouvriers en charge des travaux de la boucle des Kalounayes sont en colère. Très remontés contre l’entreprise chinoise Crsg, ils ont entamé un mouvement d’humeur pour réclamer de meilleures conditions de travail à savoir «une augmentation de leurs salaires, le paiement des heures supplémentaires et des contrats de travail paraphés en bonne forme ». Ces travailleurs s’étaient tous donné rendez-vous à Ouonk, un village qui héberge la base de la société. «Depuis lundi matin, il n’y a pas de travail. Nous avons tous croisés nos bras. Nos camarades ont, à l’unanimité, observé le mot d’ordre que nous nous sommes assignés. Nous avons mené une grève avec zéro violence et notre sit-in s’est bien tenu au niveau du quartier général de l’entreprise chinoise. Dans le calme, nous avons rencontré les responsables de l’entreprise chinoise pour leur faire part de nos complaintes», informe un des délégués des travailleurs. Ils menacent qu’il n’y aura pas de reprise de travail tant que nos revendications ne sont pas satisfaites».

Covid au Sénégal: Une 5e vague en Europe

Le ministère de la Santé et de l’action sociale a fait le point sur la situation journalière de l’évolution de la Covid-19 au Sénégal, ce mercredi 17 novembre 2021. Sur 1199 tests réalisés, le Sénégal a enregistré 01 nouveau cas de coronavirus. 03 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 01 cas grave est pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux. Aucun décès n’a été enregistré. L’état de santé des autres patients reste stable. A ce jour 73960 cas ont été déclarés positifs dont 72070 guéris, 1883 décès et 06 sous traitement. 1.311.473 personnes ont été vaccinées au Sénégal.

Après un été calme sur le plan sanitaire, une cinquième vague épidémique s’abat sur une partie de l’Union européenne. A tel point que des gouvernements envisagent de revenir à des mesures de confinement pour tenter de d’endiguer le coronavirus. D’après la dernière évaluation des risques du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), la situation sanitaire sur le continent est considérée comme ‘très inquiétante’ dans dix pays et ‘inquiétante’ dans dix autres. Parmi les 27, la Belgique, la Pologne, les Pays-Bas, la Bulgarie, la Croatie, la République tchèque, l’Estonie, la Grèce, la Hongrie et la Slovénie sont dans la catégorie de préoccupation la plus élevée.

Assassinat du Président haïtien…

Plus de quatre mois après l’assassinat du président Moïse, la justice haïtienne continue les auditions de témoins et des présumés membres du commando armé. Les commanditaires et mobiles de ce crime sont encore inconnus, mais le dossier avance. Pour preuve, un suspect vient d’être arrêté en Turquie. Samir Handal a été interpellé à son arrivée à l’aéroport d’Istanbul où il devait transiter, ayant apparemment la Jordanie comme destination finale. Selon l’agence de presse turque DHA, il voyageait en possession de passeports haïtien, jordanien ainsi qu’un passeport de l’Autorité palestinienne. Après l’assassinat du président Jovenel Moïse, le 7 juillet, la police haïtienne avait émis un avis de recherche contre lui pour « assassinat, tentative d’assassinat et vol à main armée », en précisant que l’individu était considéré comme « dangereux et armé ».

…Un suspect arrêté en Turquie

C’est donc à plus de 9 000 kilomètres de Port-au-Prince que Samir Handal a été arrêté. Mais cette arrestation soulève des questions : on se demande notamment comment a-t-il pu embarquer à Miami sur un vol d’une compagnie commerciale sans être interpellé ? Se pose aussi maintenant la question de l’extradition. Un membre présumé du commando ayant tué Jovenel Moïse a, pour sa part, été arrêté en Jamaïque le mois dernier, mais faute d’accord en la matière avec Haïti, il serait sur le point d’être renvoyé en Colombie, son pays d’origine.