Top Infos Rewmi du 18/11/2024

Jean Paul Dias attaque Sonko

Ce dimanche 17 novembre, les Sénégalais sont appelés à élire les députés de la 15 législature. Un exercice que l’homme politique, Jean-Paul Dias, a effectué. Le père du maire Dakar a profité de la traditionnelle conférence de presse d’après vote pour s’exprimer brièvement sur une affaire personnelle. Lorsqu’un journaliste lui a demandé « Que répondez-vous à Ousmane Sonko ? », Jean-Paul Dias de répondre sans sourciller : « je ne suis pas son égal vous aussi. Je suis Jean-Paul Dias ». L’ancien ministre de conclure avec un cinglant : « Il ne peut pas me provoquer, il est trop petit ».

Barth zappe la presse

Barthélémy Dias, tête de liste nationale de la coalition Samm Sa Kaddu pour les législatives, à voté ce dimanche 17 novembre. Arrivé au centre Masse Massaer Niane aux environs de 16h, le maire de Dakar n’a pas tardé à voter. Cependant, il n’a pas fait de déclaration à la presse en raison d’un désordre provoqué par les professionnels des médias. Ce qui a rendu impossible toute prise de parole. Ce comportement n’est pas une première pour Barthélémy Dias.

Lors des élections législatives de 2022, il avait déjà marqué les esprits en attendant patiemment sur la file avant de voter, sans prononcer le moindre mot face à la presse, pourtant venu en nombre. Lors des élections locales de la même année, le maire de Dakar avait suivi le même schéma : après avoir voté, il s’était directement dirigé vers sa voiture, sans faire de déclaration. Ce silence récurrent semble désormais devenir une habitude chez Barthélémy Dias.

Une fausse journaliste arrêtée dans un centre de vote

Un incident est survenu dans le processus du vote à Ouakam, précisément à l’école 6. Selon notre source, les forces de défense et de sécurité chargées de veiller au bon déroulement du scrutin ont arrêté une femme du nom de N. S. qui se faisait passer comme une journaliste.

La dame circulait dans les centres de vote de Ouakam avec une carte nationale de presse confectionnée par un candidat investi sur les listes départementales. Le candidat posséderait un site d’information et aurait en même temps confectionné des cartes de presse pour ses employés qu’il a déployés sur le terrain, renseignent nos sources. À l’heure où ces lignes sont écrites, la fausse journaliste se trouve à la brigade de gendarmerie de Ouakam. Notre source informe que le propriétaire du site, qui est aussi candidat, aussi convoqué.

Blocage du Vote à Tiguéré Yéné

Les opérations de vote ont souffert d’un blocage, hier matin, au niveau du village de Tiguéré Yéné, une localité riveraine du fleuve Sénégal qui fait frontière avec la Mauritanie. Selon les informations recueillies, l’arrêt du vote a eu lieu suite à la réaction de jeunes du parti au pouvoir (Pastef) qui s’opposaient contre l’entrée dans les bureaux de vote 1 et 2 »d’électeurs supposés provenir de l’autre rive ». Il s’agit, selon eux, de »mauritaniens » habitant le village de Tokomadjié. Cette situation qui fait suite à plusieurs menaces « d’enrayer les supposés problèmes de trafics d’électeurs », a ainsi bloqué les opérations de vote depuis 8 heures. La préfète du département de Matam, alertée par des plénipotentiaires de formations politiques, a réquisitionné la gendarmerie pour rétablir l’ordre. En dernier lieu, le vote a repris timidement à 16 heures.

Anta Babacar Ngom dément une fake news

Accusée de s’être rétractée à la dernière minute de l’opposition, la présidente du mouvement Alternative pour la relève citoyenne (ARC) et membre de la coalition Sàmm Sa Kaddu a apporté un démenti et dénoncé cette fausse nouvelle à travers un communiqué. « Je tiens à condamner fermement et sans ambiguïté la diffusion d’un montage vulgaire et fallacieux qui circule actuellement sur les réseaux sociaux, prétendant que j’aurais renié mes engagements politiques et appelé à ne pas voter pour l’opposition. Je démens catégoriquement ces fausses affirmations », a-t-elle déclaré.

Anta Babacar Ngom dément une fake news (suite)

L’ancienne candidate à la Présidentielle de mars 2024 réaffirme son engagement à Sàmm Sa Kaddu. « Ma position n’a jamais changé et ne changera pas : je reste pleinement engagée aux côtés de la coalition Sàmm Sa Kaddu et de l’opposition sénégalaise déterminée à offrir une alternative crédible et forte pour notre pays ». Anta Babacar Ngom soutient que c’est un montage créé dans le but de manipuler les Sénégalais et appelle à la mobilisation « Ce montage est fabriqué dans le seul but de tromper l’opinion publique et de semer le doute. J’appelle tous les militants et sympathisants ainsi que tous les citoyens épris de justice et de liberté, à rester mobilisés pour un vote massif en faveur de la victoire de notre coalition. Ensemble, nous défendrons l’espoir d’un Sénégal meilleur, fidèle à nos valeurs et à nos aspirations. Nous ne céderons pas aux manipulations ni aux tentatives de déstabilisation. Continuons à avancer avec force, unité et détermination ».

La liste de Pastef renversée au bureau 1 de l’école Touba Diacksao

L’engouement pour le de ce dimanche 17 novembre est lent. A l’école Touba Diacksao à Pikine Est, il y a quelques rares personnes venues voter. Ibrahima Mbengue investi sur la liste Pastef au niveau du département de Pikine a souligné les difficultés rencontrées avant le début du vote. Ousmane Thiam le chef de centre à renseigner que le centre compte 20 bureaux de vote et 11398 inscrits. « Pour le moment il n’y a pas de problème tout se passe bien », a-t-il ajouté. « Nous sommes ici à l’école Touba Diacksao, le centre pilote. Ici les opérations électorales se déroulent bien. Ils ont débuté à 8 h 15mn. On nous a signalé au début tout au niveau du bureau 1 de Touba Diack Sao que la liste de Pastef était renversée. Maintenant tout est rentré dans l’ordre », a-t-il indiqué.