Top Infos Rewmi du 19 07 2023: L’affaire du vice-coordonnateur de la plateforme F24, Aliou Sané a été évoquée, ce matin, par la chambre d’accusation. L’affaire a été mise en délibéré pour jugement devant être rendu le 25 juillet prochain…..Le défenseur des droits humains, Seydi Gassama a attiré l’attention des autorités sénégalaises sur les nombreux décès par noyade enregistrés chaque année en période de forte canicule…..La magistrature sénégalaise est encore en deuil. En effet, Henri-Grégoire Diop, ancien président de la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI) est décédé….

Décès de l’ancien président de la CREI, Henri-Grégoire Diop

La magistrature sénégalaise est encore en deuil. En effet, Henri-Grégoire Diop, ancien président de la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI) est décédé, avant-hier lundi, selon plusieurs sources. Président de la Cour d’appel de Thiès, il a toujours défendu les magistrats sénégalais qui, selon lui, sont des juges indépendants et impartiaux.



Mort d’un commerçant au marché Ocass de Touba

La mort subite d’un commerçant a plongé le marché Ocass dans la consternation. Le drame s’est produit hier mardi vers midi. G Gningue avait quitté son domicile à Ngoundiane pour s’approvisionner en marchandises à Touba. Malheureusement, ce commerçant de 58 ans s’est écroulé avant de rendre l’âme, selon des sources. Il serait victime d’un malaise.

Après le constat effectué par les policiers du commissariat spécial de Touba, le corps sans vie a été déposé à la morgue de l’hôpital Matlaboul Fawzainy. Une enquête a été ouverte.

Exploitation du pétrole au Sénégal

L’opérateur Woodside a annoncé le report de la date de la production des premiers barils de pétrole, qui était prévue au cours de cette année 2023. Détenteur de 82% du gisement pétrolier Sangomar, Woodside informe, ce mardi, “qu’il faudra attendre désormais en 2024, pour voir les premiers barils sortir du gisement pétrolier sénégalais”.

La compagnie pétrolière dit avoir “effectué un examen des coûts et du calendrier de la phase 1 du développement”, et a “décelé de nécessaires correctifs sur les travaux liés au navire flottant de stockage et le déchargement de la production (Fpso)”. A environ 100 km au large des côtes au sud de Dakar, la production de la première phase du développement du champ de Sangomar sera d’environ 100.000 barils par jour.

Aliou Sané édifié le 25 juillet prochain

L’affaire du vice-coordonnateur de la plateforme F24, Aliou Sané a été évoquée, ce matin, par la chambre d’accusation. L’affaire a été mise en délibéré pour jugement devant être rendu le 25 juillet prochain. Il l’a fait savoir lors d’une conférence de presse de la Plateforme F24. Pour rappel, le procureur de la République avait saisi la Chambre d’accusation du TGI de Dakar pour annuler la décision de mise en liberté provisoire d’Aliou Sané, coordonnateur de Y en a marre et vice coordonnateur du F24.

Cette requête a été examinée, ce mardi, par la chambre d’accusation. S’agissant des faits, M. Sané a été remis en liberté provisoire le 2 juin par le juge d’instruction du 2e cabinet, après 5 jours de détention arbitraire, ponctuée de valses entre commissariats, brigades de gendarmerie et la cave du TGI de Dakar.Arrêté à la cité Keur Gorgui, le vice-coordonnateur de la plateforme F24 a été inculpé pour actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à entraîner des troubles politiques graves.

Le forum du justiciable invite la justice à la prudence dans l’affaire El Malick Ndiaye

Le bureau exécutif du Forum du Justiciable se prononce sur l’affaire El Malick Ndiaye de Pastef / Les Patriotes. C’est pour inviter la justice à la « prudence ». Dans une note transmise, il estime que ; « la justice doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour authentifier l’audio pour lequel Monsieur El Malick Ndiaye a été arrêté et dont il nie être l’auteur ». Toutefois, le bureau exécutif du FJ rappelle son attachement aux respects des droits des Justiciables. El Malick Ndiaye a été déféré hier lundi au Parquet du palais de justice de Dakar. Le responsable de communication de PASTEF a été arrêté, hier, par la section de recherches de Colobane. Il lui est reproché les faits de diffusion de fausses nouvelles et d’appel le à l’insurrection. Il devait être édifié sur son sort ce mardi.

Seydi Gassama s’exprime sur les noyades

Le défenseur des droits humains, Seydi Gassama a attiré l’attention des autorités sénégalaises sur les nombreux décès par noyade enregistrés chaque année en période de forte canicule qui correspond également aux vacances scolaires. « Nous voudrions attirer l’attention des autorités étatiques sur les nombreux décès par noyade enregistrés chaque année en période de forte canicule qui correspond également aux vacances scolaires. Les décès par noyade ne sont pas une fatalité. Ils sont évitables », a dit M. Gassama, qui a tagué dans son poste, le ministre de l’Intérieur, Antoine Dione.

Selon lui, les plages interdites à la baignade doivent être « clairement signalées et surveillées » par la police ou la gendarmerie. « Les maires doivent embaucher des maîtres-nageurs pour apporter des secours dans les plages où la baignade est autorisée », a-t-il suggéré. Le maire de Dakar, Barthélémy Dias, a pris des mesures pour lutter contre les noyades qui ont déjà fait 71 victimes en ce début vacances scolaires. Pour mettre fin à ce fléau, l’édile a décaissé la somme de 56 millions de FCFA dans du matériel de natation et de sauvetage.

Ça chauffe encore à l’université Assane Seck de Ziguinchor

Les étudiants de l’université Assane Seck de Ziguinchor ont encore manifesté hier matin. Après avoir bloqué la circulation des heures durant hier et des échauffourées avec les forces de l’ordre, les étudiants sont ressortis dans la rue. Depuis 11 h, ils font face aux forces de l’ordre positionnées aux alentours de l’Uasz pour éviter le scénario d’hier, mais c’est sans compter avec la détermination des étudiants. Seydou Sow, coordonnateur des délégués des étudiants, que nous avons joint, de nous confier qu’ils sont dos au mur. Des mois durant, ils ont alerté les autorités sur leur situation et chaque fois, ce sont des promesses non-tenues.

Pour le coordonnateur, ce cap sera maintenu jusqu’à la satisfaction de leurs revendications. Lesquelles se résument à la livraison des 12 amphithéâtres de 150 places et un bâtiment pour le logement des étudiants d’une capacité de 150 lits. Ces bâtiments en construction depuis 2015 ne sont toujours pas achevés. Seydou Sow de nous faire savoir que depuis janvier dernier, ils ont sollicité des autorités universitaires et le ministère de tutelle l’équipement des amphis en tables-bancs pour leur permettre de faire cours convenablement. Seydou Sow et ses camarades disent ne pas comprendre que cette année, 2 500 étudiants soient orientés sans au préalable ouvrir ces amphithéâtres pour faciliter leurs conditions d’études, alors qu’ils étaient auparavant plus de 7 000. Et pour eux, l’option de la violence est l’un des moyens pour eux de se faire entendre des autorités.