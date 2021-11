Top Infos Rewmi du 19 11 2021: L’artiste Baba Maal a été donné pour mort hier matin sur la toile par des internautes. Une rumeur qui s’est propagée, Fatima Dione, Miss Sénégal 2020 a été violée puis engrossée. Elle a accouché d’un bébé dont elle ne connaît pas le papa….

Immigration clandestine

L’Etat a consenti d’énormes efforts pour lutter contre l’immigration clandestine. Selon les chiffres du Comité interministériel de lutte contre la migration clandestine (CILEC), de grandes actions ont été menées entre 2020 et 2021 pour aboutir à des résultats considérables. À travers des actions menées par les forces de défense et de sécurité contre la migration irrégulière, « 3.615 embarcations ont été contrôlées, 2.337 personnes interpellées, 1. 500 tentatives de départ de migrants enrayées à partir des plages de Dakar, Mbour, Joal, Saint-Louis, Nianing, Lompoul… 83 organisations et convoyeurs ont été déférés, 10 pirogues, 3 véhicules, des GPS, des moteurs et des denrées saisis », rapporte une note du Comité national de lutte contre la migration irrégulière à l’occasion de la cérémonie de lancement officiel des activités dudit comité.

Baba Maal est bien vivant

L’artiste Baba Maal a été donné pour mort hier matin sur la toile par des internautes. Une rumeur qui s’est propagée comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. “Nous informons par ailleurs que Baaba Maal se porte à merveille et appelons tous, les parents, les amis, fans et sympathisants, au calme et à la sérénité. Baaba Maal vous donne rendez-vous les 10, 11 et 12 Décembre 2021 au festival les blues du fleuve à Podor”, rassure Oumar Wade, le Manager de Baaba Maal.

Intoxication

Suite à l’intoxication alimentaire qui a touché plus de 60 étudiants, les responsables de l’Université Alioune Diop de Bambey ont décidé de fermer le restaurant Europe jusqu’au 25 novembre. Une enquête est en cours pour situer les responsabilités. Pendant la fermeture du restaurant, les autorités vont désinfecter et nettoyer. « Les repreneurs doivent respecter un certain nombre de mesures d’hygiène. C’est défini par le cahier de charges. À la suite de l’enquête, les responsabilités seront situées. Si le repreneur est incriminé par le rapport d’enquête, il sera sanctionné », a martelé un responsable administratif.

Miss Sénégal 2020 « violée »

Fatima Dione, Miss Sénégal 2020 a été violée puis engrossée. Elle a accouché d’un bébé dont elle ne connaît pas le papa. Il est porté de graves accusations sur le comité d’organisation de Miss Sénégal. « La seule chose que nous savons, c’est que Fatima est tombée enceinte suite à son sacre (…) Elle était chez un membre du comité d’organisation de Miss Sénégal. Habituellement, lorsque les organisateurs avaient besoin d’elle, ils la faisaient loger à l’hôtel, mais avant son voyage au Maroc, on l’a amenée dans une maison et nous ne connaissons pas la raison. C’est par la suite qu’on nous a fait savoir que le voyage n’aura plus lieu, qu’il a été annulé à cause de la Covid-19 », renseigne notre source de Seneweb.

Du Riz et de l’alcool saisis

Treize tonnes de riz et une tonne d’aliments de bétail impropres à la consommation ont été saisies par les services de commerce de Mbour. Aussi, plus de 6133 bouteilles d’alcool ont été saisies dans les stations, restaurants, bars et autres services pour défaut de licences. Sur les 15 stations contrôlées, une seule détenait une licence de vente de boisson alcoolisée. Nombre d’entre eux prétendent qu’ils ne savaient pas qu’il fallait détenir une licence pour la vente de boisson alcoolisée. Après deux semaines de contrôle dans les marchés et autres secteurs d’activités, 40 convocations ont été servies Les contrôles vont se poursuivre sur toute l’étendue des communes de Mbour et de Saly.

Un scootériste tué

Un violent accident s’est produit hier, tôt dans la matinée, sur l’autoroute, à hauteur de la Patte d’Oie. Un scootériste a fini sa course contre un camion en panne et stationné sur la chaussée. Il est décédé sur le coup. La fille qui était avec le défunt à bord du scooter serait dans un état critique, selon des témoins. Certains conducteurs de scooters, excédés, ont mis le feu au camion.

Le programme et l’agenda…

Le Khalife de Médina Baye, Cheikh Mahi Niass, est arrivé à Dakar, jeudi en début d’après-midi pour une visite de cinq jours dans la capitale sénégalaise. Le guide religieux, accompagné d’une forte délégation, est arrivé peu avant 14h, au Complexe scolaire Seyda Mariama Niass, à la Patte d’Oie où l’attendaient de nombreux disciples de Baye Niass. Après un arrêt d’une dizaine de minutes, le convoi a pris la direction du domicile de son frère et représentant à Dakar, Cheikh Mouhamadoul Amine Ibrahima Niass, dit Baba Lamine, à Liberté 6. Le Khalife va participer au Hadaratoul Jouma, vendredi, au stade des Parcelles Assainies où se tiendra la cérémonie officielle en présence d’un représentant de l’Etat.

…Cheikh Mahi Niass à Dakar

Cheikh Mahi Ibrahima Niass procédera dans la matinée du samedi à l’inauguration de la zawiya Cheikh Mansour Mamoune Niass à Nord Foire. Dans l’après-midi, il participera à la journée culturelle dénommée Cheikh Ibrahima Niass dit Baye Niass au terrain ACAPES des Parcelles Assainies. La causerie qui sera animée par Cheikh Mahi Alioune Cissé, porte-parole de la famille, aura pour thème : ‘’Les qualités du disciple envers son guide’’. Le Khalife général de Médina Baye s’entretiendra, samedi, dimanche et lundi avec des autorités étatiques, coutumières et religieuses.

Sel

Tous les ans, 4,1 millions de personnes de personnes dans le monde décèdent à cause de maladies cardiovasculaires liées à une trop grande consommation de sel. C’est ce que révèle une étude de l’Organisation mondiale de la santé et 1,6 million de décès par an imputable à une activité physique insuffisante. Aujourd’hui, le Sénégal fait partie des pays qui notent une hausse considérable du taux de décès dus aux maladies non transmissibles chroniques (MNT). L’excès de sel est un facteur d’augmentation de la pression artérielle. Celle-ci intervient dans le déclenchement de maladies cardio-vasculaires. Selon l’OMS, que ce soient les maladies cardiovasculaires, le cancer ou le diabète, les MNT tuent chaque année 41 millions de personnes, ce qui représente 71% des décès dans le monde. Plus de 85% de ces décès « prématurés » surviennent dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.