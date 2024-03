Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Top Infos Rewmi du 20/03/2024: Birahim Seck se prononce sur le cadeau fiscal de Macky Sall à la presse….Me Ngagne Demba Touré libéré….Un incendie violent emporte un enfant de 8 ans à Saré Molo…Paiement des bourses…Affaire du bébé enlevé à l’hôpital de Thiès….

Publicités

Me Ngagne Demba Touré libéré



Inculpé le 22 février dernier pour divers crimes, Me Ngagne Demba Touré vient d’être mis en liberté d’office, informe Me Moussa Sarr. Le greffier a bénéficié de la loi d’amnistie. Le coordonnateur du Mouvement des jeunes «Patriotes africains du Sénégal pour l’Éthique, le Travail et la Fraternité» (Pastef/Les Patriotes) devait répondre de cinq chefs d’accusation : association de malfaiteurs en rapport avec une entreprise terroriste, offense au chef de l’État, actes de nature à compromettre la sécurité publique ou ayant entrainé des troubles politiques graves, atteinte à l’autorité de la justice et outrage à magistrat. Exilé volontairement au Mali depuis six mois, il est rentré au pays ce dimanche 18 février 2024. Dans le cadre de l’exécution d’un mandat d’arrêt international, il a été interpellé le mercredi 21 février chez lui par la Division des investigations criminelle (Dic) puis placé sous mandat de dépôt par le juge du 2e cabinet d’instruction Mamadou Seck, après une audition mouvementée.



Affaire du bébé enlevé à l’hôpital de Thiès



C’est le lundi 08 avril 2024 que sera vidée l’affaire du bébé enlevé au centre hospitalier régional Ahmadou Sakhir Ndiéguène de Thiès. La mise en cause, M. D. Sène, couturière de son état, jugée par le Tribunal départemental, a été placée sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Thiès pour tentative d’enlèvement d’un nouveau-né. Elle aurait pris un jumeau à la maternité de l’hôpital régional de Thiès et puis a elle a disparu. C’est par la suite qu’elle a été arrêtée. «Je suis allée à l’hôpital pour voir mon petit-ami, qui est vigile à la porte d’entrée. Alors que j’étais assise là-bas, j’ai vu une amie entrer dans l’hôpital. Je l’ai interpellée et nous sommes allées ensemble à la maternité. Dans les locaux, j’ai entendu un nouveau-né pleurer. Par pitié, je suis allée le prendre pendant que sa mère dormait. J’ai soulevé le bébé, mais je ne suis pas sortie de la salle. J’étais assise en train de le câliner», explique, devant la barre, la prévenue qui semble clamer son innocence, niant les faits qui lui sont reprochés. Interrogée sur ses liens avec la mère des jumeaux, elle a dit ne pas la connaître. Le Procureur de la République a requis l’application de la loi.



Birahim Seck se prononce sur le cadeau fiscal de Macky Sall à la presse



Ce lundi, le président Macky Sall a reçu des acteurs de la presse et a annoncé l’effacement de toutes les dettes fiscales des entreprises de presse pour toute la période antérieure au 31 décembre 2023, comprenant également les redevances dues par les entreprises de presse à l’ARTP. Cependant, pour Birahime Seck du Forum Civil, il fallait mieux conditionner cette dette à un plan d’investissement pour aider les journalistes et techniciens. « La reconstitution rapide de la dette fiscale de la presse est préoccupante. L’amnistie fiscale encourage l’évasion fiscale. Il serait plus efficace de conditionner cette dette à un plan d’investissement pour sortir les journalistes et les techniciens de la précarité Macky Sall », a-t-il écrit sur le réseau social X.



3 élèves exclus pour agression à l’arme blanche à Ziguinchor



L’inspection d’académie de Ziguinchor a sorti une nouvelle fois la cravache, pour sévir dans le milieu scolaire. En effet, deux élèves en classe de terminale au collège Académie Platon de Ziguinchor et un autre de la classe de 3e au CEM de Diagnon, dans le département de Bignona, ont été définitivement exclus de leurs établissements respectifs. Il leur est reproché des actes d’agression et coups et blessures avec usage d’arme blanche sur leurs camarades. De plus, les élèves Awa Ndiaye, Awa Sène et Boubacar Baldé n’ont plus droit d’inscription dans aucun établissement public ou privé de la région de Ziguinchor jusqu’à nouvel ordre. En janvier dernier, une violente bagarre avec usage de lame et de ciseaux entre deux élèves avait éclaté au sein de l’Académie Platon et qui a suscité l’ire du Réseau des femmes enseignantes de Ziguinchor.

Une relation amoureuse de quartier impliquant ces deux élèves qui a été transposée à l’école. A l’époque, les femmes enseignantes membres du réseau avaient condamné devant l’inspecteur d’académie la violence qui sévit au sein des écoles. Idem pour l’élève en classe de 3e de Diagnon, pour qui le communiqué de l’inspection d’académie informe qu’il est exclu pour agression et coups et blessures avec usage d’arme blanche sur un de ses camarades.



Le cortège de Cheikh Bara Ndiaye frôle le pire à Darou Moukhty



Daroul Mouhty a été le théâtre d’affrontements en pleine campagne électorale. La caravane de Cheikh Bara Ndiaye et Mara Niass a été attaquée non loin du domicile du ministre Modou Diagne Fada dans la nuit du lundi au mardi. Les sympathisants du candidat de la Coalition Diomaye Président ont été attaqués, et la foule a été dispersée. Des L200 et des hommes armés ont foncé sur les militants de ladite coalition. Dans une vidéo devenue virale, on voit un homme avec une arme à feu, de tirer.



Un incendie violent emporte un enfant de 8 ans à Saré Molo



Le village de Saré Molo (commune de Koussanar) a connu une nuit terrible. Un incendie violent a perturbé la quiétude de la population de cette localité, située dans le département de Tambacounda, dans le Sud-Est du Sénégal. D’après notre source, tout serait parti d’une cuisine qui a pris feu. Avec l’intensité du vent dans la localité, l’incendie s’est rapidement propagé touchant les autres demeures. Selon la source, il n’aura fallu que quelques moments pour que l’incendie réduise en cendres quasiment tout le village.

Seule la mosquée n’a pas été touchée par la catastrophe. Mais ce n’est que le « moindre mal » puisque le violent incendie a emporté un enfant de 8 ans. Le jeune n’a pas survécu. Son père, qui tentait de le sauver, a subi de graves blessures. Dévastés et ayant presque tout perdu, les populations de Saré Molo appellent les autorités et les bonnes volontés à la rescousse.



Paiement des bourses



C’est la grogne à l’université numérique Cheikh Hamidou Kane. Après cinq mois de retard de paiement des bourses académiques, les étudiants de l’ENO de Dakar montent au créneau. En effet, ne pouvant plus digérer cette situation qui perdure depuis octobre dernier, ils ont décidé d’observer une grève illimitée. Selon Samba Baldé, pour de meilleures conditions d’études des étudiants, toutes les activités académiques seront boycottées jusqu’à la satisfaction totale de leurs revendications. « Nous sommes animés par un sentiment de frustration. Nous avons des responsabilités et devons payer nos logements. C’est vraiment déplorable la situation dans laquelle nous sommes confrontés depuis des mois.

C’est anormal qu’on soit resté cinq mois sans percevoir nos bourses », se désole-t-il. C’est ainsi que les apprenants de l’université numérique Cheikh Hamidou Kane ont mis en place un plan d’action et donnent un ultimatum au directeur des Bourses Khalifa Gaye. Entre autres revendications, Samba Baldé exige le respect du calendrier éducatif. « On a un calendrier éducatif qui ne répond pas aux normes de vie, d’études et de soutien. Imaginez, comment vous pouvez avoir le Bac avec vos frères orientés dans d’autres établissements et qu’ils aient deux ans d’avance sur vous ! Ils sont en Master 2, pendant que nous n’avons même pas encore eu nos Licences.

Donc, ce que nous demandons, au-delà du paiement des bourses et ce, sans délai, c’est le respect du calendrier éducatif », a-t-il lancé devant ses camarades qui ont d’ailleurs boudé les examens.