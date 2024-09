Top Infos Rewmi du 20/09/2024

Partager Facebook

Saisies de médicaments

La Brigade maritime des Douanes de Mbour, Subdivision du Littoral Sud, Direction régionale des Unités maritimes a réalisé, ce mardi 17 septembre 2024 vers 19h, une saisie portant sur un lot de médicaments d’une contre valeur de 455 millions de francs CFA. Il s’agit essentiellement d’antibiotiques, d’anti-inflammatoires, antipyrétiques et d’aphrodisiaques conditionnés dans plusieurs cartons. La saisie fait suite à une opération de bouclage qui a permis d’intercepter et d’arraisonner la pirogue transportant les médicaments. Quatre individus ont été arrêtés au cours de l’opération.

Par ailleurs, suite à l’exploitation judicieuse d’un renseignement, la Brigade mobile des Douanes de Kaffrine, Subdivision de Kaffrine, Direction régionale des Douanes du Centre, a filé et immobilisé une berline de type Peugeot 504 remplie de faux médicaments. L’opération a eu lieu le mercredi 18 septembre 2024 aux environs de 6h 30mn entre Mbéné Mamour et Loumène dans la Commune de Ndiognick, département de Birkilane. La cargaison saisie est composée de centaines de cartons de DYCLOSA 50 d’un poids total de 226 kg. La contrevaleur des médicaments est estimée à près de 80 millions de francs CFA.

Une saisie de médicaments d’une contre valeur de 21 millions CFA à Kidira

Toujours dans le cadre de cette surveillance renforcée et ciblée pour protéger le pays contre le trafic de faux médicaments, la Brigade commerciale des Douanes de Kidira, Subdivision de Tambacounda, Région douanière du Sud-est, a saisi des médicaments dont des produits vétérinaires. La saisie fait suite à un renseignement qui a permis de découvrir la marchandise frauduleuse le mercredi 04 septembre, vers 19h, dans une cabane de fortune non loin de la localité de Sinthiou Diohé à quelques encablures de Kidira. La contre valeur totale de la saisie est estimée à 21 millions de francs CFA.

64 millions de francs CFA dénichés sous les habits d’un passager

Dans le cadre de la lutte contre le faux monnayage et le trafic de devises, les agents de la Brigade mobile des Douanes de Koumpentoum, Subdivision de Tambacounda, Région douanière du Sud-est ont, lors d’un service de contrôle de véhicules de transport en commun, interpellé le dimanche 15 septembre 2024, un individu au comportement suspect et dont l’accoutrement recommande une fouille corporelle. Les soupçons des agents vont se confirmer car la personne avait dissimulé des billets de banque sous ses vêtements. Il s’agit de 86 305 en plusieurs coupures d’Euros et de 8 millions en francs CFA soit un total 64 612 368 francs CFA. L’individu en question et un autre passager qui s’est présenté comme son accompagnant, tous deux de nationalité étrangère, ont été arrêtés. La procédure suit son cours.

Escroquerie sur les deniers publics

On en sait un peu plus sur l’affaire de Mamadou Fawzi Dione, directeur administratif et financier de l’Agence de la réglementation pharmaceutique (Arp). Gardé à vue à la Sûreté urbaine de Dakar (Su), il est accusé de détournement de fonds, portant sur les deniers publics par l’ancien Directeur de la Santé. Selon des informations, tout est parti lors de la passation de service de l’ancien Directeur de la santé Bernabé Gningue.

Après vérification, les inspecteurs avaient constaté un gap de 19 millions F CFA dans sa gestion. Les agents ont demandé au Dg de fournir des justificatifs. B. Gningue déclare qu’il n’a jamais signé les documents en question. Ensuite, il a fait porter le chapeau à son Directeur d’Administration et Financier (DAF), Mamadou Fawzi Dione. Il l’accuse d’avoir imité sa signature.

C’est ainsi que les inspecteurs lui ont conseillé de porter plainte pour tirer l’affaire au clair. Et, c’est devant le procureur de la République près le tribunal de Dakar que Bernabé Gningue a déposé une plainte contre son DAF. Le parquet a instruit l’affaire en confiant l’enquête à la Su de Dakar.

Escroquerie sur les deniers publics

En exécutant le soit-transmis, les policiers-enquêteurs ont convoqué Mamadou Fawzi Dione. Selon des sources autorisées, il conteste les faits de l’accusation. Le mis en cause a déclaré que son Dg, B. Gningue était au courant de ces transactions. D’ailleurs, soutient M. F. Dione, le Dg a contre-signé les documents pour le décaissement de ces fonds. Il a donné plus de détails, disant que l’argent était destiné à financer une activité pour le personnel de la Santé. Précise-t-il s’il avait une fausse signature, la banque n’allait pas payer le montant.

Avant-hier, une confrontation a été organisée. Et, les deux parties ont maintenu leurs déclarations. Ensuite, Mamadou Fawzi Dione a été gardé à vue pour les délits d’escroquerie sur les deniers publics, faux et usage de faux. Les mêmes sources attestent que la somme incriminée a évolué et avoisine les 200 millions F CFA. Dans leurs investigations, les éléments de la Su ont adressé une réquisition à la banque Crédit du Sénégal à titre d’information. L’enquête est en cours.

Un accident sur la route de Linguère fait un mort

Un mort. C’est le triste bilan d’un accident de la circulation d’une rare violence qui vient, à l’instant même, de se produire, à 2 km de Pekh, une localité non loin de la ville de Kébémer (Louga). Témoin oculaire des faits, notre confrère Samba Mangane, en route pour sa Linguère natale (Jolof), raconte que «la voiture de marque Mazda, en provenance de l’ancienne capitale, Saint Louis, évitant un camion roulant en sens inverse, a fini par heurter un arbre ». Le conducteur a succombé à ses blessures sur le coup. Les autres passagers à bord s’en sont sortis avec des blessures graves. Ils ont tous été évacués à l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga. Le chauffeur du camion n’a pas jugé nécessaire de s’arrêter.

Serigne Mountakha sur les inondations à Touba

En recevant la délégation du ministre Maïmouna Dièye, le Khalife général des Mourides a profité de l’occasion pour inviter les sinistrés de Touba à faire preuve de longanimité en acceptant la volonté de Dieu. « Nous rendons grâce à Dieu ». C’est ainsi Sa volonté et nous l’acceptons. Il sait ce qu’il fait. Nous nous prosternons devant lui. Le Patriarche n’a pas aussi manqué de remercier l’État pour les efforts consentis depuis que le sinistre s’est déclaré. Cette attitude corrobore, selon lui, la volonté d’être au chevet de Touba manifestée par le Président de la République et son Premier ministre.

Mamadou Lamine Diallo entendu par la SR

Mamadou Lamine Diallo a été entendu ce jeudi 19 septembre 2024, en début de matinée par le Section de Recherche de la gendarmerie. A en croire le député qui a lui-même donné l’information dans une publication sur sa page Facebook, l’audition concerne la plainte qu’il a déposée avec le député Abass FALL le 9 septembre pour faux et usage de faux sur le Règlement Intérieur de l’Assemblée nationale.

Selon le leader de Tekki, l’enquête a débuté puisqu’il a été entendu ce jour par les pandores. « Jeudi 19 septembre 2024, début de l’enquête sur notre plainte pour faux et usage de faux sur le Règlement Intérieur de l’Assemblée nationale à la Section de Recherches de la gendarmerie. J’ai été entendu à 10h30. Les choses bougent », écrit-il sur sa page Facebook.

Le ministre de l’intérieur reçoit les acteurs demain samedi

Dans un communiqué de la Direction générale des élections (Dge) lue au 20H de la Rts, le ministre de l’Intérieur invite les acteurs du processus électoral, notamment les partis et coalitions politiques, les entités indépendantes, la Cena et le Cnra à une rencontre d’échanges ce samedi 21 septembre à 9h, à l’hôtel Radisson. Le Général Jean Baptiste Tine indique qu’il s’agit d’un partage d’informations sur le processus électoral et prie chaque entité de désigner chacune un représentant.