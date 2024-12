Top Infos Rewmi du 20/12/2024

Partager Facebook

Le Président Mbagnick Diop en tournée économique aux Etats Unis

Le Président du Groupe Promo Consulting et du Meds a entamé depuis plusieurs jours une tournée économique aux Etats Unis. Qui va le conduire dans plusieurs Etats entre autres Whasington, Atlanta, New York, Boston… Des occasions pour le Président Mbagnick Diop de rencontrer ses différents partenaires Américains pour conforter davantage les partenariats qui lient et développer de nouvelles perspectives… Une mission d’envergure pour démarrer la nouvelle année 2025 sur de bons » rails »…

Barthélemy Dias édifié par la Cour d’appel le 31 décembre

Le rendez-vous est pris à la Cour d’appel de Dakar le 31 décembre prochain, pour statuer sur la révocation de Barthélemy Dias à la mairie de Dakar. Selon les informations, la cour va se prononcer sur la décision du préfet de Dakar qui a prononcé la révocation du ci-devant maire de Dakar, à la suite d’une demande faite par le militant du parti Pastef Bayna Guèye. Les avocats de Barthélemy Dias ont déposé une requête contestant sa révocation de son poste de maire de la ville de Dakar.

Cette démarche a été formulée par l’équipe d’avocats de M. Dias, composée des maîtres Doudou Ndoye, Borso Pouye, El Hadji Moustapha Diouf, entre autres, pour contester la décision du préfet de Dakar, qui a révoqué Barthélemy Dias de la tête de la mairie de Dakar. Dans leur requête, les avocats de M. Dias ont également souligné les compétences de la Cour d’appel. Ils demandent, en ces termes : « Il plaira à la Cour de déclarer recevable en la forme le présent recours de M. Barthélémy Toye Dias contre la décision n° 3925/PD/DK/AP du 11 décembre 2024 prise par le préfet du département de Dakar, de l’annuler purement et simplement, et de rétablir M. Barthélémy Toye Dias dans ses fonctions de maire de la ville de Dakar. » En somme, tout reste suspendu au verdict de la Cour d’appel, saisie à cet effet par les avocats de Barthélemy Dias.

Ngoné Mbengue assure l’intérim à la mairie de Dakar

C’est Ngoné Mbengue qui assure l’intérim à la mairie de Dakar, après la révocation de Barthélemy Dias. S’exprimant à cet effet, la première adjointe se dit prête à poursuivre les chantiers entamés par le ci-devant édile de la capitale sénégalaise. Rappelons que la session ordinaire du bureau municipal, qui devait se tenir aujourd’hui à l’Hôtel de ville, a été renvoyée au jeudi 26 décembre. Le préfet évoque le non-respect du délai pour la tenue de cette réunion.

Les élus de la ville de Dakar s’ouvrent aux députés de l’opposition

Une délégation d’élus de la Ville de Dakar a été reçue ce jeudi à l’Assemblée nationale par le groupe des députés non-inscrits et le groupe parlementaire Takku Wallu. L’objectif de cette rencontre était de sensibiliser les parlementaires sur la situation préoccupante qui prévaut à la mairie de Dakar avec la révocation annoncée du maire Barthelemy Dias.

Les élus de la ville de Dakar ont rappelé devant les parlementaires que l’accès à l’Hôtel de Ville est actuellement interdit aux adjoints au maire ainsi qu’aux conseillers municipaux qu’ils sont. Une situation qui selon eux soulève des inquiétudes quant à la gouvernance locale. Aussi, cette démarche vise à attirer l’attention des élus du peuple sur « les menaces pesant sur notre démocratie et sur la nécessité de protéger les élus locaux pour le bon fonctionnement des institutions municipales », a rappelé un des conseillers municipaux.

Trafic de drogue

Dans le cadre de la lutte contre la drogue et les stupéfiants, les éléments de la brigade de gendarmerie de Dahra ont mis la main sur un conducteur de moto-Jakarta du nom de M. Diop et sur le maçon A. Diop, âgés respectivement de 19 et 20 ans. Ils ont été surpris en possession de trois cornets de chanvre indien, avant-hier mercredi vers 21 h. Selon notre source, les hommes en bleu ont reçu un renseignement anonyme sur la présence de ces deux jeunes garçons dans une ruelle de la ville.

Après une fouille au corps sur les mis en cause, les hommes du commandant M. Mbaye ont découvert trois cornets de chanvre indien. Arrêtés et conduits au poste, les prévenus ont reconnu les faits qui leur sont reprochés. Ils seront déférés aujourd’hui vendredi au parquet de Louga pour détention, offre et cession de chanvre indien.

Un élève mortellement fauché par un camion

Un élève de seconde du lycée de Passy (ouest) a été mortellement fauché jeudi par un camion d’immatriculation étrangère, a appris notre source auprès des autorités locales. L’accident s’est produit dans la matinée sur la route nationale, à la sortie de la ville de Passy, une commune du département de Foundiougne, dans la région de Fatick. Le défunt élève circulait à vélo au moment de l’accident, selon le proviseur du lycée. » Les témoins indiquent que le chauffeur du camion roulait à vive allure », a-t-il ajouté. La victime est originaire de Bandoulou Toucouleur, dans la commune de Passy.

10 milliards de faux billets incinérés par la Douane

C’est une contre-valeur de plus de dix milliards de billets noirs (faux) et des produits impropres à la consommation qui viennent d’être incinérés par la douane à Kolda. Il s’agit entre autres de 3, 7 tonnes de médicaments contrefaits d’une valeur de 63 millions, d’un lot de cigarettes d’une contre-valeur de 17 millions et de billets noirs d’une contrevaleur de dix milliards 200 millions. À cela, il faut ajouter les 108,7 kg de cocaïne qui, faute d’installation appropriée feront l’objet d’incinération à Dakar.

Cette incinération a été faite devant les autorités administratives et douanières ce mardi 17 décembre 2024. Pour rappel, cette saisie a été faite entre 2023/2024 dans le secteur de Kolda. Dans la foulée, Moustapha Ndiaye gouverneur de Kolda, estime que cette opération entre dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme et la préservation de la santé publique. Dans la même dynamique, le colonel Malang Diédhiou, directeur régional sud des douanes, estime que cette saisie est le fruit d’un travail minutieux en relation avec les nouvelles technologies. À en croire Malang Diédhiou toujours, « la méthode de cette opération est très minutieuse avec une technologie de pointe pour barrer la route aux faussaires sans répit. Ainsi, cette saisie démontre que la douane de Kolda sous les ordres du commandant Diaw ne cesse de développer des stratégies pour lutter contre le grand banditisme frontalier… »