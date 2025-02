Top Infos Rewmi du 21/02/2025

Partager Facebook

La Cour suprême réintègre le sergent Mamadou Gadiaga

Le sapeur-pompier, le sergent Mamadou Gadiaga, remporte une belle victoire. Radié par le général de Brigade Mamadou Ndoye pour absences irréguliers alors qu’il était malade, il vient d’être réintégré dans le corps des sapeurs-pompiers. Viré le 1er septembre 2023, le sergent Gadiaga avait saisi la Cour suprême par une plainte pour demander sa réintégration. Il a fini par gagner le procès et la plus haute juridiction a ordonné sa réintégration. Ainsi, a-t-il saisi le médiateur de la République pour l’application de la décision de la Cour suprême. Demba Kandji vient par lettre (ci-dessous), saisir le ministre de l’Intérieur Jean Baptiste Tine pour la réintégration du sergent Gadiaga comme l’ordonne la Cour suprême. Mais, malheureusement, il n’est pas toujours réintégré.

Alerte sur la qualité de l’air ce week-end

Une alerte météorologique a été émise ce jeudi 20 février 2025 concernant un épisode de poussière. Qui affecte la qualité de l’air au Sénégal ce week-end. Selon les informations, la qualité de l’air sera « très mauvaise à extrêmement mauvaise » le samedi 22 et dimanche 23 février 2025, en raison de l’arrivée de particules de poussière dense provenant du désert. Ce phénomène commencera dès la soirée du vendredi 21 février sur l’axe Podor-Matam avant de se propager progressivement sur tout le territoire sénégalais.

Cet épisode pourrait réduire la visibilité à longue distance, créant des conditions de circulation difficiles, notamment sur les routes. Les rafales de vent pourraient atteindre plus de 40 km/h durant la journée, bien que celles-ci soient légèrement moins fortes sur Dakar. Les habitants sont donc invités à prendre des précautions, en particulier les personnes vulnérables, comme les enfants, les personnes âgées et celles souffrant de problèmes respiratoires.

Podor : un accident fait 2 morts

Un accident de la circulation s’est produit ce jeudi 20 février sur l’axe Podor-Taredji occasionnant la mort de deux personnes. Selon la Rts qui cite une source médiatique, il s’agit d’un bus postal reliant Saint-Louis à Podor qui est entré en collision avec une moto routière au croisement de Taredji. Le conducteur de la moto, Mbaye Diop, gérant de la deuxième station de la localité a perdu la vie sur le coup. La passagère, une dame résidant à Podor, grièvement blessée, a succombé quelques heures plus tard à l’hôpital de Podor. D’après la même source, « le corps de Mbaye Diop a été acheminé à l’hôpital de Ndioum ».

Rififi à la DER

Quatre jeunes ont été interpellés ce jeudi à Koumpentoum par la gendarmerie alors qu’ils manifestent contre la nomination d’une dame au poste de chef d’antenne départementale de la Délégation générale à l’Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER). La scène s’est déroulée en présence d’Aïda Mbodj, déléguée générale de la DER, venue inaugurer officiellement l’antenne départementale. Les protestataires, opposés à ce recrutement, ont exprimé leur mécontentement avant d’être arrêtés par les forces de l’ordre.

Adama Fall convoqué à la DIC

Adama Adus Fall, proche de l’ancien régime de Macky Sall, a annoncé sa convocation à la Division des investigations criminelles (DIC). « Je suis convoqué à la DIC aujourd’hui (jeudi) à 16h », a-t-il écrit, sans donner plus de détails. Connu pour ses prises de position virulentes contre le nouveau pouvoir dirigé par le duo Diomaye-Sonko, il se retrouve désormais dans le viseur des enquêteurs. Selon les informations de Senego, cette convocation fait suite à l’une de ses récentes déclarations, où il présumait que proches du régime dont un frère d’Ousmane Sonko organisaient des voyages vers le Qatar, moyennant une somme de 1 500 000 FCFA par candidat. Selon lui, des jeunes auraient déjà remis cette somme pour faire partie de ceux qui voyageront au Qatar.

Des travailleurs du FERA en sit-in pour réclamer le paiement de dix mois d’arriérés de salaires

Les travailleurs du Fonds d’entretien routier autonome (FERA) de la région de Saint-Louis, ont organisé jeudi, un sit-in à Dagana, pour réclamer le paiement de dix mois d’arriérés de salaires à leur employeur. ‘’Nous avons organisé ce sit-in pour protester contre le non-paiement de dix mois de salaires’’, a déclaré Pape Niang, président du collectif régional des travailleurs du Fonds d’entretien routier autonome (FERA), lors d’un sit-in organisé à Dagana. M. Niang précise que pour le cas de Gaya, une commune du département de Dagana, certains travailleurs sont restés seize mois sans être payés.

‘’Une situation très compliquée pour ces pères et mères de famille qui consacrent tout leur temps à ce travail’’, a-t-il déploré. Il a signalé que des démarches ont été faites auprès des autorités administratives et locales, mais le problème n’a toujours pas été résolu. Pape Niang invite le président de la République et le Premier ministre à se saisir de ce dossier pour régler définitivement ce problème et permettre aux travailleurs d’exercer dignement leur travail.

Abdoul Mbaye

Le président américain a annoncé la suspension de l’aide américaine à plusieurs pays, dès son investiture. Une décision analysée sous plusieurs angles par les autorités des pays concernés. L’ancien Premier Ministre Abdoul Mbaye quant à lui recommande plutôt à Donald Trump, de dévoiler les avoirs de ces dirigeants des pays mal gouvernés. « Donald Trump a décidé de ne plus aider en dollars les pays mal gouvernés.

Nul ne peut le lui reprocher. Qu’il les aide plutôt en dévoilant les avoirs de leurs dirigeants, anciens ou en fonction, en immeubles et comptes bancaires à travers le monde », laisse entendre le banquier. Selon l’ancien Pm du Sénégal par ailleurs président de l’ACT, « la force du renseignement américain le peut. Ces avoirs récupérés suffiront à financer nos émergences », déclare-t-il dans un post sur Facebook.