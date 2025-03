Partager Facebook

Top Infos Rewmi du 21/03/2025: Deux enfants meurent empoisonnés à Mbour..Un gros-porteur se renverse à l’entrée de Thiès…Journée mondiale de la trisomie 21 au centre Aminata Mbaye…Lancement PROGRESS…Tournée auprès des chefs religieux pour défendre Farba Ngom….

Un gros-porteur se renverse à l’entrée de Thiès

La circulation est perturbée sur l’autoroute à péage, à l’entrée de Thiès, du fait d’un accident survenu ce jeudi matin 20 mars 2025. Un gros-porteur, lourdement chargé d’aliments de bétail, s’est renversé à hauteur de la dernière station de péage, au niveau du premier guichet, sur le côté droit, dans le sens Dakar – Thiès. Les gendarmes sont arrivés sur les lieux, pour les besoins d’une enquête.

Lancement PROGRESS

Le Premier ministre Ousmane Sonko présidera, aujourd’hui vendredi 21 mars 2025, à Koumpentoum (Tambacounda), le lancement officiel du Programme d’appui aux acteurs de l’économie sociale et solidaire (PROGRESS) et des coopératives productives solidaires (CPS). Selon nos confrères de l’APS qui rapportent l’information, le PROGRESS correspond à la phase pilote du Programme de développement de l’économie sociale et solidaire (ESS) pour la création de richesses immédiates (PRECOSOL).

Ce programme a pour mission de « promouvoir et de renforcer la durabilité des initiatives locales pour un développement économique harmonieux des terroirs, en s’appuyant sur les coopératives productives solidaires (CPS) ». Il vise une « meilleure efficience des mécanismes d’accompagnement technique et financier de l’État aux citoyens dans leurs activités économiques qui ont un impact social et environnemental avéré ».

Deux enfants meurent empoisonnés à Mbour

Un drame bouleversant a secoué le quartier Médine de Mbour. Une mère, Y. Tine, est soupçonnée d’avoir fait ingérer du poison à ses deux enfants, âgés de 1 et 4 ans, entraînant leur décès en début d’après-midi. Elle lutte désormais pour sa propre survie après avoir tenté de mettre fin à ses jours. Selon les premiers éléments, Y. Tine a préparé une sauce à base de pommes de terre pour le déjeuner. Étonnamment, elle a servi à part le neveu de son mari, habitué à manger avec ses enfants, avant d’isoler ces derniers dans une chambre pour leur repas. Vers 14h, les deux petits ont succombé.

La mère les a alors couverts d’un drap, attendant 18h pour prévenir son mari, M. Guèye, par téléphone. « Les enfants sont morts. Si tu tardes à rentrer, je vais les suivre », lui a-t-elle lancé, avant de s’enfermer dans les toilettes et d’ingurgiter de l’acide. À l’arrivée du père, les corps des enfants ont été découverts, leurs bouches laissant échapper du sang. Y. Tine, gravement atteinte, vomit du sang et se bat contre la mort. Une enquête a été ouverte pour éclaircir les circonstances exactes de ce geste désespéré et les motivations derrière cet acte tragique qui a plongé le quartier dans la stupeur.

Journée mondiale de la trisomie 21 au centre Aminata Mbaye

Le Centre Aminata Mbaye, une structure d’encadrement pour enfants déficients intellectuels, a organisé, ce jeudi, une journée sur le thème: ‘’L’handicap n’empêche pas de vivre, mais les préjugés oui’’ en prélude de la célébration de la journée mondiale de la Trisomie 21 prévue, vendredi. ”(…) au-delà d’être handicapé, ils ont quand même le droit de vivre et ils ont droit à tout ce dont ont droit les autres personnes.

C’est la raison pour laquelle nous avons dit que le handicap n’empêche pas de vivre, les préjugés, oui”, a déclaré Marie Madeleine Amy Dione, directrice générale du centre Aminata Mbaye lors d’une cérémonie. ”Aujourd’hui, si vous voyez le cadre dans lequel ils évoluent, cela prouve nettement qu’on ne les a pas mis de côté. On fait de notre maximum pour leur offrir un cadre adéquat, un cadre approprié pour qu’ils se sentent à l’aise et qu’ils soient épanouis’’, a t-elle ajouté. Selon elle, ces enfants atteints de Trisomie 21 sont capables de faire beaucoup de choses dans les différentes activités ainsi que dans les ateliers.

Journée mondiale de la trisomie 21 au centre Aminata Mbaye (Bis)

”Ce jour est dédié à la Trisomie 21, une couche de la population qui est très souvent laissée pour compte. Et donc, le centre Aminata Mbaye accueillant des autistes, des trisomiques, des IMC, c’est-à-dire les infirmités motrices cérébrales, nous avons jugé opportun de célébrer cette journée pour leur rendre un vibrant hommage, pour leur dire que nous ne les oublions pas, qu’ils font partie de la société’’, a-t-elle expliqué. Marie Madeleine Amy Dione a fait état de difficultés dans la prise en charge de ces enfants. ‘’Alors les difficultés sont multiples parce que comme vous le savez, prendre en charge cette couche de la population qui est très souvent laissée pour compte n’est pas une chose facile.

C’est une répétition perpétuelle. Ce ne sont pas les enfants qui doivent s’adapter à nous, c’est à nous éducateurs de nous adapter à leur handicap pour leur donner ce dont ils ont besoin que ce soit dans la vie sociale comme dans la vie professionnelle’’, a dit la directrice du centre Aminata Mbaye.

Tournée auprès des chefs religieux pour défendre Farba Ngom

Une délégation de haut vol, composée d’éminentes figures politiques de la région de Matam, a entamé une tournée de sensibilisation auprès des guides religieux. Au cœur de cette initiative : la situation du député-maire des Agnams, Farba Ngom, dont l’actualité judiciaire récente suscite débats et interrogations. Cette mobilisation, à la fois politique et sociale, s’impose comme un moment fort dans le paysage du Fouta. Parmi les membres de cette délégation figurent des poids lourds de la scène politique locale et nationale. On y retrouve Me Moussa Bocar Thiam, maire de Ourossogui et ancien ministre, Amadou Djibril Diallo, président du conseil départemental de Matam, Abdoulaye Anne, président du conseil départemental de Kanel, ainsi que plusieurs parlementaires de renom, dont Racky Diallo, Aissata Ousmane Diallo, Aliou Dembourou Sow, Ramata Seydou Mbodj et Dioumo Ndiaye. Accompagnés de plusieurs maires des collectivités territoriales, ces responsables ont multiplié les visites de courtoisie et de concertation auprès des principales autorités religieuses de la région.

Tournée auprès des chefs religieux pour défendre Farba Ngom (Bis)

Objectif affiché : renforcer la solidarité régionale et plaider pour une compréhension apaisée de la situation de Farba Ngom, tout en évitant les tensions inutiles. Les échanges, empreints de respect et de spiritualité, ont permis aux chefs religieux de réaffirmer leur attachement à la paix sociale et à l’unité de la région. De leur côté, les responsables politiques ont insisté sur l’importance de la cohésion sociale dans un contexte politique sensible. « Il faut éviter les amalgames et préserver l’honneur de ceux qui ont longtemps servi la nation », ont-ils martelé. Cette démarche s’inscrit dans une volonté claire de préserver la stabilité de la région, à un moment où les tensions politiques et les clivages partisans pourraient menacer le tissu social.

La délégation a tenu à souligner que cette initiative dépasse les frontières politiques, se voulant une mobilisation pour la dignité, le respect des institutions républicaines et une justice équitable. Dans un Fouta en quête d’apaisement, cette tournée pourrait bien marquer un tournant, en rappelant que l’unité et le dialogue restent les meilleurs remparts contre la division.