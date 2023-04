Top Infos Rewmi du 21 04 2023: 250 millions F CFA, c’est la rondelette somme qui a été remise à Sokhna Aïda Diallo par ses disciples…Thioro Diouf Cissé a passé sa première nuit en prison. Elle a été placée sous mandat de dépôt dans l’affaire Top cas. La journaliste de Walf Tv n’est pas la seule…C’est l’émoi et la consternation totale au village aurifère de Douta dans la commune de Missirah Sirimana dans la région minière du pays. Un incendie d’une rare violence s’y est produit ce jeudi….

La « caweuse » Thioro Diouf Cissé en prison

Thioro Diouf Cissé a passé sa première nuit en prison. Elle a été placée sous mandat de dépôt dans l’affaire Top cas. La journaliste de Walf Tv n’est pas la seule. Elle a été envoyée en prison en même temps que Kine Anna Diop alias Oumy Khairy et une étudiante. Elles sont poursuivies pour association de malfaiteurs, collecte illicite de données à caractère personnel, diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs. L’affaire défraie la chronique. La Division spéciale de la cyber sécurité (Dsc), une unité de la police nationale, a procédé à plusieurs arrestations au cœur des groupes Facebook et Whatsapp dont les membres faisaient chanter leurs victimes.

Sokhna Aïda Diallo reçoit 250 millions F CFA en guise de adiya

250 millions F CFA, c’est la rondelette somme qui a été remise à Sokhna Aïda Diallo par ses disciples. C’était le 17 avril dernier à l’occasion de la célébration de la rencontre entre Serigne Cheikh Béthio Thioune et Serigne Saliou Mbacké en 1946.

L’information a été livrée par la cellule de communication de la veuve du guide des thiantacounes. « Une foule immense a répondu présente à l’appel de SOKHNA AIDA SALIOU. Les talibés et les invités sont en effet venus en masse des quatre coins du monde pour rendre grâce à SERIGNE BÉTHIO à l’occasion de ce 17 avril 2023, comme en témoignent ces photos. Sous l’égide de SOKHNA AIDA SALIOU, ils ont tenu à manifester leur reconnaissance envers le Guide des thiantacounes.

Les disciples ont d’ailleurs offert une adiya de plus de 250 000 millions à SOKHNA AIDA SALIOU en qui ils voient la continuité de SERIGNE BÉTHIO. Cette mobilisation extraordinaire prouve une fois de plus que SERIGNE BÉTHIO est plus que jamais présent. SERIGNE BÉTHIO amoul dendando », lit-on dans le communiqué.

Dérapage d’un car rapide

Quatre blessés, c’est le bilan d’un accident de circulation qui est survenu hier mercredi sur la VDN prolongée à hauteur du Centre de Formation africain du Sénégal. Le conducteur d’un car « rapide » a perdu le contrôle du volant en heurtant le trottoir avant de terminer sa course sur le Pont. Ainsi quatre passagères ont été blessées et l’une d’elles avait perdu connaissance. Ayant pris peur, le conducteur, non titulaire du permis, a pris la fuite laissant le véhicule sur place. Informés de l’accident, les éléments du commissariat des Parcelles-Assainies ont procédé au constat. Et les quatre femmes blessées ont été évacuées à l’hôpital par les Sapeurs-pompiers. Quelques instants plus tard, C.Diop, en possession d’un permis de conduire, s’est présenté devant les policiers en déclarant qu’il est le chauffeur légitime du « car rapide « . Il a été arrêté puis placé en garde à vue pour abandon de véhicule à un tiers non titulaire du permis de conduire et mise en danger de la vie d’autrui, selon notre source. L’autre chauffeur activement recherché.

Un garçon meurt calciné

C’est l’émoi et la consternation totale au village aurifère de Douta dans la commune de Missirah Sirimana dans la région minière du pays. Un incendie d’une rare violence s’y est produit ce jeudi ravageant tout sur son passage avec l’aide du vent violent chaud et sec qui souffle dans la région. Même si l’origine reste inconnue, le feu a tué un garçon âgé d’environ de 7 ans. Selon nos sources, les dégâts sont estimés à des centaines de millions de FCFA. Une enquête est déjà ouverte pour déterminer les circonstances de cet incendie. Les incendies sont devenus récurrents dans les villages aurifères où les habitations sont faites de pailles appelées « Niafa ».

Élève blessé par les forces de l’ordre

Monsieur le Ministre de l’Education nationale, Dr Cheikh Oumar Anne, s’est rendu à l’hôpital Abass Ndao, ce mercredi 19 avril 2023, après la coupure du jeûne, au chevet de l’élève El Hadj Bocar WONE, blessé lors des échauffourées entre Forces de l’ordre et élèves le lundi dernier. Le Ministre a tenu à venir, au nom de l’Etat, rassurer la famille et lui témoigner sa solidarité, en compagnie de son conseiller technique en communication, son attaché de cabinet, de l’Inspecteur d’académie de Dakar et du Proviseur du lycée Blaise Diagne ; en présence du Directeur de la structure hospitalière.

Le Ministre a réitéré l’engagement de l’Etat à accompagner le jeune El Hadj Bocar Wone dans sa prise en charge médicale et dans la poursuite de ses études. En outre, il a remercié le Professeur et le personnel de la clinique ophtalmologique pour la diligence et le professionnalisme dont ils font montre, l’Inspecteur d’académie et ses collaborateurs pour la réactivité dans le traitement et le suivi du dossier.

2 agents de DIS tués dans un accident

Un violent accident s’est produit hier mercredi vers dix-neuf heures sur la route Dahra-Touba à hauteur du village mouride de Touba Boustane dans la commune de Déali (département de Linguère). Un véhicule 4×4 de la société Dakar Intérim Sécurité (D.I.S), en provenance de Ourossogui pour Dakar, avec à bord deux agents de sécurité, a dérapé avant de heurter un arbre. Le choc a été si brutal que les deux agents de sécurité Abdou Razack Sarr et Malick Coly ont perdu la vie sur le coup. Après constat, leurs dépouilles ont été déposées à la morgue du centre de santé Elisabeth Diouf de Dahra. La gendarmerie de Dahra a ouvert une enquête. A noter que la société Dakar Interim Securité (DIS) s’active dans le transfert de fonds.

Un minicar se renverse et fait 4 morts

Quatre morts. C’est le nouveau bilan de l’accident survenu à hauteur de Ngathie Naoudé, dans la commune de Ndoffane, avec un premier bilan faisant état de trois morts et quinze blessés, évacués à l’hôpital El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack. Selon notre correspondant sur place, une dame habitante de Kaffrine a succombé à ses blessures.

Un minicar de transport en commun immatriculé AA 243 LQ s’est renversé. Le chauffeur serait ivre au moment de l’accident.